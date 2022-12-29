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Что читали в 2022 году: 10 популярных книг прошедшего года
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27.12.2022

Что читали в 2022 году: 10 популярных книг прошедшего года

Собрали 10 книг, которые были выпущены или переведены в 2022 году. Возможно, вы читали одну из них.


Ричард Томас Осман, «Человек, который умер дважды»


книга


Продолжение мирового бестселлера «Клуб убийств по четвергам», который был издан в 2021 году.

Элизабет, Джойс, Рон и Ибрагим раскрыли дело об убийстве и планируют дальнейший отдых. Но планам не суждено сбыться.
Элизабет получает письмо, в котором старый друг просит о помощи. Четверо друзей снова оказываются втянуты в расследование и поиск алмазов.


Харуки Мураками, «Сборник рассказов. От первого лица»


книга


Новый сборник рассказов от всемирно известного японского писателя Харуки Мураками на русском языке.


Бонни Гармус, «Уроки химии»


книга


Дебютный роман Бонни Гармус. Химик Элизабет Зотт работает в Исследовательском институте Гастингса. Но также она звезда самого популярного кулинарного шоу «Ужин в шесть». Необычный подход Элизабет к приготовлению пищи оказывается революционным. А Элизабет Зотт не просто учит женщин готовить, но и заставляет их изменить статус-кво.


Эмили Мандел, «Море спокойствия»

книга


Книга о путешествиях во времени и разрушении привычного мира.
1912 год. Восемнадцатилетний Эдвин Сент-Эндрю ссорится с отцом и сбегает в Канаду.
1994 год. Двенадцатилетняя Винсент снимает загадочное видео в лесу недалеко от своего дома.
2020 год. После смерти Винсент, ее брат, ставший композитором, показывает это видео на своем концерте.
2203 год. Писательница Оливия Ллевеллин оставляет мужа и дочь дома, чтобы отправиться на Землю для книжного тура — она написала роман о пандемии.


Габриэль Зевин, «Завтра, завтра, завтра»

книга


Сэм случайно встречает в метро Сэди — подругу детства. Эта встреча переворачивает их жизни. Друзья начинают работу над видеоигрой «Итиго, дитя моря», и к ним приходят слава и деньги.


Джонатан Франзен, «Перекрестки»


книга


Расс — приходской священник. Его жена Мэрион не имеет друзей и разочарована супругом. Жизнь детей — Клема, Бекки, Перри и Джадсона — тоже не без проблем. Над старшим нависла угроза военного призыва, Бекки приобщается к контркультуре, Перри промышляет наркотиками, а Джадсон, еще маленький мальчик, расстраивается от неразберихи вокруг.


Салли Руни, «Прекрасный мир, где же ты»

книга


Третья книга Салли Руни, автора «Нормальные люди».
В центре сюжета Элис, Феликс, Айлин и Саймон, которые находятся в поисках любви перед лицом неопределенного будущего.

Они пишут друг другу электронные письма, обсуждают жизнь, искусство, историю. Это книга о любви, о дружбе, о поисках смысла жизни и взрослении.


Орхан Памук, «Чумные ночи»

книга


Книга известного турецкого писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе. «Чумные ночи» — это историко-детективный роман. Сюжет разворачивается на территории небольшого средиземноморского острова, куда приходит чума.


«Новый Декамерон. 29 новелл времен пандемии»

книга


Сборник новелл Маргарет Этвуд, Колма Тойбина, Лейлы Слимани, Рейчел Кушнер, Этгара Керета, Дэвида Митчелла, Моны Авад и других, собранный редакторами The New York Times Magazine.


Али Хейзелвуд, «Гипотеза любви»


книга


Оливия целует мужчину. Им оказывается доктор Карлсен — гроза всего факультета. Пара договаривается поддерживать видимость отношений, а доктор Карлсен оказывается вовсе не таким уж неприятным.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.