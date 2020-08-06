Что нужно знать, чтобы открыть бизнес в Великобритании — рекомендации от предпринимателя

Бек Нарзи, 41 год, город — Лондон, ресторатор, бизнес-блогер, писатель, @bek_narzi
О себе и бизнесе
Я предприниматель, ресторатор, писатель. Мой дед мечтал для меня о карьере в федеральной службе контрразведки. Папа видел меня художником, мама — писателем. Пришлось все это смешать и построить свой путь. На поприще food and beverage я спецагент, художник, автор, и кем только не приходится быть.
Я знаю ресторанный бизнес от и до. Это позволило нашей ресторанной семье сформировать высокий статус и репутацию, выходящие за пределы Лондона. С нами хотят работать, нам доверяют, в нас уверены.
О преимуществах ведения бизнеса в Великобритании
Британская экономика задолго до пандемии доказала свою стабильность и эффективность, а во время тотального ковидокризиса подтвердила свои позиции. Ни одна страна не предложила своему бизнесу таких мер поддержки, как наша.
Предсказуемость и уверенность в отлаженной работе банковской системы и институтов правосудия — это тоже преимущество, которое трудно переоценить.
Но это не значит, что тут рады всем и каждому. Бизнес-мечтателей и авантюристов, задумавших проекты-мотыльки-однодневки, бизнес-эгоистов, думающих о том, как срубить фунт сегодня, а не обеспечить себе фунт завтра, тут не желают видеть. Искателей сиюминутной выгоды ждет неминуемый факап и гамовер, а люди с серьезными намерениями, готовые к честной игре и прозрачности во всем, имеют шансы на успех.
Как подготовиться
Выходцам из постсоветских стран нужно переориентировать мышление. Многим свойственны заоблачные амбиции и желание покорить Лондон «своим самоваром». Ярость, с которой некоторые хотят «осчастливить» своим проектом Великобританию против ее желания, зашкаливает.
Мы с братом тоже мечтали открыть в центре туманного Альбиона ресторан среднеазиатской кухни. Нам даже это удалось. Но мы не интересовались запросами местной публики, спросом, бизнес-планами. Были уверены, что никто лучше нас не накормит британцев самсой и пловом. Но англичанам наш продукт, пусть и отменного качества, был неинтересен. Хорошо, что мы осознали это, пока не стало поздно.
Ценность продукта и учет запросов местного рынка — нулевая ступень создания бизнеса
Вывод простой: убедитесь, что ваш продукт интересен не только вам, но и местной публике. Ценность продукта и учет запросов местного рынка — нулевая ступень создания бизнеса.
Как зарегистрировать компанию
В Великобритании в плане организационных моментов, регистраций и оформления все четко и отлажено. Бюрократия тут не наседает, страна заинтересована в процветании достойных бизнес-проектов. Первичный процесс регистрации фирмы займет не больше получаса, если вы собрали весь пакет необходимых документов. Сделать это можно по ссылке.
Нужно быть резидентом, иметь номер национального страхования и прочее по списку. Один из принципиальных моментов, который необходимо соблюсти для открытия банковского счета — способность доказать легитимное происхождение ваших инвестиций. Здесь строгий финансовый контроль.
В Великобритании в плане организационных моментов, регистраций и оформления все четко и отлажено
Еще одна проблема, подстерегающая новичков — поиск помещения. Лендлорды и арендодатели — народ своенравный и дотошный. В Лондоне не ты выбираешь локацию, а ее владелец выбирает тебя. Это напоминает аукцион или питчинг проектов. Лендлорд кропотливо изучает особенности вашего проекта, оценивая его долгосрочность и важность для местного комьюнити. Он не меньше вашего заинтересован в успехе, ведь частая смена арендаторов ему невыгодна. Зато контрагентам с хорошей бизнес-историей и успешными проектами в руки попадают лучшие локации еще до того, как предложения о них успевают выйти на рынок.
Каждое здание здесь имеет целевое назначение. Если в одних локациях ресторан может быть открыт, в других — ни за что на свете. Переформатировать один тип здания в другой адски сложно. Например, если досье здания предусматривает, что на этом месте может быть открыт ресторан, работающий до полуночи — тип лицензии А3, то открыть здесь ресторан, в котором будут гудеть до трех утра — лицензия А4, можно лишь пройдя огонь, воду и медные трубы. На это нужно разрешение муниципалитета и местных жителей. Этот тренд продиктован заботой о ближнем, и он дойдет и до стран постсоветского региона.
Сколько стоит
Я вывел для себя классификацию двух типов рестораторов — хотюнчики и инсайдеры. Хотюнчик — это, например, Евгений Чичваркин. Он не планировал быть ресторатором, никогда не стоял у плиты, но ему захотелось. И, судя по открытым источникам, он свое желание материализовал в Лондоне при помощи 31 миллиона £. Я же из породы инсайдеров, и общая стоимость создания трех моих ресторанов не превышает 3,5 миллиона £, при том, что больше 1,5 миллиона £ я стараюсь не вкладывать.
Особенности рынка
Менталитет, рынок, клиенты, конкуренты — это четыре главных кита британского бизнеса. Среди них нет чего-то второстепенного — каждый из пунктов важен.
В Великобритании есть 95% платежеспособной публики
Нужно понимать, что в Великобритании есть 95% платежеспособной публики, которая привыкла питаться вне дома. Такова местная культура, традиция, уклад жизни. Но это не значит, что любая гастроидея тут будет успешной. Англичане придирчивы, обращают внимание не только на качество и вкус, но и на позиционирование заведения, его маркетинг, умение слышать потребителя и отвечать на его запросы. Свой вес имеет тысяча мелочей, которые можно постичь, только прожив здесь долгое время. Кое-чем я планирую поделиться в своей новой книге «7 дней до взлета». Все познается на практике, в бою, в котором победа должна одерживаться день за днем, гость за гостем.