Что изменилось в Twitter, WhatsApp и Telegram: обновления прошедшего месяца

Какие обновление внедрили популярные социальные сети и мессенджеры за последние

недели.



Twitter

— в целях борьбы с фейковыми аккаунтами Twitter ввел ограничение для покупки платной подписки Twitter Blue и синей галочки. Теперь новые пользователи смогут приобрести ее только спустя три месяца — 90 дней — после регистрации аккаунта

— Илон Маск планирует внедрить в Twitter несколько новых функций. Среди них: шифрование личных сообщений, голосовые и видеозвонки

— у рекламодателей появится возможность тщательнее контролировать опубликованный контент. Можно выбрать, под постами с какими словами их реклама появляться не должна.



WhatsApp

— у WhatsApp тоже много обновлений за прошедший месяц. Например, в мессенджере появилась новая функция, которая называется Business Search. Это бизнес-справочник, который упрощает поиск нужных вам компаний: ресторанов, магазинов, банков. Функция пока доступна не во всех странах

— в мессенджере также появилась возможность отправлять сообщения самому себе, как в Telegram. Функция называется Message Yourself

— в WhatsApp теперь тоже можно создать своего аватара. Новая функция конструктор аватаров помогает «создать цифровую версию себя» и использовать ее как стикер.



Telegram

— для Telegram планируют разработать свои криптокошельки и криптобиржу

— Telegram также появилась регистрация аккаунтов без SIM-карт. Зарегистрировать теперь можно с помощью виртуального номера, которые продает платформа Fragment

— теперь в приложении можно настроить таймер, по которому сообщения в новых чатах пользователя будут автоматически удаляться

— в мессенджере обновились «Темы». Администраторы групп, где состоит от 100 участников, могут создавать обсуждения в соответствии с разными темами. В теме «Общие вопросы» находится история переписки группы

— активный режим антиспама, который действует в группах, где более 200 участников

— временные QR-коды для добавления пользователей, которые хотят сохранить анонимность.



Instagram

— пользователи социальной сети теперь смогут видеть, заблокирован ли их пост для демонстрации в рекомендациях и других разделах. Instagram будет предупреждать пользователей о возможных нарушениях и ограничениях.

