Что купить вместо iPhone. 10 устройств с отличными характеристиками — рекомендации техноблогеров

Поговорили с известными техноблогерами из Узбекистана и Казахстана и узнали, какие телефоны они рекомендуют к покупке.





Темур Хатамов, 26 лет, город — Ташкент, YouTube-блогер, @temurkhatamov, Tim Lion





О себе

Я развиваю русскоязычный YouTube-канал Tim Lion. Еще веду новый техноблог на узбекском языке, где за два месяца набралась аудитория в 5000 человек.

Также есть собственный интернет-магазин AppleTrade.uz. Мы уже больше года продаем оригинальную технику Apple.

Топ альтернатив iPhone





1. Xiaomi Note 11 Pro

Бренд Xiaomi давно зарекомендовал себя. Компания делает хорошие и доступные устройства для среднестатистического потребителя.

Xiaomi Note 11 Pro — лучшее бюджетное решение, которое закрывает базовые потребности: связь, интернет, социальные сети, сообщения. Но хорошим качеством видео этот смартфон похвастаться не может.

2. Tecno Pova 3

Отличный смартфон, которым пользуюсь сам. Он не подходит для съемки видео, но с его помощью можно делать качественные фотографии, если уметь настраивать камеру. Большое преимущество в том, что это полноценный игровой телефон, который не нагревается от долгого использования. А еще это единственный Android-смартфон, у которого батарея 7000 мАч.

3. POCO X4

Это устройство зацепило меня необычным дизайном и камерой на более 100 мегапикселей. Да и цена приятная: не выше 7 000 000 сум.

4. Google Pixel

Мне нравится, как Google делает свои телефоны. Вижу необычный подход и премиальность. У меня есть друзья, которые пользуются смартфонами Pixel. У них нет нареканий. Но нужно учитывать, что официально гаджет не доступен в Узбекистане в связи с низким спросом у населения.

5. Samsung Galaxy S22 Ultra

Флагманский смартфон, который может посоревноваться с устройствами от Apple. Он хорош во всем: дизайне, быстродействии, играх, качестве съемки. Но, как и любой Android-смартфон, он быстро упадет в цене, поэтому продать его дорого через год не получится.

Максим Якименко, 33 года, город — Алматы, техноблогер, @stupidmadworld, stupidmadworld

О себе

Я создатель stupidmadworld, крупнейшего техноблога в Казахстане. Мы снимаем видео о гаджетах и технологиях, делаем обзоры на смартфоны, ноутбуки, ПК и разные электронные штуки.

В свой топ смартфонов, которые будут не хуже iPhone, я не включал бюджетные устройства. Ведь если мы говорим про Apple, то только флагманы на Android могут быть ему альтернативой.

Топ альтернатив iPhone

1. Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro

Первое, что я обычно советую купить тем, кто ищет альтернативу iPhone, — это смартфоны семейства Google Pixel. Google, как создатели OS Android, лучше всех знают, как должна выглядеть и работать их операционная система. В моем представлении на рынке есть два реальных топа — iPhone и Pixel.

На данный момент, считаю Pixel 7 и Pixel 7 Pro лучшими смартфонами на Android.

Пусть Google не может похвастаться внушительным числом продаж, а их доля рынка на уровне статистической погрешности, но это реально крутые смартфоны с отличной камерой и идеальной прошивкой.

Единственный минус в том, что они не продаются в Казахстане официально. У нас их можно купить в местных небольших магазинах с большой наценкой.

2. Vivo X90 Pro+

Флагман от китайской Vivo, принадлежащей концерну BBK. Этот смартфон тоже не продается в Казахстане официально.

Vivo X90 Pro+ представили около двух месяцев назад, и это один из первых телефонов в мире на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Но интересно в нем не это, а в первую очередь камера, которую многие техно-СМИ называют лучшей в мире. Это близко к правде. Я тестировал смартфон в разных условиях освещенности: Снимки получаются «Вау»! На данный момент X90 Pro+ по качеству камеры превосходит iPhone, Pixel, Samsung и Huawei.

А еще Vivo хорошо поработали над оболочкой. По плавности и отзывчивости она не уступает флагманам от Google, а функционально превосходит их в разы.

3. Xiaomi 13 Pro

Актуальный флагман от именитого китайского бренда Xiaomi. Один из немногих, получивших Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 в качестве процессора.

Тут есть все: отличная камера и производительность, которой хватит для игр, монтажа и чего угодно на долгие годы.

Если вы выбираете лучший смартфон на Android, любите оболочку MIUI, хотите получить все сразу и недорого, то Xiaomi 13 Pro — один из лучших смартфонов, что выпускала компания. Xiaomi — топ за свои деньги!

4. OnePlus 11

В прошлом году Oneplus допустила ошибку, выпустив Oneplus 10 Pro только для китайского рынка. Глобального старта пришлось ждать более трех месяцев. Даже ходили слухи, что компания после поглощения BBK прекратит разработку глобальной OxygenOS. Но страхи не оправдались.

OnePlus 11 идет тем же путем. Смартфон до сих пор работает на китайской прошивке без русского языка, но с глобальным стартом это поправят. Так что к лету 2023 года это будет один из лучших смартфонов на Android для тех, кто хочет флагманское железо по цене среднего ценового сегмента. Цена стартует от $570.

5. Samsung Galaxy S22 Ultra

Я не фанат смартфонов южнокорейского гиганта по ряду причин, основная из которых — это цена и запутанная оболочка. Но я признаю факт, что единственный реальный конкурент iPhone в нашей стране — Samsung. Это тот случай, когда ты не возишься с доставкой, заказом из-за рубежа или прошивкой, а просто идешь в магазин и покупаешь смартфон, который будет служить тебе долгие годы.

В начале февраля Samsung покажет линейку S23, в которой камера станет чуть лучше, батарея — чуть больше, а процессор — чуть мощнее. Линейка Galaxy S22 серьезно подешевеет, но не станет хуже.

В социальных сетях Galaxy S22 Ultra уже стал мемом благодаря невероятному зум-объективу. И действительно, тягаться с Samsung по части камер другим производителям становится все сложнее. Пожалуй, это лучший Galaxy на сегодня.