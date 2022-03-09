Чон Хо-Ен из «Игры в кальмара» открыла показ осенней коллекции Louis Vuitton

Николя Жескьер представил женскую коллекцию Louis Vuitton Осень-Зима 2022 в Музее Орсе в Париже.

Помещения музея превратились в подиумы, по которым прошли модели, а за ними из зала наблюдали Эмма Стоун, Джулианна Мур, Алисия Викандер, Синтия Эриво, Хлоя Грейс Морец и другие звезды.

Показ женской осенне-зимней коллекции открыла амбассадор Louis Vuitton Чон Хо-Ен. Она получила всемирную известность после того, как осенью 2021 года в топы Netflix попал южнокорейский сериал «Игра в кальмара».

Источник: srsly.ru