Что нового в социальных сетях и мессенджерах: обновления в Telegram, Instagram и не только

Собрали для вас новости об изменениях в социальных сетях и мессенджерах за прошедший месяц. Сохраняйте, чтобы ничего не забыть.





Telegram

1. Режим энергосбережения. Теперь в настройках Telegram можно отключить анимацию и визуальные эффекты, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.

2. Настройка скорости воспроизведения. Видео, аудио и голосовые сообщения теперь можно воспроизводить на любой скорости. Для этого нужно нажать кнопку меню, выбрать пункт «Скорость» и задать значение от 0,2x до 2,5x.

3. Время прочтения сообщений в небольших группах. В группах до 100 человек теперь видно время, когда сообщения были прочитаны каждым из участников.

4. Запрет на добавления в группы. Теперь вы можете настроить, кто может добавлять вас в группы. Для этого нужно перейти в «Настройки — Конфиденциальность — Группы и каналы».

5. Новые анимированные эмодзи. Для обладателей подписки Telegram Premium доступны десять новых наборов анимированных эмодзи.

VK

1. Все пользователи VK теперь могут получить специальную галочку в профиле. Инструмент поможет собеседникам быть уверенными в том, что владелец профиля указал настоящее имя и за ним стоит реальный человек.

2. Автогенерация видеороликов — новая функция на платформе VK Реклама. Этот инструмент поможет увеличить охваты вашего объявления без дополнительных вложений.

3. Появилось приложение VK Мессенджер для компьютеров. Приложение можно скачать и установить на свой компьютер или ноутбук. Доступна бета-версия для Windows, MacOS.

4. VK запустил механику партнерских дропов NFT. Теперь художники и бренды смогут выпускать NFT-коллекции прямо в ВК.

5. VK запустил «Кабинет выплат» для быстрого вывода дохода за монетизацию. Кроме того, для поддержки самозанятых авторов, VK в течение полугода будет начислять повышенное вознаграждение, эквивалентное налогу на профессиональный доход.

Instagram

1. Instagram представил новую функцию — «Каналы» в сообщениях. Это аналог Telegram-каналов в разделе сообщений. Функция позволяет создать канал и мгновенно делиться сообщениями со своими подписчиками.

2. Instagram позволит покупать значки верификации. Сервис поможет подтвердить аккаунт с помощью удостоверения личности и получить синий значок верификации на площадках, принадлежащих Meta.

Стоимость услуги верификации аккаунта — 11,99 долларов в месяц или 14,99 долларов в месяц для пользователей iOS.