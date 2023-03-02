Что нового произошло в Центральной Азии: самые запоминающиеся события февраля

Рассказываем, как прошел февраль в Центральной Азии. Самые яркие события, которые вы могли пропустить.





Узбекистан признан лучшей шахматной страной 2022 года











В Голландии прошел 85 мировой чемпионат по шахматам. Главная награда Tour d’or — «Золотая башня» — досталась молодым ребятам из Узбекистана Нодирбеку Абдуссаторову и Джавохиру Синдарову.





Astana Hub Battle: битва технологических стартапов впервые состоялась в Алматы

Победу в баттле одержал казахстанский стартап Kwaaka. Финалистами стали команды TalkNow и kScooter.





Американская певица пришла на премию Grammy в платье казахстанского дизайнера

Для выхода на 65 церемонию Grammy американская исполнительница N’Kenge выбрала платье казахстанского дизайнера и арт-директора Kazakhstan Fashion Week Алексея Чжена.





Кыргызстанский борец Акжол Махмудов поднялся на первое место в мировом рейтинге





В весовой категории до 77 килограммов борец из Кыргызстана Акжол Махмудов стал лидером в мировом рейтинге борцов греко-римского стиля.





Казахстанский стартап 1Fit выходит на рынок Великобритании

С начала февраля 2023 года у жителей Лондона появится возможность посетить тренажерные залы и фитнес-студии первыми воспользовавшись абонементом «все в одном».





Ozon открыл первый фулфилмент-центр в Казахстане

Площадь предприятия будет составлять 10 000 квадратных метров и вмещать в себя до 700 тысяч товаров.





Uzbekistan Airways возобновляет авиарейсы в Токио





Между Узбекистаном и Японией возобновляется регулярное авиасообщение. Uzbekistan Airways начнет совершать прямые рейсы 13 апреля 2023 года.





Киберспортсмены из Кыргызстана вышли в первый дивизион лиги Dota Pro Circuit

Команде из Кыргызстана удалось досрочно одержать победу во всех сериях с общим счетом 6:0.





Узбекистан вошел в топ-25 самых гостеприимных стран мира

В рейтинг гостеприимства от консалтинговой компании Arton Capital вошли четыре страны из Центральной Азии. Выше всех расположился Узбекистан, заняв 25 место.

Таджикистан оказался на 49 месте, Кыргызстан — на 53 и Казахстан — на 54.





Фильм режиссера из Кыргызстана признан лучшим на кинофестивале в Лос-Анджелесе





В Лос-Анджелесе прошел XX независимый кинофестиваль женщин-режиссеров. Награда за «Лучший художественный короткометражный фильм» досталась кыргызстанскому режиссеру Гузель Дуйшенкуловой с фильмом «Келин таш».





Казахстанский брейк-дансер одержал победу в Японии

Уроженец Казахстана Амир Закиров, выступающий под псевдонимом B-Boy Amir, одержал победу на международном турнире по брейк-дансу в городе Китакюсю.