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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Что нового появилось в Казахстане летом 2020 года
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Сегодня в 11:50

Что нового появилось в Казахстане летом 2020 года

01.06.2020

Главный Ботанический сад в Алматы открывается после реконструкции




С 15 по 21 июня будут организованы экскурсии по обновленному саду, обучающие лекции и мастер-классы по растениеводству. Также разработано мобильное приложение для сада.


01.06.2020

SCAT переводит перелеты на новый smart-тариф


SCAT переводит перелеты на новый smart тариф | Ainews

В июне SCAT переходит на новую альтернативную модель работы — ряд безбагажных тарифов, стартующих с отметки 5000 тенге, более чем на 10 направлений по Казахстану. Также линейка тарифов максимальной категории предложит повышенную норму провоза багажа — до 46 килограмм на человека, гибкие условия возврата и перебронирования. Также компания переходит на общемировую систему провоза багажа Piece Concept.


11.06.2020

Национальные парки в Алматы преобразят по американской модели




Четыре национальных парка Казахстана преобразят по американской модели, где предпочтение будет отдаваться развитию туристских троп и маршрутов, без капитального строительства. Будут размещены глемпинги, кемпинги, смотровые площадки, этноаулы и палаточные лагеря. Также маршруты горных троп Алматы оцифровали для сайта ViewRanger


02.07.2020

Новую социальную сеть для мам создали казахстанские разработчики




SuperMoms Club — это социальная сеть, которая объединяет мам, девушек, планирующих завести детей, и врачей. Вместе они могут обсуждать важные вопросы, делиться советами и помогать друг другу выйти из кризисных ситуаций. Проект на 100% казахстанский.


09.07.2020

Проект по развитию экообразования запускают в Казахстане




Цель проекта — поддержка формирования активной жизненной позиции граждан и экологической культуры общества. Основным результатом проекта станет подготовка больше 6000 педагогов и разработка учебно-методических пособий в области охраны окружающей среды, природопользования и экологической и экономической безопасности.


10.07.2020

«ВКонтакте» запустила казахстанскую ленту новостей


ВКонтакте запустила казахстанскую ленту новостей - статьи, истории, публикации | WEproject

«ВКонтакте» запустила ленту локальных новостей в Казахстане. Пользователи найдут в ней актуальную информацию из проверенных источников, а также публикации местных СМИ, анонсы выступлений казахстанских артистов, материалы от блогеров, звезд и лидеров мнений.


10.07.2020

В Алматы запустили прокат электросамокатов




Сервис проката электросамокатов OZIM Scooters запустили в тестовом режиме в Алматы. Стоимость поездки — 45 тенге в минуту. Сервис предназначен в основном для поездок на короткие расстояния, которые можно проехать за 5-7 минут, и будет удобен в часы пик.


12.07.2020

Новые услуги появились на портале Egov




Новые услуги появились на портале электронного правительства. Добавился сервис по корректировке данных по недвижимости. Также на eGov появилась возможность просмотра фото и протокола нарушения при проверке и оплате штрафов. Оплатить штраф можно также онлайн на портале.


16.07.2020

Spotify стал официально доступен казахстанским пользователям




Музыкальный стриминговый сервис Spotify стал официально доступен для пользователей из Казахстана. Стоимость индивидуальной подписки — минимальная цена за пользование сервисом с более 50 000 000 треков — составляет 4,99 $.


17.07.2020

Алматы вошел в рейтинг самых устойчивых городов мира




Аналитики Центра глобализации и стратегии IESE Business School выпустили индекс Cities in Motion 2020, в который вошли 174 самых умных и устойчивых города мира.


29.07.2020

Kaspi.kz создал устройство, которое может моментально выпускать карты




Kaspi.kz получил патент на «Kaspi Картомат», который Михаил Ломтадзе представил осенью прошлого года. Патент закрепляет право собственности Kaspi.kz не только на технологии, но и на алгоритм выпуска платежных карточек с использованием мобильного приложения и картомата.


04.08.2020

Тимур Турлов объявил покупке банка Kassa Nova


АО «Банк Kassa Nova» увеличил уставный капитал на 12% | Курсив - деловые новости Казахстана

Стало известно о покупке в Казахстане у Forte Bank его дочернего банка Kassa Nova. Сделка должна быть завершена до конца 2020 года и зависит от одобрения регулятора. До этого момента банком будет управлять текущая команда.


05.08.2020

Chocofamily запустил новый продукт по быстрой доставке продуктов




Казахстанский холдинг Chocofamily анонсировал запуск нового проекта «Рядом» на базе приложения «Рахмет» ― бесплатной доставки продуктов от любой суммы за 15 минут. Проект «Рядом» ― это бесплатная доставка продуктов от любой суммы всего за 10-15 минут.


06.08.2020

Казахстанский лоукостер запускает новые региональные рейсы

Бюджетный перевозчик Fly Arystan продолжает развивать внутреннюю региональную маршрутную сеть, открывая новые авиасообщения и соединяя регионы Казахстана.


15.08.2020

Ученые Назарбаев Университета учат искусственный интеллект говорить на казахском




Ученые из Института умных систем и искусственного интеллекта Назарбаев Университета работают над проектом, который в перспективе научит голосовые помощники Siri, Alexa и Cortana говорить на казахском языке.


17.08.2020

​​В Казахстане начали производить отечественные компьютеры


В Казахстане сокращается производство компьютеров | Inbusiness

Компьютеры будут работать на ОС Windows 10 Pro и стоить дешевле, чем зарубежные. Также готовят 5000 новых единиц для школ страны.


19.08.2020

Бесплатная школа программирования Samsung Coding Lab набирает учеников


Attractor School покоряет Алматы

Coding Lab — бесплатная школа программирования для казахстанских школьников и студентов, которая была создана Samsung в 2017 году. Ее успешно закончил 101 выпускник, за это время было создано 48 приложений.


21.08.2020

Запуск arbuz в Нур-Султане

Уже этой осенью в столице появится онлайн-супермаркет Arbuz.kz.

Источник фотографии на обложке: @sanchosss_muse

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