Что мы знаем о Fendi: Карл Лагерфельд, сумочка Baguette и две F

О бренде





Компания входит в состав холдинга LVMH

Компания появилась в 1918 году как магазин кожи и меха в Риме на Виа дель Плебицио.Следующий магазин они открыли в 1932 году.

После окончания войны к активному возрождению деятельности компании присоединяются все пять дочерей четы Фенди: Паола стала экспертом по выделке меха, Анна — дизайнером, Франка — специалистом по связям с общественностью, Карла занималась всеми текущими делами компании, а Альда стала коммерческим директором бренда. Самым важным бизнес-решением сестер стало приглашение молодого немецкого дизайнера Карла Лагерфельда, которому суждено было превратить Дом Fendi в передового производителя самых легких и изысканных мехов на рынке.

Первая же коллекция шуб Fendi, которую Карл представил в 1966 году, получила оглушительный успех. С тех пор шубы Fendi превратились в символ роскоши и красивой жизни.

В 1962 году Карл Лагерфельд стал креативным дизайнером дома и создал знаменитый логотип — две F, одна из которых перевернута





В 1977 году Дом Fendi представил первую коллекцию pret-a-porter, в 1984 году коллекции Fendi пополнились галстуками, перчатками, джинсами, очками, ручками и зажигалками. В 1988 году появился первый женский парфюм Fendi, в 1989 — мужской Fendi Uomo, в 1990 году Fendi выпустил первую коллекцию одежды для мужчин, а в 1997 году внучка основателей марки Сильвия Вентурини Фенди создала еще один культовый продукт под логотипом Fendi — сумочку Baguette, которую рекомендовалось носить как французский багет. Позже появятся и ироничные мини-версии багета — миниатюрные «круассаны».





В чем уникальность





В 2005 году Модный дом Fendi отметил свое восьмидесятилетие. В связи с событием был открыт Palazzo Fendi в Риме. Новое здание объединило в себе студии, ателье по изготовлению мехов и крупнейший в мире магазин Fendi.

В показе участвовали 88 моделей, а подиум был одним из самых длинных за всю историю модных дефиле — 88 метров.

Компания внесла вклад и в культуру, создав в разное время костюмы к более 30 фильмам, среди которых «Однажды в Америке» Серджо Леоне, «Травиата» Франко Дзеффирелли, третья часть «Крестного отца» Фрэнсиса Копполы, «Эвита» Алана Паркера и многие другие.

В мире хип-хопа также всегда было что-то от Fendi. Бренд упоминается во многих песнях, в том числе в хите Black Eyed Peas 2005 года My Humps, ремиксе 5 Star Chick Yo Gotti в 2009 году и в Don’t Stop Kanye West год спустя, а также в Gucci&Fendi Chamillionaire’s в 2012 году. Сегодня все так же имя бренда Fendi можно услышать в музыкальных композициях.





Источник: wikipedia.org, www.alltime.ru, www.brendov.net