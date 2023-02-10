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Что нового вышло за неделю: «По домам» от Alibekov, альбом Мираса Жугунусова и премьера нового «Титаника»
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Сегодня в 17:45

Что нового вышло за неделю: «По домам» от Alibekov, альбом Мираса Жугунусова и премьера нового «Титаника»

Рассказываем о новых YouTube-выпусках, песнях и фильмах — все самое интересное, что вы могли пропустить.


YouTube


#ТАИЛАНД: #СВОИМХОДОМ с годовалым ребенком 2023



Телеведущий Тимур Балымбетов снял влог со своего путешествия с семьей в Таиланде. Тимур рассказал об интересных местах, поделился советами и лайфхаками для путешествия с годовалым ребенком.


Уйти из ПОТОКа на пике успеха |Устал зарабатывать СОТНИ МИЛЛИОНОВ?|Магжан Тлеуханов|Либирри Подкаст


Первый выпуск нового YouTube-проекта от Rus Libirry. Руслан взял интервью у Магжана Тлеуханова.


По домам 7: таунхаус блогеров за 200 миллионов



Рубрика «По домам» продолжается обзором на таунхаус Талгата и Айым. В гостях у блогеров-миллионников можно увидеть красивый интерьер и уютную обстановку дома.

Ребята поделились своим опытом дорогого ремонта.


ВУЗЕРЫ актерлері — Жания Джуринская, Рауан Рамазан, Рамис Құлахметов, Асем Жакатева | Қызық Live



В гостях у Қызық Live побывали главные герои сериала «Вузеры». Актеры рассказывают, что изменилось за 10 лет после премьеры сериала и чем они занимаются в настоящее время.


Daneliya Tuleshova Sings a POWERFUL Rendition of Arcade by Duncan Laurence | AGT: All-Stars 2023



Данэлия Тулешова вновь удивила жюри своим выступлением в America’s Got Talent. Молодая певица спела песню Arcade из репертуара Duncan Laurence.


НЕ ПРОПУСТИ! Cамые ожидаемые кинопремьеры 2023 года


Выпуск о самых ожидаемых кинопремьерах 2023 года. Вы узнаете о 12 лучших фильмах, которые выйдут в этом году, назначенные даты премьер, что интересного нам приготовили кинорежиссеры и звезды кино.

Музыка


Мирас Жугунусов — «СЕН-ЕМ» (FULL ALBUM)



4 февраля состоялся релиз музыкального альбома «СЕН-ЕМ» казахстанского певца Мираса Жугунусова. Он состоит из 5 песен. Композиции можно послушать здесь.


abdr. — Кровожадная (snippet)



У Абдрахмана Бекенова, известного по псевдониму abdr., вышел трек из предстоящего альбома Hotel Amour. Это первая песня исполнителя, выпущенная под лейблом «Закрытый клуб».


Akha — Хочешь, но молчишь | Премьера трека 2023



Akha не перестает радовать поклонников новыми треками. Песня «Хочешь, но молчишь» уже доступна на всех площадках.

Фильмы


«При чем тут любовь?»

9 февраля состоялась премьера британской мелодрамы «При чем тут любовь?».

По сюжету, главная героиня решает помочь другу детства Казу заснять его поездку в Пакистан к невесте, которую за него заранее выбрали родители. Во время путешествия Зои полностью переосмысляет свой подход к поиску отношений и понимает, почему ей не везет в любви.


«Умри или вспомни»

Казахстанская криминальная драма рассказывает о девушке по имени Айка, которая потеряла память и ничего не помнит. Чтобы вернуть воспоминания, главная героиня просит помощи у Еса, погрязшего в долгах. Премьера фильма состоялась 9 февраля.


«Титаник»


Фильм покажут в кинотеатрах в третий раз в честь 25-летия с даты выхода проекта. Зрители смогут увидеть улучшенную и отреставрированную версию картины. Кинокомпания Paramount опубликовала трейлер фильма на своем YouTube-канале.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.