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Что нового произошло в Центральной Азии: самые запоминающиеся события февраля
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Удивительный Казахстан

Вчера в 10:45

Что нового произошло в Центральной Азии: самые запоминающиеся события февраля

Рассказываем, как прошел февраль в Центральной Азии. Самые яркие события, которые вы могли пропустить.


Узбекистан признан лучшей шахматной страной 2022 года

chess


В Голландии прошел 85 мировой чемпионат по шахматам. Главная награда Tour d’or — «Золотая башня» — досталась молодым ребятам из Узбекистана Нодирбеку Абдуссаторову и Джавохиру Синдарову.


Astana Hub Battle: битва технологических стартапов впервые состоялась в Алматы

Победу в баттле одержал казахстанский стартап Kwaaka. Финалистами стали команды TalkNow и kScooter.


Американская певица пришла на премию Grammy в платье казахстанского дизайнера

Для выхода на 65 церемонию Grammy американская исполнительница N’Kenge выбрала платье казахстанского дизайнера и арт-директора Kazakhstan Fashion Week Алексея Чжена.


Кыргызстанский борец Акжол Махмудов поднялся на первое место в мировом рейтинге

fight

В весовой категории до 77 килограммов борец из Кыргызстана Акжол Махмудов стал лидером в мировом рейтинге борцов греко-римского стиля.


Казахстанский стартап 1Fit выходит на рынок Великобритании

С начала февраля 2023 года у жителей Лондона появится возможность посетить тренажерные залы и фитнес-студии первыми воспользовавшись абонементом «все в одном».


Ozon открыл первый фулфилмент-центр в Казахстане

Площадь предприятия будет составлять 10 000 квадратных метров и вмещать в себя до 700 тысяч товаров.


Uzbekistan Airways возобновляет авиарейсы в Токио

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Между Узбекистаном и Японией возобновляется регулярное авиасообщение. Uzbekistan Airways начнет совершать прямые рейсы 13 апреля 2023 года.


Киберспортсмены из Кыргызстана вышли в первый дивизион лиги Dota Pro Circuit

Команде из Кыргызстана удалось досрочно одержать победу во всех сериях с общим счетом 6:0.


Узбекистан вошел в топ-25 самых гостеприимных стран мира

В рейтинг гостеприимства от консалтинговой компании Arton Capital вошли четыре страны из Центральной Азии. Выше всех расположился Узбекистан, заняв 25 место.

Таджикистан оказался на 49 месте, Кыргызстан — на 53 и Казахстан — на 54.


Фильм режиссера из Кыргызстана признан лучшим на кинофестивале в Лос-Анджелесе

movie

В Лос-Анджелесе прошел XX независимый кинофестиваль женщин-режиссеров. Награда за «Лучший художественный короткометражный фильм» досталась кыргызстанскому режиссеру Гузель Дуйшенкуловой с фильмом «Келин таш».


Казахстанский брейк-дансер одержал победу в Японии

Уроженец Казахстана Амир Закиров, выступающий под псевдонимом B-Boy Amir, одержал победу на международном турнире по брейк-дансу в городе Китакюсю.

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#казахстан #кыргызстан #узбекистан #новости #центральнаяазия
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.