Chocofamily, 2ГИС и СДЭК — 10 вакансий сфере продаж

Менеджер по продажам в Chocofamily

Город: Алматы

Заработная плата: от 200 000 тг

Обязанности:

— выполнять KPI по продажам

— осуществлять поиск партнеров и холодные звонки

— поводить успешные встречи с бизнес партнерами

— вести переговоры, и добиваться подписания договоров.

Требования:

— активность — будет много звонков, встреч, постоянное движение в разных частях города

— стрессоустойчивость — будут отказы, дедлайны и планы

— коммуникабельность

— желателен опыт в продажах

— знание казахского языка будет плюсом.













Менеджер по продажам в «2ГИС-Справочник Двух Столиц»

Город: Алматы

Заработная плата: от 300 000 тг

Обязанности:

— продавать рекламные возможности 2ГИС

— совершать ежедневные холодные звонки, чтобы назначить встречи с потенциальными клиентами

— выезжать на эти встречи-переговоры

— планировать и вести отчетность в CRM

— выполнять личный план продаж и получать за это бонусы, уважение и признание коллег.

Требования:

— праздновать победы, а не подсчитывать отказы

— уверенно знать теорию продаж

— показывать результаты, а не отчеты.





Менеджер по продажам в компанию «Этажи»





Город: Алматы

Заработная плата: 400 000 — 2 000 000 тг

Обязанности:

— работа с клиентами компании.

Требования:

— требуется амбициозный, целеустремленный, энергичный человек

— иметь опыт управления продажами.





Менеджер по продажам B2B в «Поехали с нами»





Город: Алматы

Заработная плата: 300 000 — 700 000 тг

Обязанности:

— обработка входящих запросов от клиентов, теплые звонки

— консультирование клиентов по условиям приобретения франшизы туристического агентства

— проведение презентаций по франшизе в офисе компании или по видео звонку

— подведение клиентов к принятию решения о покупке франшизы

— заключение договоров

— выполнение поставленных планов по продажам франшиз.

Требования:

— с опытом работы в продажах услуг, и/или B2C, В2В продажах не менее 3 лет

— с опытом заключения крупных сделок

— навыки ведения переговоров на высоком уровне

— умение производить благоприятное первое впечатление.













Менеджер по продажам в Askona Life Kazakhstan

Город: Алматы

Заработная плата: 200 000 — 600 000 тг

Обязанности:

— с улыбкой встречать всех клиентов, консультировать по ассортименту в демонстрационном зале

— презентовать бренд и помогать выбрать лучший товар для самого комфортного сна

— выполнять поставленный план продаж.

Требования:

— быть позитивным человеком с отличными результатами в продажах

— уметь находить подход к любому клиенту

— ответственно подходить к задачам

— опыт работы в продажах.





Менеджер по продажам в «СДЭК Центральная Азия»

Город: Алматы

Заработная плата: 250 000 — 400 000 тг

Обязанности:

— привлекать и развивать крутых клиентов через активный поиск и холодные звонки

— готовить коммерческие предложения, проводить встречи с клиентами так, чтобы они чувствовали свою уникальность

— поддерживать клиентов информационно — чтобы проявить нашу заботу о клиенте

— вести необходимую отчетность — чтобы анализировать результаты и поощрять лучших.

Требования:

— настойчивость в достижении результата

— развитые коммуникативные навыки.





Менеджер по продажам в ZakazBuketov.Kz Astana

Город: Нур-Султан

Обязанности:

— активные продажи

— работа с клиентами через мессенджер

— работа в CRM-системе.

Требования:

— коммуникативные навыки

— грамотная речь

— многозадачность

— стрессоустойчивость

— стаж работы в цветочном бизнесе и продажах приветствуется.













Менеджер по продажам недвижимости в компанию «ОРДА»

Город: Алматы

Заработная плата: 1 000 000 тг

Обязанности:

— продажа недвижимости: жилье, коммерческая

— анализ рынка и конкурентной среды, анализ продаж

— привлечение клиентов

— ведение переговоров

— ведение документооборота

— организация и управление эффективной работой

— выполнение планов поставленных руководством.

Требования:

— почтовые программы, знание ПК

— ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость.





Менеджер по продажам в «МОНСТА»

Город: Алматы

Заработная плата: от 200 000 тг

Обязанности:

— обзванивать теплую базу клиентов и продавать продукты компании

— перевыполнение плана продаж.

Требования:

— дисциплинированность

— ответственность

— желание много зарабатывать.





Менеджер по продажам и работе с клиентами в weproject . media





Город: Нур-Султан

Заработная плата: от 100 000 тг

Обязанности:

— продажа рекламных услуг

— поиск клиентов

— ведение коммерческих переговоров с клиентом, выяснение его потребностей

— прием и обработка заказов, оформление документов с клиентом

— мотивация клиента на дальнейшую работу с компанией

— ведение отчетности по продажам

— сопровождение предоставления услуги клиенту

— разработка и составление коммерческих предложений.

Требования:

— желание и возможность много работать

— желание научиться работать в PR и коммуникациях

— понимание что такое реклама, маркетинг, социальные сети, PR

— умение грамотно выражаться и писать на русском языке

— тактичность и аккуратность

— честность и открытость

— образование и опыт не важен, если вы действительно хотите работать.