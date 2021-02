Что мы знаем об Yves Saint Laurent, который создал женский смокинг, куртки-сафари и прозрачные платья

Об истории Saint Laurent, всемирно известном французском модном доме, специализирующимся на создании женских и мужских коллекций одежды, обуви и аксессуаров.





О бренде





Ив Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в городе Оран, Алжир, в семье французских аристократов. Несмотря на то, что все предки Ива были связаны с юриспруденцией, мать будущего дизайнера сумела распознать художественный талант сына. Именно благодаря ей в возрасте 17 лет Ив Сен-Лоран получил возможность переехать в Париж.

Первая коллекция YSL была показана в январе 1962 года.



В 1963 году Берже подписал контракт с Charles of the Ritz на создание ароматов для YSL, а через два года группа Lanvin-Charles of the Ritz выкупила 80 % Робинсона за миллион долларов.









Ив Сен-Лоран в своем модном доме выпустил ряд легендарных вещей: платье «Мондриан», женский смокинг Le Smoking, куртки-сафари и прозрачные платья.

В 1990 году Ив Сен-Лоран создал коллекцию, которую посвятил артистам и людям искусства, оказавшим большое влияние на его жизнь и творчество: писатель Марсель Пруст, художник Бернар Бюффе, актриса Катрин Денев, балерина Зизи Жанмер и многие другие.

В июне 2020 года YSL объявил Розанну Пак, участницу популярной корейской группы Blackpink, первым глобальным амбассадором бренда

C 1999 года дом принадлежит группе Gucci. В 2002 году Ив Сен-Лоран представил свою последнюю коллекцию и закрыл линию кутюр.

Новая глава в истории модного дома началась с назначения на должность главного дизайнера Эди Слимана. 21 июня 2012 года новый арт-директор YSL объявил об изменении названия бренда на Saint Laurent Paris. Для нового логотипа был выбран простой шрифт без насечек, напоминающий лейбл линии прет-а-порте 60-х — Saint Laurent Rive Gauche.









Помимо этого, девушка снялась в осенней кампании бренда.





В чем уникальность





По словам самого модельера, он создал гардероб современной женщины.

В 1971 году вышла коллекция «40s». Она привела всех критиков моды в изумление. Казалось, что дизайнер приобрел все вещи на блошином рынке. Так в мире моды впервые появился стиль ретро, который быстро набрал популярность, хотя в момент появления коллекции многие были настроены враждебно по отношению к ней.









Сен-Лоран был первым дизайнером, который использовал африканских и азиатских моделей в своих дефиле.





