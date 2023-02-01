Что нужно знать о профессии product-менеджера: обязанности, преимущества, заработная плата

Продолжаем серию материалов о работе IT-специалистов. На этот раз знакомимся с профессией product-менеджера.





Алия Асанбекова, 24 года, город — Бишкек, product manager, @aliya_asanbekova





Как пришла в профессию

У меня есть опыт работы в HR, маркетинге, продажах, event-менеджменте, предпринимательстве. Была сотрудником таких компаний, как Beeline, «Американская торговая палата в КР», Coca-Cola. Разный бэкграунд — моя суперсила.

Во время пандемии попробовала себя в IT. Начала как Project Manager в стартапе. А чуть больше года назад попала в DevX и выросла до позиции Chief operating officer.

Зачем нужен product-менеджер

Компаниям, которые создают продукты, важно следить за тенденциями рынка и анализировать результаты. Для этого приглашают product-менеджеров, которые используют различные инструменты, помогают выявлять нужды пользователей и внедрять изменения в продукте. Так увеличивается количество пользователей и достигаются показатели KPI.

Самое важное — это создание ценности для пользователей. Product-менеджеры постоянно совершенствуют продукт и ведут компанию к высоким показателям.

О работе product-менеджером

Product-менеджер — это сравнительно новая специализация. Поэтому нет единого четкого описания профессии. Еще есть много разделений внутри: Product Designer, Product Analytic, Product Marketing Manager.

Цель product-менеджера — создавать нужные и качественные продукты. Среди обязанностей: постановка целей, внедрение KPI, анализ данных, составление плана выхода на рынок, работа с командой. Каждый день нужно делать что-то новое.

Цель product-менеджера — создавать нужные и качественные продукты







Если говорить коротко, то моя работа — делать счастливыми всех стейкхолдеров: фаундеров, сотрудников, пользователей, инвесторов.

Product-менеджеры нужны в разных сферах, не только в IT. Заработная плата зависит от рынка, на котором вы ищете работу. В среднем это сумма от 1000$.

О преимуществах и недостатках

Преимущество профессии в том, что сюда можно прийти с самым разным бэкграундом. Иметь технический опыт работы совсем не обязательно.





Фраза: «Нет предела совершенству» идеально подходит под описание работы product-менеджера. Мне нравится, что в IT-сфере всегда есть куда расти. Каждый раз появляются новые технологии и инструменты. Здесь не бывает скучно. Возможно, для тех, кто ищет стабильность, это и будет недостатком.

Что должен знать и уметь product-менеджер

Вот несколько навыков, которыми должен обладать специалист моей профессии:

— умение анализировать

— ведение коммуникации

— управление командой

— стратегическое мышление

— умение пользоваться различными инструментами и программами

— проактивность.

Советы начинающим

Начать стоит с просмотра роликов на YouTube и тематических каналов в Telegram. Далее можно искать курсы на свой вкус и бюджет. Я читаю статьи от Lenny Rachitsky, GoPractice, Reforge. Рекомендую курсы WedevX. Главное — практика.

Советую найти ментора, который поможет двигаться в правильном направлении. За три месяца специалистом не стать. Это сложно. Потребуется много времени, чтобы основательно разобраться в сфере. Но оно того стоит!