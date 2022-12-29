Что читали в 2022 году: 10 популярных книг прошедшего года

Ричард Томас Осман, «Человек, который умер дважды»

Харуки Мураками, «Сборник рассказов. От первого лица»



Бонни Гармус, «Уроки химии»

Эмили Мандел, «Море спокойствия»



Продолжение мирового бестселлера «Клуб убийств по четвергам», который был издан в 2021 году.Элизабет, Джойс, Рон и Ибрагим раскрыли дело об убийстве и планируют дальнейший отдых. Но планам не суждено сбыться.Элизабет получает письмо, в котором старый друг просит о помощи. Четверо друзей снова оказываются втянуты в расследование и поиск алмазов.Новый сборник рассказов от всемирно известного японского писателя Харуки Мураками на русском языке.Дебютный роман Бонни Гармус. Химик Элизабет Зотт работает в Исследовательском институте Гастингса. Но также она звезда самого популярного кулинарного шоу «Ужин в шесть». Необычный подход Элизабет к приготовлению пищи оказывается революционным. А Элизабет Зотт не просто учит женщин готовить, но и заставляет их изменить статус-кво.

Габриэль Зевин, «Завтра, завтра, завтра»









Джонатан Франзен, «Перекрестки»



Салли Руни, «Прекрасный мир, где же ты»









Орхан Памук, «Чумные ночи»



Книга о путешествиях во времени и разрушении привычного мира.1912 год. Восемнадцатилетний Эдвин Сент-Эндрю ссорится с отцом и сбегает в Канаду.1994 год. Двенадцатилетняя Винсент снимает загадочное видео в лесу недалеко от своего дома.2020 год. После смерти Винсент, ее брат, ставший композитором, показывает это видео на своем концерте.2203 год. Писательница Оливия Ллевеллин оставляет мужа и дочь дома, чтобы отправиться на Землю для книжного тура — она написала роман о пандемии.Сэм случайно встречает в метро Сэди — подругу детства. Эта встреча переворачивает их жизни. Друзья начинают работу над видеоигрой «Итиго, дитя моря», и к ним приходят слава и деньги.Расс — приходской священник. Его жена Мэрион не имеет друзей и разочарована супругом. Жизнь детей — Клема, Бекки, Перри и Джадсона — тоже не без проблем. Над старшим нависла угроза военного призыва, Бекки приобщается к контркультуре, Перри промышляет наркотиками, а Джадсон, еще маленький мальчик, расстраивается от неразберихи вокруг.Третья книга Салли Руни, автора «Нормальные люди».В центре сюжета Элис, Феликс, Айлин и Саймон, которые находятся в поисках любви перед лицом неопределенного будущего.Они пишут друг другу электронные письма, обсуждают жизнь, искусство, историю. Это книга о любви, о дружбе, о поисках смысла жизни и взрослении.

«Новый Декамерон. 29 новелл времен пандемии»





Книга известного турецкого писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе. «Чумные ночи» — это историко-детективный роман. Сюжет разворачивается на территории небольшого средиземноморского острова, куда приходит чума.

Али Хейзелвуд, «Гипотеза любви»



Сборник новелл Маргарет Этвуд, Колма Тойбина, Лейлы Слимани, Рейчел Кушнер, Этгара Керета, Дэвида Митчелла, Моны Авад и других, собранный редакторами The New York Times Magazine.Оливия целует мужчину. Им оказывается доктор Карлсен — гроза всего факультета. Пара договаривается поддерживать видимость отношений, а доктор Карлсен оказывается вовсе не таким уж неприятным.