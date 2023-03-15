Что нового в социальных сетях и мессенджерах: обновления в Telegram, Instagram и не только

Собрали для вас новости об изменениях в социальных сетях и мессенджерах за прошедший месяц. Сохраняйте, чтобы ничего не забыть.
Telegram
1. Режим энергосбережения. Теперь в настройках Telegram можно отключить анимацию и визуальные эффекты, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.
2. Настройка скорости воспроизведения. Видео, аудио и голосовые сообщения теперь можно воспроизводить на любой скорости. Для этого нужно нажать кнопку меню, выбрать пункт «Скорость» и задать значение от 0,2x до 2,5x.
3. Время прочтения сообщений в небольших группах. В группах до 100 человек теперь видно время, когда сообщения были прочитаны каждым из участников.
4. Запрет на добавления в группы. Теперь вы можете настроить, кто может добавлять вас в группы. Для этого нужно перейти в «Настройки — Конфиденциальность — Группы и каналы».
5. Новые анимированные эмодзи. Для обладателей подписки Telegram Premium доступны десять новых наборов анимированных эмодзи.
VK
1. Все пользователи VK теперь могут получить специальную галочку в профиле. Инструмент поможет собеседникам быть уверенными в том, что владелец профиля указал настоящее имя и за ним стоит реальный человек.
2. Автогенерация видеороликов — новая функция на платформе VK Реклама. Этот инструмент поможет увеличить охваты вашего объявления без дополнительных вложений.
3. Появилось приложение VK Мессенджер для компьютеров. Приложение можно скачать и установить на свой компьютер или ноутбук. Доступна бета-версия для Windows, MacOS.
4. VK запустил механику партнерских дропов NFT. Теперь художники и бренды смогут выпускать NFT-коллекции прямо в ВК.
5. VK запустил «Кабинет выплат» для быстрого вывода дохода за монетизацию. Кроме того, для поддержки самозанятых авторов, VK в течение полугода будет начислять повышенное вознаграждение, эквивалентное налогу на профессиональный доход.
1. Instagram представил новую функцию — «Каналы» в сообщениях. Это аналог Telegram-каналов в разделе сообщений. Функция позволяет создать канал и мгновенно делиться сообщениями со своими подписчиками.
2. Instagram позволит покупать значки верификации. Сервис поможет подтвердить аккаунт с помощью удостоверения личности и получить синий значок верификации на площадках, принадлежащих Meta.
Стоимость услуги верификации аккаунта — 11,99 долларов в месяц или 14,99 долларов в месяц для пользователей iOS.