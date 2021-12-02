Chocofamily, 2ГИС и СДЭК — 10 вакансий сфере продаж

Менеджер по продажам в Chocofamily
Город: Алматы
Заработная плата: от 200 000 тг
Обязанности:
— выполнять KPI по продажам
— осуществлять поиск партнеров и холодные звонки
— поводить успешные встречи с бизнес партнерами
— вести переговоры, и добиваться подписания договоров.
Требования:
— активность — будет много звонков, встреч, постоянное движение в разных частях города
— стрессоустойчивость — будут отказы, дедлайны и планы
— коммуникабельность
— желателен опыт в продажах
— знание казахского языка будет плюсом.
Менеджер по продажам в «2ГИС-Справочник Двух Столиц»
Город: Алматы
Заработная плата: от 300 000 тг
Обязанности:
— продавать рекламные возможности 2ГИС
— совершать ежедневные холодные звонки, чтобы назначить встречи с потенциальными клиентами
— выезжать на эти встречи-переговоры
— планировать и вести отчетность в CRM
— выполнять личный план продаж и получать за это бонусы, уважение и признание коллег.
Требования:
— праздновать победы, а не подсчитывать отказы
— уверенно знать теорию продаж
— показывать результаты, а не отчеты.
Менеджер по продажам в компанию «Этажи»
Город: Алматы
Заработная плата: 400 000 — 2 000 000 тг
Обязанности:
— работа с клиентами компании.
Требования:
— требуется амбициозный, целеустремленный, энергичный человек
— иметь опыт управления продажами.
Менеджер по продажам B2B в «Поехали с нами»
Город: Алматы
Заработная плата: 300 000 — 700 000 тг
Обязанности:
— обработка входящих запросов от клиентов, теплые звонки
— консультирование клиентов по условиям приобретения франшизы туристического агентства
— проведение презентаций по франшизе в офисе компании или по видео звонку
— подведение клиентов к принятию решения о покупке франшизы
— заключение договоров
— выполнение поставленных планов по продажам франшиз.
Требования:
— с опытом работы в продажах услуг, и/или B2C, В2В продажах не менее 3 лет
— с опытом заключения крупных сделок
— навыки ведения переговоров на высоком уровне
— умение производить благоприятное первое впечатление.
Менеджер по продажам в Askona Life Kazakhstan
Город: Алматы
Заработная плата: 200 000 — 600 000 тг
Обязанности:
— с улыбкой встречать всех клиентов, консультировать по ассортименту в демонстрационном зале
— презентовать бренд и помогать выбрать лучший товар для самого комфортного сна
— выполнять поставленный план продаж.
Требования:
— быть позитивным человеком с отличными результатами в продажах
— уметь находить подход к любому клиенту
— ответственно подходить к задачам
— опыт работы в продажах.
Менеджер по продажам в «СДЭК Центральная Азия»
Город: Алматы
Заработная плата: 250 000 — 400 000 тг
Обязанности:
— привлекать и развивать крутых клиентов через активный поиск и холодные звонки
— готовить коммерческие предложения, проводить встречи с клиентами так, чтобы они чувствовали свою уникальность
— поддерживать клиентов информационно — чтобы проявить нашу заботу о клиенте
— вести необходимую отчетность — чтобы анализировать результаты и поощрять лучших.
Требования:
— настойчивость в достижении результата
— развитые коммуникативные навыки.
Менеджер по продажам в ZakazBuketov.Kz Astana
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— активные продажи
— работа с клиентами через мессенджер
— работа в CRM-системе.
Требования:
— коммуникативные навыки
— грамотная речь
— многозадачность
— стрессоустойчивость
— стаж работы в цветочном бизнесе и продажах приветствуется.
Менеджер по продажам недвижимости в компанию «ОРДА»
Город: Алматы
Заработная плата: 1 000 000 тг
Обязанности:
— продажа недвижимости: жилье, коммерческая
— анализ рынка и конкурентной среды, анализ продаж
— привлечение клиентов
— ведение переговоров
— ведение документооборота
— организация и управление эффективной работой
— выполнение планов поставленных руководством.
Требования:
— почтовые программы, знание ПК
— ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость.
Менеджер по продажам в «МОНСТА»
Город: Алматы
Заработная плата: от 200 000 тг
Обязанности:
— обзванивать теплую базу клиентов и продавать продукты компании
— перевыполнение плана продаж.
Требования:
— дисциплинированность
— ответственность
— желание много зарабатывать.
Менеджер по продажам и работе с клиентами в weproject.media
Город: Нур-Султан
Заработная плата: от 100 000 тг
Обязанности:
— продажа рекламных услуг
— поиск клиентов
— ведение коммерческих переговоров с клиентом, выяснение его потребностей
— прием и обработка заказов, оформление документов с клиентом
— мотивация клиента на дальнейшую работу с компанией
— ведение отчетности по продажам
— сопровождение предоставления услуги клиенту
— разработка и составление коммерческих предложений.
Требования:
— желание и возможность много работать
— желание научиться работать в PR и коммуникациях
— понимание что такое реклама, маркетинг, социальные сети, PR
— умение грамотно выражаться и писать на русском языке
— тактичность и аккуратность
— честность и открытость
— образование и опыт не важен, если вы действительно хотите работать.