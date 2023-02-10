Что нового вышло за неделю: «По домам» от Alibekov, альбом Мираса Жугунусова и премьера нового «Титаника»

Рассказываем о новых YouTube-выпусках, песнях и фильмах — все самое интересное, что вы могли пропустить.





YouTube





#ТАИЛАНД: #СВОИМХОДОМ с годовалым ребенком 2023

Телеведущий Тимур Балымбетов снял влог со своего путешествия с семьей в Таиланде. Тимур рассказал об интересных местах, поделился советами и лайфхаками для путешествия с годовалым ребенком.





Уйти из ПОТОКа на пике успеха |Устал зарабатывать СОТНИ МИЛЛИОНОВ?|Магжан Тлеуханов|Либирри Подкаст

Первый выпуск нового YouTube-проекта от Rus Libirry. Руслан взял интервью у Магжана Тлеуханова.





По домам 7: таунхаус блогеров за 200 миллионов





Рубрика «По домам» продолжается обзором на таунхаус Талгата и Айым. В гостях у блогеров-миллионников можно увидеть красивый интерьер и уютную обстановку дома.

Ребята поделились своим опытом дорогого ремонта.





ВУЗЕРЫ актерлері — Жания Джуринская, Рауан Рамазан, Рамис Құлахметов, Асем Жакатева | Қызық Live





В гостях у Қызық Live побывали главные герои сериала «Вузеры». Актеры рассказывают, что изменилось за 10 лет после премьеры сериала и чем они занимаются в настоящее время.





Daneliya Tuleshova Sings a POWERFUL Rendition of Arcade by Duncan Laurence | AGT: All-Stars 2023





Данэлия Тулешова вновь удивила жюри своим выступлением в America’s Got Talent. Молодая певица спела песню Arcade из репертуара Duncan Laurence.





НЕ ПРОПУСТИ! Cамые ожидаемые кинопремьеры 2023 года

Выпуск о самых ожидаемых кинопремьерах 2023 года. Вы узнаете о 12 лучших фильмах, которые выйдут в этом году, назначенные даты премьер, что интересного нам приготовили кинорежиссеры и звезды кино.



Музыка





Мирас Жугунусов — «СЕН-ЕМ» (FULL ALBUM)

4 февраля состоялся релиз музыкального альбома «СЕН-ЕМ» казахстанского певца Мираса Жугунусова. Он состоит из 5 песен. Композиции можно послушать здесь.







abdr. — Кровожадная (snippet)

У Абдрахмана Бекенова, известного по псевдониму abdr., вышел трек из предстоящего альбома Hotel Amour. Это первая песня исполнителя, выпущенная под лейблом «Закрытый клуб».





Akha — Хочешь, но молчишь | Премьера трека 2023

Akha не перестает радовать поклонников новыми треками. Песня «Хочешь, но молчишь» уже доступна на всех площадках.



Фильмы





«При чем тут любовь?»

9 февраля состоялась премьера британской мелодрамы «При чем тут любовь?».



По сюжету, главная героиня решает помочь другу детства Казу заснять его поездку в Пакистан к невесте, которую за него заранее выбрали родители. Во время путешествия Зои полностью переосмысляет свой подход к поиску отношений и понимает, почему ей не везет в любви.





«Умри или вспомни»

Казахстанская криминальная драма рассказывает о девушке по имени Айка, которая потеряла память и ничего не помнит. Чтобы вернуть воспоминания, главная героиня просит помощи у Еса, погрязшего в долгах. Премьера фильма состоялась 9 февраля.





«Титаник»





Фильм покажут в кинотеатрах в третий раз в честь 25-летия с даты выхода проекта. Зрители смогут увидеть улучшенную и отреставрированную версию картины. Кинокомпания Paramount опубликовала трейлер фильма на своем YouTube-канале.

