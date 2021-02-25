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Что мы знаем об Yves Saint Laurent, который создал женский смокинг, куртки-сафари и прозрачные платья
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Вчера в 21:50

Что мы знаем об Yves Saint Laurent, который создал женский смокинг, куртки-сафари и прозрачные платья

Об истории Saint Laurent, всемирно известном французском модном доме, специализирующимся на создании женских и мужских коллекций одежды, обуви и аксессуаров.


О бренде


Yves Saint Laurent (YSL), с 2012 года Saint Laurent — парижский дом высокой моды, основанный Ивом Сен-Лораном и его партнером Пьером Берже в 1961 году.

Молодой Ив Сен-Лоран

Ив Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в городе Оран, Алжир, в семье французских аристократов. Несмотря на то, что все предки Ива были связаны с юриспруденцией, мать будущего дизайнера сумела распознать художественный талант сына. Именно благодаря ей в возрасте 17 лет Ив Сен-Лоран получил возможность переехать в Париж.

В 1960-х Yves Saint Laurent создавал сценические костюмы для актрис Клаудии Кардинале, Софи Лорен и Катрин Денев.

Первая коллекция YSL

Первая коллекция YSL была показана в январе 1962 года.

В 1963 году Берже подписал контракт с Charles of the Ritz на создание ароматов для YSL, а через два года группа Lanvin-Charles of the Ritz выкупила 80 % Робинсона за миллион долларов.


Первый женский смокинг Le SmokingПервый женский смокинг Le Smoking


Ив Сен-Лоран в своем модном доме выпустил ряд легендарных вещей: платье «Мондриан», женский смокинг Le Smoking, куртки-сафари и прозрачные платья.

В 1990 году Ив Сен-Лоран создал коллекцию, которую посвятил артистам и людям искусства, оказавшим большое влияние на его жизнь и творчество: писатель Марсель Пруст, художник Бернар Бюффе, актриса Катрин Денев, балерина Зизи Жанмер и многие другие.

В июне 2020 года YSL объявил Розанну Пак, участницу популярной корейской группы Blackpink, первым глобальным амбассадором бренда

C 1999 года дом принадлежит группе Gucci. В 2002 году Ив Сен-Лоран представил свою последнюю коллекцию и закрыл линию кутюр.

Новая глава в истории модного дома началась с назначения на должность главного дизайнера Эди Слимана. 21 июня 2012 года новый арт-директор YSL объявил об изменении названия бренда на Saint Laurent Paris. Для нового логотипа был выбран простой шрифт без насечек, напоминающий лейбл линии прет-а-порте 60-х — Saint Laurent Rive Gauche.


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В июне 2020 года YSL объявил Розанну Пак, участницу популярной корейской группы Blackpink, первым глобальным амбассадором бренда. Помимо этого, девушка снялась в осенней кампании бренда.


В чем уникальность


Журнал Vogue писал, что Ив Сен-Лоран перевернул мир моды в 1960-х и 1970-х своим новаторским сочетанием мужского и женского, высокого и низкого, классического и авангардного: «Именно он одел женщин в брючные костюмы, сделал повседневными военные формы и национальные костюмы и принес дизайнерский прет-а-порте в массы». По словам самого модельера, он создал гардероб современной женщины.

В 1971 году вышла коллекция «40s». Она привела всех критиков моды в изумление. Казалось, что дизайнер приобрел все вещи на блошином рынке. Так в мире моды впервые появился стиль ретро, который быстро набрал популярность, хотя в момент появления коллекции многие были настроены враждебно по отношению к ней.


Африканская коллекция Ив Сен-Лорана

Сен-Лоран был первым дизайнером, который использовал африканских и азиатских моделей в своих дефиле.


Источник: wikipedia.org, istoriya-brendov-odezhdy, brand-info.com.ua

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