Что нужно знать об инвестициях в предметы искусства — преимущества и сложности

Предметы искусства каждый год становятся все ценнее, а значит их можно использовать как средство для инвестиций. Как сделать это правильно рассказывают профессионалы.





Тогжан Сакбаева, 40 лет, город — Алматы, директор Esentai Gallery, основатель проекта Art Future, @togzhan_sakbayeva

О себе

Я строила карьеру в международном бизнесе и инвестиционном банкинге. Училась и работала в крупнейших финансовых институтах Алматы, Дубая, Нью-Йорка, Сингапура, Лондона и других городов мира. Занимала позицию советника и заместителя председателя по инвестиционным вопросам.

Любовь и страсть к искусству сформировалось как хобби еще в студенческие годы. Тогда я покупала недорогие работы молодых авторов либо обменивала на книги.

Во время одной из поездок в Мадрид, попала на выставку Кандинского. «Композиция 13» изменила мою жизнь. Я взяла отпуск в банке и поехала в Лондон, учиться в Sothbey’s Art Institute на галерейное дело и Art Markets. Далее нашла курсы искусствоведения и кураторства, уехала в Барселону на стажировку.

В 2017 году вернулась в Казахстан. Основала проект и компанию Art Future. Ее цель — развитие рынка искусства и поддержка художников.

Сегодня я дипломированный арт-консультант, директор галереи современного искусства Esentai Gallery в Алматы. За 5 лет мы провели больше 70 выставочных проектов, большое количество лекций, мастер-классов и мероприятий. Начинали с простой цели — выработать у аудитории привычку посещать выставки и культурные мероприятия.

Об инвестициях в предметы искусства

Постепенно общество отходит от идеалов потребления. В отличие от авто, гаджетов или одежды, искусство не теряет в цене. Грамотно выбранный арт-объект со временем только увеличит размер вашего состояния.

Коллекционирование предметов искусства — это хобби, а после инвестирование. Коллекционером может двигать желание помочь молодым художникам или галеристам, стремление собрать определенный срез актуального искусства. Главное — делать это регулярно, из любви к искусству и желания оставить наследие. У инвесторов другой путь — они постоянно покупают и перепродают.

Чтобы профессионально инвестировать в искусство, нужно обратиться к арт-консультанту, который знает рынок. Он будет представлять ваши интересы на аукционах, вести переговоры, повышать стоимость собранной коллекции.





Главный критерий при покупке предметов искусства — интуиция. Часто коллекционеры подбирают предметы, следуя выбранной заранее идее. Поэтому, прежде чем решиться на покупку для первой коллекции, необходимо отсмотреть разные художественные работы в большом количестве.

Следующий шаг — определиться, сколько вы готовы тратить. 50 000-100 000 тенге в месяц — отличный старт. Esentai Gallery диверсифицирует ценовой диапазон, поэтому здесь можно найти работы по доступной цене.

Хороший коллекционер — образованный коллекционер

Частота приобретения новых предметов — важный вопрос. Можно копить и совершать дорогие покупки раз в год, либо делать это чаще, вкладываясь в искусство молодых художников.

Хороший коллекционер — образованный коллекционер. С опытом вы начнете разбираться в искусстве и понимать, где стоящие работы, а где те, мимо которых лучше пройти.

Куда стоит вкладываться в 2022 году

Не стоит покупать литографии, офорты и другую тиражную графику старых мастеров, которая напечатана не при жизни автора, не подписана им лично и выпущена большим тиражом.

В начале пути приобретайте в галереях. Там вам предоставят сертификат, расскажут об авторе и работе. Запрашивайте каталоги с указанием комфортного для вас диапазона цен.

Можно приобретать работы на благотворительных аукционах. Покупая там, вы не только помогаете благому делу, но и пополняете коллекцию.

Советы начинающим

Инвестор в сфере искусства должен быть открытым ко всему. Если вам нравится художник, берите сразу несколько работ. Если цена картин вырастет, можно будет продать часть и купить на эти деньги что-то еще. Так ваша коллекция будет пополняться уже не только из собственных средств.





Начинающим коллекционерам советую посещать много выставок — развивать «насмотренность». Дружите и общайтесь с людьми из сферы искусства, запрашивайте каталоги с ценами на работы. Не нужно сразу гнаться за громкими именами, не вникая в детали. Полагайтесь на собственное «мне нравится» — коллекция должна приносить радость.

Влад Слудский, 31 год, город — Алматы, арт-консультант, куратор, @sludskiy

О себе

Я всегда хотел работать в сфере культурного менеджмента. Любовь к современному искусству тянется из детства, из первых поездок в Европу. Когда попадаешь в музеи вроде «Центра Жоржа Помпиду» в Париже, влюбляешься в этот мир.

За время работы я возглавлял Ethan Cohen Gallery в Нью-Йорке, где организовал и со-курировал персональные и групповые выставки таких значимых художников, как Ай Вейвей, Яёи Кусама, Энди Уорхол. Помимо кураторских проектов в галерее работал с Тацу Ниши, Марком Форнесом, Эндрю Роджерсом.

Сегодня я работаю арт консультантом. Помогаю клиентам в вопросах коллекционирования, перевозки и хранения произведений искусства с особым фокусом на вторичный рынок и казахстанских художников.

12 лет назад мы с партнером основали Евразийский Культурный Альянс. Это одна из старейших организаций в Центральной Азии, которая занимается современным искусством. С недавних пор мы приобретаем произведения на системной основе.

Искусство — гораздо больше, чем инвестиция. Это про коммуникацию, познание мира, принадлежность к сообществу людей, готовых изменить мир к лучшему.

Об инвестициях в предметы искусства

Особенность инвестиций в предметы искусства — отсутствие регуляторов, непрозрачность, высокие трансакционными издержки и волатильность. Если инвестировать правильно, системно и вдумчиво, можно собирать великие коллекции, капитализация которых опережает S&P500 в десятки раз.

Искусство — альтернативный класс активов, который становится особенно привлекательным в современном мире.

Начинать инвестиции в искусство лучше с анализа и наблюдения. Нужно ходить в музеи, галереи, художественные выставки и арт-ярмарки. Спрашивать цены, сравнивать рынки, определять, какое искусство лучше всего соответствует вашим ценностям.

Есть миф, что коллекционером может стать только богатый человек. Это не так — об обратном говорит кейс коллекции Дороти и Херберта Вогель. Они активно собирали современное искусство США будучи простыми государственными клерками. Сегодня их коллекцию можно назвать одной из самых интересных в мире.

Начинать инвестиции в искусство лучше с анализа и наблюдения

Первая ошибка начинающего инвестора — быстрая перепродажа. Искусство — это длинный актив. Чем дольше он остается у одного владельца, тем лучше для экосистемы.

Вторая ошибка — покупать быстро и разное. Предметы должны встраиваться в определенную логику. Коллекция — это актив, которым можно наслаждаться, в отличие от золота или криптовалюты.

На первых этапах будет нужен арт консультант, который поможет с навигацией в мире искусства. Нужно постоянно встраиваться в экосистему, знакомиться с художниками, кураторами, доверять им, быть частью этой социальной жизни. Читать статьи про рынок и выставки.

Нужно определить стратегию коллекционирования: как, зачем и для чего покупать объекты искусства. На поздних этапах появится потребность в менеджменте коллекции, каталогизации, инвентаризации.

Важны системные приобретения, без желания немедленно перепродать. Так можно заработать лояльность галеристов и аукционов.

Советы начинающим

Знания в этой сфере можно приобретать на сайтах агрегаторах: Artnet, Artsy или 1st Dibbs.

Учиться лучше всего в учебных заведениях Нью-Йорка или Лондона. Эти два города еще долго будут лидерами рынка современного искусства.

Стандартная рекомендация начинающим — вкладывать от 3% до 8% инвестиционного портфеля.

Начинать инвестировать можно в любой момент. Рынок Центральной Азии привлекателен. Цены в нашем регионе доступны, по сравнению с аналогичными рынками.