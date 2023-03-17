Что нового вышло за неделю: интервью с Артуром Аскарулы, новый трек HIRO и клип от Say Mo

Обзор новинок музыки, YouTube-шоу и фильмов — все самое интересное за неделю, если вы что-то пропустили.
YouTube
Каникулы OFF-LINE. Эрнар Курмашев: ХОТИМ СОБРАТЬ 500 млн тенге!
Эрнар Курмашев — продюсер фильмов «Каникулы off-line» и «Каникулы off-line 2».
В этом интервью рассказал, в чем успех проекта, а также о мотивации, кинофестивалях и творчестве.
Женис Омаров — Ментальное и физическое здоровье, о женитьбе, гивах и где же Ратбек?
В новом впуске шоу AITPA Мадияр, Вероника и Дамир затронули темы ментального и физического здоровья, женитьбы, розыгрышей. Выяснили, какая главная цель в творчестве у Жеки и что его волнует сегодня.
Артур Аскарулы: Дос Мукасан — это РОК-Н-РОЛЬЩИКИ того времени |EsquirePodcast
Блогер и актер Артур Аскарулы стал новым гостем Esquire Podcast. В этом выпуске обсудили выгорание, работу в кино и занятия спортом.
По домам 8: моя новая квартира в Esentai Apartments
В восьмом выпуске «По домам» Бейбит Алибеков и Салта Мадали показали новую квартиру Бейбита и рассказали, как преобразили ее.
Самый высокооплачиваемый блогер в ТикТоке?
Этот выпуск о том, как мечтать и добиваться целей. Анар Мамедов рассказал о себе, о заработке от 150 000 долларов в месяц и о том, как найти свое дело.
7 чудес Центральной Азии. Куда ехать отдыхать в 2023 году
Рассказали, куда поехать отдыхать в 2023 году: Аральское море, Чарынский каньон и другие достопримечательности региона.
Музыка
HIRO — «Миллион событий»
Казахстанский исполнитель HIRO выпустил клип на трек «Миллион событий».
Rusha — «Возвращайся домой»
Начинающая музыкальная исполнительница и артистка лейбла M’Dee — Rusha, выпустила клип на песню «Возвращайся домой».
Say Mo, De Lacure и Kalifarniya — «Аминь»
Say Mo, De Lacure и Kalifarniya представили публике клип на трек «Аминь».
Six O feat. Truwer — «Шире карман»
Исполнитель Six O записал фит с Truwer’ом и представил клип на данную композицию.
Фильмы
«Шазам! Ярость богов»
Билли Бэтсон и его семья все еще учатся жить обычной жизнью. Но подросткам, наделенными силами богов, это дается трудно. Когда дочери Атласа прибывают на Землю, Шазам и его семья начинает битву за свои суперсилы, свои жизни и судьбу своего мира.
«Человек- муравей и Оса: Квантомания»
Фильм о приключениях бывшего мелкого преступника Скотта Лэнга, ставшего обладателем костюма, позволяющего уменьшаться и увеличиваться в размерах.
«65»
События фильма «65» разворачиваются в будущем, когда ученые NASA обнаруживают странную аномалию в космосе недалеко от Земли. К объекту направляют экипаж лучших астронавтов, и резко для всех аномалия засасывает космический корабль.