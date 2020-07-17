Что дальше. Основатели кафе «Точка» о кризисе в гастрономии, ремесленничестве и гедонизме

Карина Касаткина, 25 лет, родной город — Экибастуз, сооснователь кафе «Точка»
Как сейчас
«Точка» стала универсальной, но сначала мы были очень категоричны. Мы не слышали рынок, не следовали потребностям рынка, хотели научить людей как правильно и как принято, мы просто искали себя. Эти перемены были нам необходимы, мы менялись и хотели дать людям что-то новое и необычное. Поэтому мы во многом трендсеттеры в этом городе.
Раньше мы были хипстерской кофейней, которую никто не ассоциировал с вечерним заведением, куда можно прийти поужинать. Это было связано с неправильной посадкой, позиционированием, логотипом и названием.
Мы проделали колоссальную работу: за полтора года провели ребрендинг, убрали из названия слово «кофе» и теперь мы просто кафе «Точка». Мы полностью изменили посадку и начали адаптировать еду под здешние особенности и предпочтения, обучать персонал. Сейчас «Точка» — это уют и атмосфера, место, где можно расслабиться и отдохнуть от городской суеты и сверхбыстрого ритма жизни.
Что делать
— быть ремесленником в своем деле. Мы, в первую очередь, ремесленники и только потом предприниматели. Мы сами нарабатывали свою аудиторию, работая без выходных, это наше детище, которое мы построили. Чтобы быть профессионалом в своей сфере, важно быть ремесленником. Сейчас мало людей, которые готовы жертвовать временем и себестоимостью, наверное, поэтому так мало профессионалов в нашей области
— работать над сервисом. Мы пришли к тому, что сервис и атмосфера для людей важнее, чем продукт. Хороший кофе — это не уникальное предложение, но хороший сервис и кофе — это уникальное предложение, которое мы можем дать. Сервис — это то, над чем нужно постоянно работать, улыбки и настроение гостей — вот, что важно
— быть гедонистом в своем деле. Если ты профессионал, то должен быть гедонистом. Важно получать удовольствие от того, чем занимаешься. Наши принципы, ремесленничество и гедонизм — вот секрет успеха.
Что дальше
Усиливать сформировавшиеся позиции, наше меню и активно его продвигать, то есть будем делать максимальный акцент на сервисе и меню.
В планах открыть точку в Алматы, формат нам пока неизвестен, но это точно будет кофе. Сейчас нам интересен формат фуд-моллов, где много разных проектов имеют общую посадку, формат настоящего street food.
Мы видим будущее за яркими атмосферными заведениями.