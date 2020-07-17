Что дальше. Основатели кафе «Точка» о кризисе в гастрономии, ремесленничестве и гедонизме

Как сейчас

Что делать

Что дальше

Мы не слышали рынок, не следовали потребностям рынка, хотели научить людей как правильно и как принято, мы просто искали себя. Эти перемены были нам необходимы, мы менялись и хотели дать людям что-то новое и необычное. Поэтому мы во многом трендсеттеры в этом городе.Это было связано с неправильной посадкой, позиционированием, логотипом и названием.Мы полностью изменили посадку и начали адаптировать еду под здешние особенности и предпочтения, обучать персонал. Сейчас «Точка» — это уют и атмосфера, место, где можно расслабиться и отдохнуть от городской суеты и сверхбыстрого ритма жизни.Мы, в первую очередь, ремесленники и только потом предприниматели. Мы сами нарабатывали свою аудиторию, работая без выходных, это наше детище, которое мы построили. Чтобы быть профессионалом в своей сфере, важно быть ремесленником. Сейчас мало людей, которые готовы жертвовать временем и себестоимостью, наверное, поэтому так мало профессионалов в нашей областиМы пришли к тому, что сервис и атмосфера для людей важнее, чем продукт. Хороший кофе — это не уникальное предложение, но хороший сервис и кофе — это уникальное предложение, которое мы можем дать. Сервис — это то, над чем нужно постоянно работать, улыбки и настроение гостей — вот, что важноЕсли ты профессионал, то должен быть гедонистом. Важно получать удовольствие от того, чем занимаешься. Наши принципы, ремесленничество и гедонизм — вот секрет успеха.Сейчас нам интересен формат фуд-моллов, где много разных проектов имеют общую посадку, формат настоящего street food.