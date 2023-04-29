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Что нового произошло в Центральной Азии. Самые запоминающиеся события апреля
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Главный

Сегодня в 11:45

Что нового произошло в Центральной Азии. Самые запоминающиеся события апреля

Рассказываем о самых ярких событиях, которые случились в Центральной Азии за прошедший месяц.


Димаш вывесил флаг Казахстана в США

Популярный казахстанский певец поделился фотографией на фоне флага Казахстана, вывешенного в окне его квартиры в США.


Бибисара Асаубаева снова стала лидером Гран-при Индии

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Двукратная чемпионка мира казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева одержала четвертую победу на третьем этапе Гран-при в Нью-Дели, что позволило ей вернуться в список лидеров данного турнира.

Также девушка получила звание заслуженного мастера спорта РК по шахматам. Ранее в матче женских сборных мира и Казахстана в Астане Бибисара Асаубаева обыграла шахматистку с наивысшим рейтингом ФИДЕ Хоу Ифань.


Школьницу из Павлодара пригласили на учебу девять мировых вузов

Выпускница Назарбаев Интеллектуальной школы Павлодара Амира Артыкбаева получила несколько грантов в вузы США и Катара, среди которых два университета из элитной Лиги плюща. Все эти учебные заведения обещают девушке полную финансовую помощь.


Жанибек Алимханулы попал в рейтинг чемпионов вместе с Канело

Не знающий поражений казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы попал в рейтинг самых активных чемпионов мира в профи от авторитетного портала Box.live.


Рыбакина в топе: WTA выделила достижение звезды из Казахстана

Казахстанка Елена Рыбакина стала лидером по подачам на вылет в мировом женском теннисе. 23-летняя Рыбакина совершила свыше двух сотен эйсов и успешно выступила на турнирах в США.


Сервис такси InDrive передал российский бизнес казахской компании

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Российское юридическое лицо InDrive перешло в собственность казахстанской «Индэлс». Бизнес планируют перезапустить под брендом INDELS для развития на рынках России и СНГ. Для этого компания активно ищет сотрудников.


Два казахстанца попали в топ-50 лучших боксеров мира

Издание World Boxing News представило рейтинг 50 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории за апрель 2023 года.
В рейтинг попали два чемпиона мира в среднем весе из Казахстана — обладатель титула IBO Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы, которому принадлежит пояс WBO. Головкин занял 27 место, Алимханулы — 48.


Алматинские школьники победили в международном конкурсе NASA

Научный проект Aenoica, подготовленный учениками 8 класса NIS физико-математического направления Алматы, Рамазан Амре и Сымбат Барсагазы стали лучшими среди юных ракетостроителей мира.


Ташкент и Самарканд выбраны столицами СНГ в 2024 году

Самарканд был объявлен культурной столицей, а Ташкент — молодежной столицей Содружества в 2024 году.


Казахстан и Вьетнам установят безвизовый режим

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Стороны обозначили возможность дальнейшего укрепления дружественных отношений в консульской сфере и, как один из первых и важных шагов, договорились о подписании межправительственного соглашения об облегчении визового режима для владельцев общегражданских паспортов обеих стран.


В Казахстане с июля 2023 года можно будет переходить на четырехдневную рабочую неделю

В Казахстане с июля 2023 года появится четырехдневная рабочая неделя. Можно будет чередовать четырехдневную рабочую неделю с пятидневной или шестидневной.
Второй или третий выходной день при пятидневной или четырехдневной рабочей неделе можно установить коллективным договором.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.