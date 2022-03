Что нужно знать об университете Нархоз: финансовая помощь, поступление и интересные факты

Университет Нархоз — одно из старейших учебных заведений в Казахстане, девиз которого — Learning today — Leading tomorrow. Мы собрали полезную информацию, которая поможет вам узнать больше о вузе и поступлении в него.





Об университете

Университет был основан в 1963 году, тогда это был «Алма-Атинский институт народного хозяйства» на базе экономического факультета Казахского государственного университета. На первом этапе здесь было три факультета, студенты которых учились на дневном и заочном отделениях. За следующие десять лет при учебном заведении открыли аспирантуру и лабораторию технических средств обучения. Число преподавателей увеличилось до 330, а кандидатские диссертации защитили 125 человек.





К 1981 году в институте обучалось 10 205 студентов, работало 540 преподавателей, из которых 16 были профессорами и докторами наук.

В 1991 году вуз был переименован в «Казахский государственный экономический университет». В последующие годы учебное заведение носило разные названия, а нынешнее получило только в 2016 году.

Важной датой в истории университета стал 2010 год. Тогда он вошел в европейское образовательное пространство, подписав Великую хартию университетов.

Сегодня миссия университета — обучать студентов современным компетенциям в соответствии с ценностями: честностью, ответственностью, уважением и этикой, открытостью и вовлеченностью.

О программах

В Высшей школе Экономики и Менеджмента обучаются больше 2000 местных и иностранных студентов на трех языках: казахском, русском и английском.

Программы бакалавриата: «Экономика», «HR и бизнес-планирование», «Маркетинг», «Финансы», «Учет и аудит», «Менеджмент», Technology and Innovation Management, Marketing and PR-management, International Accounting, Finance and Data Analytics.

Программы магистратуры: «Финансы», «Учет и аудит», «Менеджмент», «HR-менеджмент», «Экономика», «Маркетинг», Corporate Governance.

Высшая школа права и государственного управления ставит своей целью создание эффективной системы подготовки конкурентоспособных кадров.

Программы бакалавриата: «Государственное управление», «Юриспруденция», «Международная и сравнительная политология».

Программы магистратуры: «Расследование финансово-экономических правонарушений», «Корпоративное право», «Международное бизнес-право», «Государственное и местное управление», «Проектный менеджмент», «Политические процессы и безопасность».





Высшая школа цифровых технологий предоставляет обучающимся практико-ориентированное образование в области информационно-коммуникационных технологий.

Программы бакалавриата: «Статистика», «Прикладная математика в цифровой экономике», Digital Management and Design, Digital Engineering.

Программы магистратуры: Data Engineering, «Разработка интеллектуальных приложений».

Высшая гуманитарная школа направляет усилия на совершенствование языковых навыков студентов, развитие туризма и гостеприимства, социальных наук.

Программы бакалавриата: «Социальная работа», «Психологическое консультирование», «Социология», «Ресторанно-отельный бизнес», «Туризм и гостеприимство», «Окружающая среда и устойчивое развитие», «Экология», Tourism and Hospitality.

Программы магистратуры: «Туризм и устойчивое развитие», «Социальная работа», «Экология», «Ресторанное дело и гостиничный бизнес».

Высшая школа бизнеса обучает студентов в гибридном формате, сочетая занятия в классе с дистанционными, позволяя совмещать учебу с работой.

Программы магистратуры: «Деловое администрирование для управленческих кадров», «Прикладные финансы». Также при школе проводятся курсы Executive Education.

Программы докторантуры университета Нархоз: «Экономика», «Государственное управление», «Менеджмент», «Маркетинг», «Финансы», «Учет, аудит и налогообложение».

Как поступить

Перечень документов, необходимых для поступления на программы бакалавриата:

— заявление

— аттестат или диплом

— сертификат ЕНТ

— шесть фотографий 3х4

— медицинская справка формы 075-У

— копия формы 063 и снимок флюорографии

— копия удостоверения личности в трех экземплярах.





Для программ магистратуры потребуется сдать Комплексное Тестирование и подтвердить владение иностранным языком.

Потенциальным докторантам необходимо дополнительно предоставить резюме и список научных работ.

Поступление может осуществляться в онлайн-режиме на сайте.

Студенческая и научная жизнь

При вузе действует деканат по работе со студентами. Он предоставляет возможности для развития вне учебы. Студенческий сенат позволяет обучающимся принимать участие в комиссиях вуза и влиять на его жизнь.

В университете организованы 19 различных организаций, от «Лиги волонтеров» до «Игровой лаборатории». Также здесь часто проводятся мероприятия: киберспортивные турниры, викторины и дебаты.





В Университет Нархоз действуют четыре научных центра:

— исследований гендерной экономики

— евразийский центр экономико-правовых исследований

— кейсов шелкового пути

— институт по исследованиям устойчивого развития в Казахстане.

Издаются два научно-исследовательских журнала: Narxoz Law and Public Policy и Central Asian Economic Review. Часто проводятся научные конференции и конкурсы исследовательских работ для студентов и преподавателей.

Что интересного в университете Нархоз:

— четыре образовательные программы вуза занимают первое место в Казахстане

— студентам предоставляется финансовая помощь: четыре типа грантов, семь видов скидок и десять стипендий от спонсоров и партнеров

— обучающиеся могут получить двойной диплом от партнеров: Coventry University, La Rochelle Excelia Group, Mykolas Romeris University, Финансового Университета при Правительстве РФ

— учебное заведение оснащено современной инфраструктурой: двумя библиотеками, спортзалом, зонами отдыха

— центр развития карьеры и помощь выпускникам в трудоустройстве, содействие в поиске практики и налаживание партнерства с бизнес-сообществом Казахстана.