Что нужно знать об инвестировании в зеленые технологии: особенности, преимущества и сложности

Зеленые технологии — перспективное направление для инвестиций, которое растет с каждым годом. Поговорили с опытным инвестором Дамиром Бабаназаровым о том, что нужно знать начинающим. ​

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Дамир Бабаназаров, 37 лет, город — Алматы, управляющий инвестиционными фондами, директор Harry Qelm Baabsman ltd, linkedin

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О себе

В 2009 году я устроился аналитиком в инвестиционную компанию. С 2010 года перешел в младшие специалисты по управлению портфелями ценных бумаг. С тех пор продолжаю развитие в этой сфере.

Финансовый инвестиционный анализ — увлекательная головоломка. Быть профессиональным инвестором — лучшая среди всех финансовых работ. ​

По части инвестиций, мы с коллегами делаем две важные вещи:

1. Прочитываем и просчитываем информацию и цифры, чтобы найти подходящие для инвестиций компании.

2. Решаем, на какую сумму инвестировать, сколько траншей придется сделать и на какой срок. Анализируем, как это решение повлияет на остальные компании в инвестиционном портфеле.

У нас множество критериев при поиске компаний для инвестиций. Один из важных — экологическая направленность бизнеса или фактические усилия компании по трансформации в более экологичный бизнес: сокращение выбросов, трат электроэнергии и воды, повышение доли чистой электроэнергии в потреблении и так далее.

Об инвестициях в зеленые технологии

Компании, которые мы ищем, должны решать экологические проблемы планеты, при этом оставаясь устойчивым и прибыльным бизнесом. Эти факторы часто не совпадают, так как зеленые технологии — все еще не самое популярное направление. Часто крутые инициативы работают в убыток. Поэтому круг инвестирования сужается. 90% всех успешных зеленых проектов работают в области чистой энергетики: солнечной и ветровой. Даже компании, которые развивают цикличную экономику, перерабатывают вторсырье, не справляются без поддержки.

Со временем интересных проектов становится больше

Есть отдельные компании вроде Beyond Meat, которые не справились с задачами роста и прибыльности, или Allbirds, которая пытается это сделать. Поэтому мы ищем фирмы в обычных отраслях, которые делают бизнес, но ставят большие задачи по декарбонизации своего следа. Среди них много IT-компаний. Так, всем знакомый Zoom заменил множество вредных для окружающей среды поездок и перелетов.

Со временем интересных проектов становится больше. Нам есть из чего выбирать. Речь идет о тысячах компаний по всему миру. Бывает, что один проект становится локомотивом портфеля. Так, SolarEdge вырос в десять раз с тех пор, как мы его нашли. Но такое случается редко.

Как инвестировать

Для инвестиций в зеленые технологии средств нужно не больше, чем для других сфер при покупке ценных бумаг.

Начинающие в нашей сфере часто спешат. Время, ведение дневника ошибок и их анализ — вот что помогло мне стать разумным инвестором.

Куда инвестировать в 2022

Мы с коллегами открыли инвестиционный фонд на базе МФЦА. Каждые шесть месяцев публикуем результаты и структуру нашего портфеля на сайте. Считаем, что неплохо иметь много наличных в портфеле — до 20-30%. Так, если рынки упадут, можно купить массу солнечных и ветряных компаний недорого.

20-30% держим в золоте и серебре через ETF — Exchange Traded Funds. Это на случай инфляции — драгоценные металлы в горизонте трех-пяти лет обеспечат защиту, но цены могут быть разными.

Остальную часть инвестиционного портфеля вкладываем в десяток разных акций. Мы долго выбирали их, в том числе и по цене — они кажутся доступными.

Это не рекомендация или совет, а наше мнение. Важная оговорка: наш горизонт владения акциями — от трех лет до бесконечности. На нашу стратегию сильно повлиял Уоррен Баффет, который говорил: «Наш любимый период держания инвестиций — бесконечность».​

Каким должен быть инвестор

Универсальный рецепт, чтобы стать хорошим инвестором: Читать много книг о финансах, фондовых рынках. Хрестоматия разумного инвестирования — The Intelligent Investor by Benjamin Graham, впервые опубликованная в 1949 году. Можно прочесть биографии великих инвесторов: Бенджамина Грэма, Уоррена Баффета, Питера Линча.

Инвестор должен профессионально развиваться. Пробовать что-то новое, записывать ошибки и думать над ними. Вдумчивость и поглощение информации — критическая часть профессии.

Советы начинающим

Узнать больше о финансовой грамотности можно на платформе моего друга и коллеги Армана Батаева — Finmentor.kz. Я много читаю Seeking Alpha — это лучший краудсорсинговый аналитический сайт по акциям Северной Америки. Еще один хороший вариант — Motley Fool.

Когда мы только начинаем, хотим все и сразу. Но нельзя рисковать большими деньгами или сбережениями. Есть хорошее правило: В период обучения не покупать ценную бумагу на сумму, большую, чем 5% или 10% от всего инвестиционного портфеля.

На каждую упущенную выгоду приходится десяток фейлов и ошибок. Поэтому, пока мы учимся — лучше обходиться небольшими средствами.





Источник фотографии: kapital.kz