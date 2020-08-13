Что нужно, чтобы открыть бизнес в США

Мы провели эфир с консультантом по организации бизнеса в США Мирой Сариевой и узнали, как это сделать. Нужно 100 000 $ и казахстанское гражданство.

Мира Сариева, консультант по организации бизнеса в США, основатель консалтинговой компании TealBridge Counsultting LLC





При выходе на американский рынок важно понимать, какое у вас будет позиционирование — как казахстанская компания, которая вышла на международный рынок, или как американская, которая работает на весь мир.

Если вы хотите привлекать инвестиции в бизнес, лучше находиться в США или хотя бы открыть здесь компанию и прилетать на встречи. Когда стартап позиционирует себя как американский, ему легче привлекать инвестиции.

Зарегистрировать компанию и открыть счет в банке в США можно по туристической визе, если нет необходимости оставаться здесь больше, чем на шесть месяцев. Обычно основатели стартапов с уникальной идеей получают визу для экстраординарных личностей — О-1, либо можно получить визу Е-2.

Зарегистрировать компанию в США можно самостоятельно, это занимает около двух недель. Или найти компанию, которая сделает это за вас, стоимость услуги — 350-550 $.

Чтобы получить визу О-1, нужны достижения и их доказательства: публикации в СМИ, свидетельства участия в конкурсах, конференциях, портфолио. Всего есть восемь пунктов, по которым проверяют соответствие. Если хотя бы три проходят, могут дать визу.

Виза Е-2 – не иммиграционная, она не ведет напрямую к Green Card. Она подходит для тех, кто хочет диверсифицировать бизнес и заработать на американском рынке. Получить ее можно в Посольстве США в Нур-Султане и Алматы, это занимает один-два месяца. Для этого необходимо подготовить презентацию и план развития бизнеса в США на пять лет, рассказать, почему ваш продукт или услуга необходимы американскому рынку. В среднем необходимо 100 000 $ на развитие бизнеса, и они должны быть перечислены с вашего казахстанского банковского счета на ваш американский счет. Смысл в том, что в США поступят иностранные инвестиции. Из стран Центральной Азии такую визу могут получить граждане Казахстана и Кыргызстана. Срок действия визы — два года, но продлевается она бесконечное количество раз.

Особых требований к знанию английского языка при получении визы Е-2 нет, так как ее основная цель — привлечение инвестиций на рынок США.

По визе Е-2 вы можете пригласить с собой в США двух сотрудников из вашей компании. Но остальных вы можете нанимать только граждан США или тех, у кого есть Green Card.

После переезда в США практически никто не возвращается обратно. Даже если не получился бизнес, по визе Е-2 можно начать другой. Главное — логически доказать офицеру, почему вы изменили модель бизнеса.

Смотрите полный эфир на YouTube-канале Dengi Media.







Подписывайтесь на Dengi Media.