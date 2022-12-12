Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
chto-izmenilos-v-twitter-whatsapp-i-telegram-obnovleniya-proshedshego-mesyaca
Что изменилось в Twitter, WhatsApp и Telegram: обновления прошедшего месяца
117
Главная
/
Возможности
/
Технологии

Сегодня в 17:45

Что изменилось в Twitter, WhatsApp и Telegram: обновления прошедшего месяца

Какие обновление внедрили популярные социальные сети и мессенджеры за последние
недели.


Twitter


 — в целях борьбы с фейковыми аккаунтами Twitter ввел ограничение для покупки платной подписки Twitter Blue и синей галочки. Теперь новые пользователи смогут приобрести ее только спустя три месяца — 90 дней — после регистрации аккаунта
— Илон Маск планирует внедрить в Twitter несколько новых функций. Среди них: шифрование личных сообщений, голосовые и видеозвонки
— у рекламодателей появится возможность тщательнее контролировать опубликованный контент. Можно выбрать, под постами с какими словами их реклама появляться не должна.

WhatsApp


— у WhatsApp тоже много обновлений за прошедший месяц. Например, в мессенджере появилась новая функция, которая называется Business Search. Это бизнес-справочник, который упрощает поиск нужных вам компаний: ресторанов, магазинов, банков. Функция пока доступна не во всех странах
— в мессенджере также появилась возможность отправлять сообщения самому себе, как в Telegram. Функция называется Message Yourself
— в WhatsApp теперь тоже можно создать своего аватара. Новая функция конструктор аватаров помогает «создать цифровую версию себя» и использовать ее как стикер.


Telegram


 — для Telegram планируют разработать свои криптокошельки и криптобиржу
— Telegram также появилась регистрация аккаунтов без SIM-карт. Зарегистрировать теперь можно с помощью виртуального номера, которые продает платформа Fragment
— теперь в приложении можно настроить таймер, по которому сообщения в новых чатах пользователя будут автоматически удаляться
— в мессенджере обновились «Темы». Администраторы групп, где состоит от 100 участников, могут создавать обсуждения в соответствии с разными темами. В теме «Общие вопросы» находится история переписки группы
— активный режим антиспама, который действует в группах, где более 200 участников
— временные QR-коды для добавления пользователей, которые хотят сохранить анонимность.

Instagram


— пользователи социальной сети теперь смогут видеть, заблокирован ли их пост для демонстрации в рекомендациях и других разделах. Instagram будет предупреждать пользователей о возможных нарушениях и ограничениях.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #социальныесети #обновление #мессенджер
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Казахстанский стартап о выходе на рынок Индии, и что такое маркет-нетворк
4076
Где купить подарки к Новому году: 8 маркетплейсов с праздничными скидками и акциями
4419
Директор «1С-Битрикс Казахстан» о компании и продуктах, которыми пользуется 6 миллион...
5739
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.