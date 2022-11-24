Что нового в мире гаджетов: 8 инновационных устройств, которые вас удивят

В современном мире новые устройства и технологии появляются каждый день. В материале знакомим вас с самыми интересными новинками, которые появились совсем недавно.





Proto M





Proto M — это компактный голографический дисплей. Создатели характеризуют его как: «окно в метавселенную».



Устройство обладает встроенной голографической камерой с искусственным интеллектом. Благодаря этому можно настроить обратную связь с другим человеком, у которого есть такой же гаджет. С помощью технологии объемного воспроизведения можно примерить на себе виртуальную одежду перед покупкой или полюбоваться на любимое изображение в 3D.





Canviart Canvia





Цифровая рамка, работающая с помощью технологий искусственного интеллекта. Она может отображать картины, графические изображения, фотографии и даже NFT-элементы.



Встроенные датчики автоматически регулируют степень освещенности и яркости изображения в рамке. А еще есть возможность подключить голосового помощника.





Fluora Mini





Fluora Mini — что-то вроде светильника в виде растения. Всего на нем десять «листьев», которые светятся. К гаджету предусмотрено мобильное приложение, которое позволяет настраивать цвет и интенсивность освещения каждого «листа». Еще можно синхронизировать цветовую гамму с играющей в доме музыкой.







Obaggo — это устройство, которое превращает пакеты и другие пластиковые отходы в один большой диск, который можно сдать на переработку.



Гаджет облегчает процесс сортировки, хранения и транспортировки отходов и помогает быть более экологичным в повседневной жизни.





Гаджет представляет собой обувь, в которой находится VR-трекер. На поверхности установлено около 480 датчиков, которые отслеживают каждое движение тела и позволяет ощущать все, что происходит с персонажем, за которого вы играете в виртуальной реальности.



Создатели уже внедрили несколько игр: Blade and Sorcery, Beat Saber и Neos VR, а в ближайшем будущем для устройства разработают собственные приложения.





Vie Zone





Создатели позиционируют Vie Zone как уникальные наушники, позволяющие активизировать активность мозга с помощью технологий из области нейробиологии. Есть четыре режима: «фокусироваине», «стрессоустойчивость», «ментальное здоровье» и «ментальная активность».



Наушники имеют высокий уровень шумоизоляции и комфортный дизайн, который позволяет носить их долгое время.





SkyValet Luggage





«Умный» гаджет, который будет полезен путешественникам. SkyValet Luggage — это чемодан, оснащенный специальными колесами, которые легко преодолевают любые препятствия на поверхности и обладают высокой маневренностью.



Коме того в нем есть много дополнительных функций: беспроводная зарядка для телефона, Bluetooth-подключение для синхронизации со смартфоном владельца, «умный» замок.





PetBot Loona





Домашний робот-питомец с милым дизайном. Гаджет передвигается на четырех колесах, имеет возможность двигать головой и «ушами», а также демонстрировать свои эмоции на экране.



PetBot Loona умеет распознавать лица, движения тела, голосовые команды, планировать перемещение, избегая препятствий и играть с детьми в различные развивающие игры.