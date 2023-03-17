Что нового вышло за неделю: интервью с Артуром Аскарулы, новый трек HIRO и клип от Say Mo

Обзор новинок музыки, YouTube-шоу и фильмов — все самое интересное за неделю, если вы что-то пропустили.





YouTube

Каникулы OFF-LINE. Эрнар Курмашев: ХОТИМ СОБРАТЬ 500 млн тенге!



Эрнар Курмашев — продюсер фильмов «Каникулы off-line» и «Каникулы off-line 2».



В этом интервью рассказал, в чем успех проекта, а также о мотивации, кинофестивалях и творчестве.





Женис Омаров — Ментальное и физическое здоровье, о женитьбе, гивах и где же Ратбек?



В новом впуске шоу AITPA Мадияр, Вероника и Дамир затронули темы ментального и физического здоровья, женитьбы, розыгрышей. Выяснили, какая главная цель в творчестве у Жеки и что его волнует сегодня.







Артур Аскарулы: Дос Мукасан — это РОК-Н-РОЛЬЩИКИ того времени |EsquirePodcast



Блогер и актер Артур Аскарулы стал новым гостем Esquire Podcast. В этом выпуске обсудили выгорание, работу в кино и занятия спортом.







По домам 8: моя новая квартира в Esentai Apartments



В восьмом выпуске «По домам» Бейбит Алибеков и Салта Мадали показали новую квартиру Бейбита и рассказали, как преобразили ее.







Самый высокооплачиваемый блогер в ТикТоке?



Этот выпуск о том, как мечтать и добиваться целей. Анар Мамедов рассказал о себе, о заработке от 150 000 долларов в месяц и о том, как найти свое дело.







7 чудес Центральной Азии. Куда ехать отдыхать в 2023 году



Рассказали, куда поехать отдыхать в 2023 году: Аральское море, Чарынский каньон и другие достопримечательности региона.







Музыка





HIRO — «Миллион событий»



Казахстанский исполнитель HIRO выпустил клип на трек «Миллион событий».







Rusha — «Возвращайся домой»



Начинающая музыкальная исполнительница и артистка лейбла M’Dee — Rusha, выпустила клип на песню «Возвращайся домой».







Say Mo, De Lacure и Kalifarniya — «Аминь»





Say Mo, De Lacure и Kalifarniya представили публике клип на трек «Аминь».





Six O feat. Truwer — «Шире карман»



Исполнитель Six O записал фит с Truwer’ом и представил клип на данную композицию.







Фильмы





«Шазам! Ярость богов»



Билли Бэтсон и его семья все еще учатся жить обычной жизнью. Но подросткам, наделенными силами богов, это дается трудно. Когда дочери Атласа прибывают на Землю, Шазам и его семья начинает битву за свои суперсилы, свои жизни и судьбу своего мира.







«Человек- муравей и Оса: Квантомания»



Фильм о приключениях бывшего мелкого преступника Скотта Лэнга, ставшего обладателем костюма, позволяющего уменьшаться и увеличиваться в размерах.







«65»



События фильма «65» разворачиваются в будущем, когда ученые NASA обнаруживают странную аномалию в космосе недалеко от Земли. К объекту направляют экипаж лучших астронавтов, и резко для всех аномалия засасывает космический корабль.

