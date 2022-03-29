Что читать в Telegram: 80 интересных каналов и ботов на разные темы

В Telegram становится все больше контента, среди которого порой сложно найти что-то стоящее. Мы собрали большой список из качественных каналов в разных областях.





Каналы для журналистов, редакторов и всех, кто интересуется медиа



Creative Asia — канал с актуальными новостями Центральной Азии и мира, ресурсами для самообразования и возможностями для обучения за рубежом. Каждый день здесь публикуются актуальные вакансии для работы в разных сферах, в том числе и удаленно. Будет интересно всем тем, кто хочет быть в тренде событий.

«Главред». Канал создателя сервиса «Главред» Максима Ильяхова. Здесь он делится советами, материалами и сервисами, которые помогают писать правильные и продающие тексты, выкладывает посты о тексте, редактуре, информационном стиле и рекламе.

Breaking Trends. Канал о трендах медиасферы. Здесь публикуются примеры хорошей рекламы как в российском сегменте, так и из мировой практики. Отличное место для тех, кто хочет быть в курсе новостей и событий новостной индустрии.





«Что почитать редактору». На канале ежедневно публикуются полезные для редакторов и журналистов тексты, например, о подходах к работе или успешные медиа-кейсы. Еще ребята раз в неделю выпускают обзор главных новостей медиа и краткую выжимку из статей, постов, видео и подкастов в этой сфере.

The Scope — S1. Канал топ-менеджера Sports.ru Михаила Калашникова. Здесь выкладываются переводы интересных англоязычных материалов о медиа, трендах, социальных сетях и технологиях.

«Мы и Жо». Аналитика, тренды и главные новости медиа и журналистики. По вечерам выходят обзоры с самыми интересными материалами в русскоязычном пространстве.

«Паша и его прокрастинация». Канал шеф-редактора «Лайфхакера» Павла Федорова о тексте, проблемах журналистов и редакторов, правилах русского языка и контент-маркетинге.

«Дайджест копирайтера». Ежедневные подборки статей о самом важном и актуальном в мире контента. Также на канале публикуются интервью с копирайтерами и авторами разных изданий, обсуждения новостей и интересные кейсы.

«Писать легко!». Канал Ольги Соломатиной, автора множества книг и создателя «Школы копирайтинга». Здесь она пишет о прочитанных книгах находках, ошибках, праве на творчество, сторителлинге и издателях.

«Инструменты редактора». Автор — Александр Марфицин, контент-лид маркетинговых и продуктовых каналов. Здесь рассказывают о продуктовом контенте, бренд-медиа и коммуникациях.

Финансы и инвестиции





FINANCE.kz — авторский канал финансового аналитика Андрея Чеботарева. Одна из самых интересных рубрик канала — «#УтреннийШорт», в рамках которой отмечены все интересные события из мира бизнеса, инвестиций и финансов. К постам также прикрепляются интересные изображения, например, графики рыночной капитализации NFT или бума на IPO.

На канале TENGENOMIKA высказывается экспертное и независимое мнение редакционной коллегии, практикующих специалистов по курсу тенге, макроэкономике Казахстана и другим финансовым темам. В постах разбираются важные темы не только локального, но и мирового масштаба. К примеру, последние материалы посвящены российскому фондовому рынку, ценам на недвижимость и инфляционным ставкам.

Автор канала «Дневник Инвестора» начал заниматься инвестициями в 2018 году и через год создал площадку, где рассказывает, куда и сколько он вложил средств и какую это приносит прибыль. Подробные посты рассказывают о том, где были найдены компании для инвестирования, какие они предлагают условия. Результаты сделок можно узнать через несколько месяцев. Также на канале выкладывается общая полезная информация для тех, кто хочет попробовать себя в этой сфере.





Авторы канала Finmentor.kz — команда специалистов, которые стремятся повысить уровень финансовой и инвестиционной грамотности казахстанцев. Здесь рассказывают обо всех событиях, которые влияют на экономику, а в утренних обзорах, в основном рассказывают о мировых финансовых новостях.

Владелец канала Finlit.uz — департамент по повышению финансовой грамотности Центрального банка Узбекистана. Он ведется на двух языках — русском и узбекском. Контент направлен на повышение финансовой грамотности населения. Здесь публикуется полезная информация о том, как устроены основные экономические инструменты.

Канал команды «ВТБ Капитал Инвестиции» — одного из лидеров российского рынка инвестиционно-банковских услуг. Здесь публикуются инвестидеи и обзоры разных секторов мировой экономики. Также на канале проводятся войс-чаты с инвестиционными консультантами, в которых можно задавать свои вопросы.

Канал инвестиционного подразделения «Сбера». Здесь рассказывают о новостях на мировом и локальных рынках, делятся инвестиционными прогнозами, инструментами и лайфхаками, для начинающих и опытных инвесторов. Авторы выделяют больше семи основных рубрик: от инвест-стратегий до медиа-материалов по теме.

Официальный канал «Тинькофф Инвестиций». Здесь публикуется подробная аналитика, разные торговые идеи, финансовые новости и просто полезная информация для тех, кто хочет разбираться в инвестициях и экономике.

InvestFuture — крупнейший канал про финансы и инвестиции. Здесь больше десяти рубрик, в которых рассказывают о новостях фондового рынка, делятся информацией для повышения финансовой грамотности и отвечают на вопросы. В подборке утренних новостей авторы выкладывают видео, которые помогают ориентироваться в современной финансовой ситуации в мире.

Crypto Pax объединяет в себе сообщество инвесторов. Здесь делятся информацией о том, как меняются основные показатели цифровых валют каждый день, есть удобные графики и понятная аналитика.

Канал «Лимон на чай» рассказывает историю инвестора, которая разворачивается прямо сейчас. Автор движется к своей цели — заработать миллион, через все сложности, которые сопровождают новичков. Также здесь публикуются финансовые новости и интересная инфографика по разным отраслям инвестирования.

«РынкиДеньгиВласть» — это канал, который публикует аналитику по источникам: фондам и частным инвесторам. Здесь вы найдете хорошо структурированную и понятную информацию по акциям и капитализации крупных компаний.

Finam Alert — канал с информацией о российских и зарубежных инвестиционных рынках. Здесь публикуются торговые прогнозы, аналитика по акциям и облигациям.

Миссия канала «Разумный Инвестор» — привить культуру долгосрочного и ответственного инвестирования. Здесь обсуждают финансовое планирование и лучшие инвестиционные идеи.

«Кубышка | Финансы» — канал инвестора и финансового консультанта Евгения Марченко, в котором он рассказывает об инвестиционных идеях, разбирает стратегии и делится с подписчиками кейсами.

Каналы фотографов из Центральной Азии



Vkadre_kz. Фотограф Анзор Гасаев родился и вырос в Алматинской области. В его Telegram-канале можно насладиться качественными видео и фотографиями Заилийского Алатау и других необыкновенных уголков Казахстана.

«Өзіме ұнайды» — на канале публикуются фотографии разного жанра: от ночного Нур-Султана до гуляющей с ребенком пары. Каждый кадр сопровождается песней. Это придает им больше атмосферности.





ADILET.RAKHMETOLLA. На своем канале Адилет делится завораживающими видео из урочища Босжыра, Капчагая и других живописных мест.

Tala Shin. Талгат Бекмагамбетов — автор вирусного ролика What is Kazakhstan? Цель этого видео — показать красоту Казахстана. С этой же целью был создан его Telegram-канал. Здесь вы найдете качественные видео и кадры, которые можно использовать в качестве обоев.

Gladkov_photo. Фотограф Николай Гладков публикует кадры почти каждый день. Здесь вы увидите снежные горы Ала-Арчи, гонки в Бишкеке, красоту озера Кель-Суу и еще много всего.

​​Каналы про книги



«Книжное братство» — один из самых крупных каналов русского сегмента в Telegram, принадлежит бесплатной некоммерческой онлайн-библиотеке «Флибуста». Каждый день «Книжное братство» делится книжкой дня с аннотацией и ссылкой на скачивание файла в формате .epub.

«Библиотека». Канал публикует рассказы известных писателей разных стилей и эпох: Александр Пушкин, Иммануил Кант, Федор Достоевский, Харуки Мураками, Стивен Кинг. Продолжительность чтения — от двух до двадцати минут.

«МиниКниги». Мини-книги в кратком изложении, которые можно прочесть за десять минут. По ссылке в аккаунте любым удобным способом, вы можете поддержать этот проект.





«Подкасты | Книги | Аудиокниги». Канал с компактными отрывками из интересных книг о науке, саморазвитии и бизнесе.

«Читать онлайн | Библиотека». Здесь книги можно как читать, так и слушать. Удобная навигация и интересные новинки. Пополняется каждый день.

«Книжная полка». Канал для тех, кто любит читать рецензии на свои любимые книги. Каждая из них занимает около 10-15 минут.

Полезные боты







@gymbossbot — персональный фитнес-тренер и диетолог. Делится полезной информацией о питании, здоровье и спорте. Подбирает меню и упражнения, исходя из личных предпочтений.

@vkratzebot. Лучшие произведения в кратком изложении. Просто впишите название книги, и бот выдаст вам ее краткое содержание и главные мысли

@StrawberryLogicBot — это легкая, на первый взгляд, логическая игра, цель которой состоит в победе над искусственным интеллектом, которого нужно заставить съесть последнюю испорченную ягоду. Но будет ли это так просто, учитывая, что бот просчитывает шаги противника?

@villagegamebot реализует основные составляющие игровой стратегии: сражения, сбор и продажа урожая и постройка зданий. Игроку необходимо развивать свое поселение, добывая ресурсы в боях и грамотно рассчитывая свои силы.

@country_bot. Перед игроком стоит задача угадать флаг одной из стран, выбрав из предложенных вариантов. Игра поддерживает мультиплеерный режим.

@PandaQuizBot. В «Викторине от Панды» есть более 45 тысяч нестандартных вопросов из девяти тем, входящих в школьную программу.

@kinomanbot. Вариантов игр у «Киномана» несколько: викторина, предлагающая угадать фильм по изображению, и игра «Правда или ложь», дающая возможность узнать множество фактов о создании кинокартин.

@happyfarmerbot. Какой же перечень программ может обойтись без классики: засеять грядки, ухаживать за верным лохматым другом, собирать богатый урожай. Бот предоставляет информацию о профиле игрока, складе и грядках и, конечно, создает дух ностальгии, перенося нас в увлекательное приключение, в основе которого — становление хозяйства.

Каналы о маркетинге и социальных сетях







Креативное агентство SETTERS входит в топ лучших в России. В его Telegram-канале вы найдете полезные подборки, идеи для креатива, интересные статьи и информацию для продвижения в интернете.





«Кабачковая икра по акции». Канал про маркетинг и медиа. Здесь публикуются актуальные новости, интересные рекламные примеры и новые тренды социальных сетей.

Маркетинг «без воды». Канал ведет опытный специалист по интернет-маркетингу. Публикуются статьи по рекламе и продвижению в социальных сетях и популярных поисковых системах.

SMM RIP. Авторский блог про маркетинг, digital и дизайн. Здесь вы найдете советы по тому, как делать креативную рекламу и увеличить вовлеченность аудитории. Много информации по популярным социальным сетям и методам продвижения в них.

DNative — блог про SMM и Instagram. Авторский блог основателя блога Dnative Алексея Ткачука, о качественном продвижении в социальных сетях.

«Цепляющая реклама». Интересные примеры рекламных ходов, уроки и обзоры приложений для создания макетов. Отличное место, чтобы вдохновиться новыми референсами.

Cossa.ru — это медиа про интернет-маркетинг и цифровые трансформации бизнеса. На канале вы найдете авторские колонки и кейсы, а также новости и пресс-релизы.

Marketology Blog — блог о маркетинге, рекламе и повышении ее эффективности. На канале публикуются успешные рекламные кейсы, интересные статьи и актуальные новости.

«Бумеры смотрят телек». На канале можно узнать о новых трендах в медиа и социальных сетях и посмотреть на рекламу, которая действительно вовлекает.

«Беспощадный пиарщик». Все о том, как делать правильный PR и рекламу в социальных сетях. Интересные статьи и новости на разные темы.

«Пятницкий маркетинг». Канал предпринимателя Алишера Джуманиязова, в котором он делится наблюдениями о маркетинге, публикациях и рекламе в социальных сетях.

Каналы про бизнес







«Стартап дня». Канал ведет Александр Горный — бывший директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group. Автор пишет о стартапах на конкретных примерах, объясняет, в чем их особенности и как они добиваются успеха. Советуем заглянуть тем, кто думает об открытии своего стартапа.

«Бизнес Идеи». Канал ежедневно публикует потенциальные варианты открытия бизнеса. Здесь можно найти полезные заметки о том, как лучше настроить рекламу или избежать ошибок при открытии онлайн-бизнеса.

Finoman. На канале есть несколько главных рубрик, которые рассказывают о финансовой грамотности, планировании бюджета и способах увеличения дохода. Авторы также публикуют актуальные новости и обзоры на финансовые темы.





Основатель инвестиционной платформы iKapitalist рассказывает о том, как правильно инвестировать на примерах реальных компаний. Здесь вы найдете информацию по венчурным фондам, основным инвестиционным раундам и многое другое.

«Бизнес Литература». Здесь вы найдете лучшие книги по бизнесу и саморазвитию на самые разные темы: от личного брендинга до мотивации. Произведения публикуются в электронном формате

«О Бизнесе». Авторы ежедневно публикуют самые важные новости в мире бизнеса и стартапов. Помимо этого, здесь выкладываются полезные статьи о практическом опыте предпринимателей.

«Темная сторона». Основной контент канала — «Идеи дня». В них описываются идеи для стартапов и возможные пути их развития. Автор также выкладывает интересные новости и «фишки» современного рынка.

«Бизнес-Подкасты». Здесь вы найдете подкасты о бизнесе, экономике и продуктивности. Среди спикеров можно найти Тони Роббинса, Томаса Фрэнка, Роберта Кийосаки и многих других.

Connect4pro. На канале публикуется информация об актуальных конкурсах и программах, в рамках которых начинающий стартап-бизнес может привлечь первые инвестиции.

«Бизнес и Аналитика» — интересная информация, полезные графики и цифры из мира бизнеса и финансов.

Каналы про путешествия



«Путешествия» — популярный канал, где авторы каждый день рассказывают о самых красивых местах мира. Делятся лайфхаками путешественника. Учат, как экономить в поездках.

«Путешествия | Природа | Туризм» — еще один канал для любителей путешествий. Авторы дают интересную и полезную информацию о разных странах. Публикуют фото мест, которые стоит посетить.

100500miles.ru — акции на авиабилеты, распродажи и промокоды на отели, горящие туры и советы для самостоятельных путешественников. Боты по поиску билетов и туров.

Aviasales — помогают находить дешевые авиабилеты. А еще у них есть бот, который будет подкидывать вам нужные билеты.

Travelradar — канал для путешественников о путешествиях. Каждый день авторы публикуют дешевые авиабилеты и туры, лайфхаки и travel новости. Также есть бот по поиску туров.

​Каналы о здоровом образе жизни







«Бодибилдинг & Фитнесс» — канал с полезными советами и рекомендациями для тех, кто ведет или хочет начать вести здоровый образ жизни. Лучшие упражнения, рекомендации по питанию, ПП-рецепты и порция мотивации.

«Бегать просто»— канал о том, как простым способом изменить свое тело, избавиться от вредных привычек и улучшить качество жизни. Авторы — многократные айронмены. Полезных статей на канале уже довольно много, есть удобная навигация, благодаря которой можно найти тему, подходящую именно вам.





«Скоромный» — авторский канал Андрея Скоромного. Ежедневно публикует научные статьи со ссылками на исследования о спорте, спортивных добавках, нутрициологии. Разоблачает мифы о ЗОЖ, делится крутыми тренировками.

«Фитнес клуб» — Telegram-канал, с которым становишься стройнее. Авторы ежедневно предлагают множество ПП-рецептов, различные тренировки и советы по их исполнению.

​​Каналы с интересными новостями из мира IT и науки





«Код Дурова» — для тех, кто хочет быть в курсе последних новостей сферы IT и технологий. О новинках и презентациях новейших гаджетов и не только.

«Телеблог» — главный блог о Telegram. Новости, инсайды, лайфхаки. Все, чем живет Telegram-сообщество. Для тех, кто ведет Telegram-каналы и просто для людей, следящих за трендами.

Alexcouncil — про то, как создавать и продвигать цифровые продукты. Анонсы, продукты и интерфейсы.

Rozetked — официальный канал проекта Rozetked. Автор делится новостями и интересными рубриками на своем Telegram канале. Пишут про технологии, кино, видеоигры.

«Digital Доктор» — автор канала живет и работает в Кремниевой Долине. Пишет свои мысли о мессенджерах, IT-гигантах и новых технологиях. Оценивает последние новости, события и тенденции в мире Digital.