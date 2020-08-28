Что нового появилось в Казахстане летом 2020 года

01.06.2020

Главный Ботанический сад в Алматы открывается после реконструкции



01.06.2020



SCAT переводит перелеты на новый smart-тариф





11.06.2020

Национальные парки в Алматы преобразят по американской модели



02.07.2020







Новую социальную сеть для мам создали казахстанские разработчики





09.07.2020



Проект по развитию экообразования запускают в Казахстане





10.07.2020



«ВКонтакте» запустила казахстанскую ленту новостей





10.07.2020



В Алматы запустили прокат электросамокатов





12.07.2020



Новые услуги появились на портале Egov





16.07.2020



Spotify стал официально доступен казахстанским пользователям





17.07.2020



Алматы вошел в рейтинг самых устойчивых городов мира





29.07.2020



Kaspi.kz создал устройство, которое может моментально выпускать карты





04.08.2020



Тимур Турлов объявил покупке банка Kassa Nova









05.08.2020



Chocofamily запустил новый продукт по быстрой доставке продуктов





06.08.2020



Казахстанский лоукостер запускает новые региональные рейсы





15.08.2020



Ученые Назарбаев Университета учат искусственный интеллект говорить на казахском



17.08.2020



​​В Казахстане начали производить отечественные компьютеры





19.08.2020

Бесплатная школа программирования Samsung Coding Lab набирает учеников



21.08.2020



Запуск arbuz в Нур-Султане













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