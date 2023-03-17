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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Что нового вышло за неделю: интервью с Артуром Аскарулы, новый трек HIRO и клип от Say Mo
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Арт

Сегодня в 11:00

Что нового вышло за неделю: интервью с Артуром Аскарулы, новый трек HIRO и клип от Say Mo

Обзор новинок музыки, YouTube-шоу и фильмов — все самое интересное за неделю, если вы что-то пропустили.


YouTube

Каникулы OFF-LINE. Эрнар Курмашев: ХОТИМ СОБРАТЬ 500 млн тенге!


Эрнар Курмашев — продюсер фильмов «Каникулы off-line» и «Каникулы off-line 2».

В этом интервью рассказал, в чем успех проекта, а также о мотивации, кинофестивалях и творчестве.


Женис Омаров — Ментальное и физическое здоровье, о женитьбе, гивах и где же Ратбек?


В новом впуске шоу AITPA Мадияр, Вероника и Дамир затронули темы ментального и физического здоровья, женитьбы, розыгрышей. Выяснили, какая главная цель в творчестве у Жеки и что его волнует сегодня.


Артур Аскарулы: Дос Мукасан — это РОК-Н-РОЛЬЩИКИ того времени |EsquirePodcast


Блогер и актер Артур Аскарулы стал новым гостем Esquire Podcast. В этом выпуске обсудили выгорание, работу в кино и занятия спортом.


По домам 8: моя новая квартира в Esentai Apartments


В восьмом выпуске «По домам» Бейбит Алибеков и Салта Мадали показали новую квартиру Бейбита и рассказали, как преобразили ее.


Самый высокооплачиваемый блогер в ТикТоке?


Этот выпуск о том, как мечтать и добиваться целей. Анар Мамедов рассказал о себе, о заработке от 150 000 долларов в месяц и о том, как найти свое дело.


7 чудес Центральной Азии. Куда ехать отдыхать в 2023 году


Рассказали, куда поехать отдыхать в 2023 году: Аральское море, Чарынский каньон и другие достопримечательности региона.


Музыка


HIRO — «Миллион событий»


Казахстанский исполнитель HIRO выпустил клип на трек «Миллион событий».


Rusha — «Возвращайся домой»


Начинающая музыкальная исполнительница и артистка лейбла M’Dee — Rusha, выпустила клип на песню «Возвращайся домой».


Say Mo, De Lacure и Kalifarniya — «Аминь»


Say Mo, De Lacure и Kalifarniya представили публике клип на трек «Аминь».


Six O feat. Truwer — «Шире карман»


Исполнитель Six O записал фит с Truwer’ом и представил клип на данную композицию.


Фильмы


«Шазам! Ярость богов»


Билли Бэтсон и его семья все еще учатся жить обычной жизнью. Но подросткам, наделенными силами богов, это дается трудно. Когда дочери Атласа прибывают на Землю, Шазам и его семья начинает битву за свои суперсилы, свои жизни и судьбу своего мира.


«Человек- муравей и Оса: Квантомания»


Фильм о приключениях бывшего мелкого преступника Скотта Лэнга, ставшего обладателем костюма, позволяющего уменьшаться и увеличиваться в размерах.


«65»


События фильма «65» разворачиваются в будущем, когда ученые NASA обнаруживают странную аномалию в космосе недалеко от Земли. К объекту направляют экипаж лучших астронавтов, и резко для всех аномалия засасывает космический корабль.

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