Чистый воздух и чистое звучание: компания Dyson подтвердила запуск наушников-очистителя воздуха

Dyson Zone™ — первый портативный очиститель воздуха Dyson. Он улавливает загрязняющие вещества, в том числе газы, аллергены и твердые частицы, устраняет нежелательный шум и обеспечивает высококачественное звучание.





Сегодня Джейк Дайсон представил наушники-очиститель воздуха Dyson Zone™ — первый шаг Dyson в мир портативных технологий. Dyson Zone™ — полноразмерные наушники с функцией шумоподавления и высоким качеством воспроизведения, которые обеспечивают иммерсивный звук и очищенный воздух. Появившись в результате более десяти лет исследований и разработок, Dyson Zone™ одновременно решают две проблемы городов: качество воздуха и шумовое загрязнение.

В мире продолжает расти городское население, и, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 9 из 10 человек на планете дышат воздухом, загрязнение которого превышает лимиты, рекомендованные ВОЗ. Там, где во время пандемии COVID-19 уменьшилось загрязнение воздуха оксидом азота, этот показатель быстро вернулся к обычным значениям, а во многих городах мира он уже превысил уровень, зафиксированный до пандемии. По некоторым оценкам, более 100 миллионов человек, около 20% населения Европы, подвергаются длительному воздействию шума, превышающего нормативы ВОЗ.

Джейк Дайсон, главный инженер Dyson

Загрязнение воздуха — глобальная проблема. Оно действует на нас везде, где бы мы ни находились. Дома, в школе, на работе и в дороге, когда мы идем пешком, едем на велосипеде, используем общественный или личный транспорт. Dyson Zone™ очищают воздух, которым вы дышите в пути. В отличие от медицинских масок, это устройство не прикасается к вашему лицу. Оно подает поток очищенного воздуха с помощью высокоэффективных фильтров и двух миниатюрных воздушных насосов. После шести лет разработок мы рады предложить вам чистый воздух и чистое звучание в любом месте.





6 лет и 500 прототипов

Наушники-очиститель воздуха Dyson Zone™ созданы на основе накопленной за 30 лет экспертизы Dyson в сферах аэродинамики, фильтрации и технологий двигателей, а также на базе глубокого понимания качества воздуха в помещениях и на улице. Компрессоры в каждой чашке наушников пропускают воздух сквозь двухслойные фильтры и направляют к носу и рту пользователя два потока очищенного воздуха через бесконтактную маску. Изогнутые ответвления маски обеспечивают приток очищенного воздуха к носу и рту с минимальными примесями встречных потоков воздуха из внешней среды. Dyson Zone™ создают богатое иммерсивное звучание и избавляют от нежелательного городского шума благодаря улучшенной системе активного шумоподавления (ANC), низкому уровню искажений и нейтральной частотной характеристике. Все это позволяет точно воспроизводить музыку и другой аудиоконтент в соответствии с авторскими замыслами.





За шесть лет исследований наушники-очиститель воздуха Dyson Zone™ прошли огромный путь эволюции. В начале устройство представляло собой мундштук, напоминающий трубку для плавания, подключенный к рюкзаку с мотором и другими компонентами. В результате разработки более чем 500 прототипов на смену одному двигателю, первоначально расположенному на затылке, пришли два компрессора — по одному в каждой чашке наушников. Мундштук, похожий на трубку для плавания, эволюционировал в эффективную бесконтактную маску, которая подает чистый воздух, не касаясь лица. Это принципиально новый механизм подачи чистого воздуха.



Инженерам Dyson требовалось разработать бесконтактное решение, чтобы избежать дискомфорта и раздражения, которые часто возникают при использовании контактных аналогов. Так маска была критически важным элементом. Ее воздушные каналы и дизайн играют ключевую роль в подаче чистого воздуха. Геометрия маски и ее ответвлений в сочетании с центральной сеткой, которая рассеивает два воздушных потока, обеспечивают эффективную подачу очищенного воздуха из фильтров к носу и рту при встречном ветре с учетом индивидуальных особенностей формы лица. Выходя за рамки существующих методов испытаний, инженеры Dyson использовали «дышащую» модель человеческого тела с механическими легкими, использующимися в медицине, и измерительным оборудованием. Модель «вдыхает» загрязнители, воспроизводя особенности дыхания человека в камере с управляемыми условиями. При этом измеряется количество загрязнений в носу и горле, что помогает определить эффективность фильтрации частиц, которые могли бы попасть в искусственные легкие манекена.



Высокоточные компрессоры в чашках наушников пропускают воздух через двухслойные фильтры, специально разработанные так, чтобы поместиться в крайне ограниченном пространстве в корпусе наушников. Электростатический фильтрующий материал с отрицательным зарядом улавливает мельчайшие загрязнители, такие как аллергены, частицы пыли, промышленные продукты горения и строительные материалы. В то же время обогащенный калием углеродный слой улавливает городские газообразные загрязнители, такие как оксид азота и оксид серы. Компрессор подает очищенный воздух к носу и рту пользователя через бесконтактную маску с гибкими ответвлениями.







Научный подход

Впервые вступая в мир аудио, команда аудио-инженеров и акустиков Dyson стремилась добиться превосходного звука на основе метрик, подкрепленных масштабными тестовыми прослушиваниями. В результате удалось достичь чистого богатого звучания с улучшенным шумоподавлением. Несмотря на ограниченное пространство в корпусе, характерное для портативных устройств, инженеры Dyson смогли разработать высокопроизводительную электроакустическую систему, встроенную в каждую чашку наушников. Широкий частотный диапазон, точный баланс левого и правого каналов и уровень искажений значительно ниже доступного для человеческого слуха — все это обеспечивает точное воспроизведение контента в соответствии с замыслами авторов и исполнителей.





Решая задачу, которую компания перед собой поставила, инженеры Dyson разработали улучшенную систему шумоподавления. Действуя в комплексе, пассивное и активное шумоподавление наушников с уникальным набором микрофонов убирают нежелательный фоновый шум и звук двигателей устройства. Это обеспечивает улучшенное шумоподавление дома, на работе и в дороге. Большие расположенные под углом амбушюры плотно прилегают к голове слушателя, а плотность расположенной в них пены и сила сжатия оголовья специально подобраны для максимально комфортного ношения и оптимальной защиты от шума.







Разработаны для комфорта

Каждая голова на планете уникальна. Создавая первое портативное устройство Dyson, инженеры должны были переосмыслить само понятие комфорта. Тщательное исследование геометрии головы и лица позволило инженерам измерить, как наушники-очиститель воздуха Dyson Zone™ будут держаться и работать на разных головах. Это помогло рассчитать силу сжатия оголовья, геометрию и материалы маски, возможности регулировки и многое другое.

Вдохновившись формой и дизайном седла, создатели Dyson Zone™ сосредоточили вес устройства по бокам головы, а не сверху. Традиционное седло изгибается над спиной лошади, распределяя нагрузку по зонам слева и справа от позвоночника. Тот же принцип был использован в дизайне центральной подушки оголовья.

Разработка амбушюров играла важную роль, поскольку на нее влияли три фактора: комфорт, стабильная посадка и пассивное шумоподавление. Пена — очевидный выбор для наполнения амбушюров, но инженеры Dyson пошли дальше и тщательно изучили состав различных видов пены, чтобы выбрать материал, наиболее подходящий по плотности, сжимающему усилию и упругости. Все эти свойства влияют на то, как давление передается на голову. При выборе оптимальной разновидности пены для амбушюров и подушки на оголовье важно было соблюдать баланс между комфортом, стабильностью прилегания к ушам, а главное, акустическими характеристиками. Плотное прилегание вокруг уха увеличивает площадь соприкосновения и тем самым улучшает звукоизоляцию, препятствуя проникновению городского шума. Амбушюры специально сделаны более плоскими по сравнению с обычными, чтобы повысить пассивную шумоизоляцию и комфорт. При этом для максимального удобства угол их наклона соответствует углу, под которым расположены уши.





Глобальный подход

В создании наушников-очистителя воздуха Dyson Zone™ участвовали команды из Великобритании, Сингапура, Малайзии и Китая. При этом особое внимание уделялось программным решениям исследовательских центров Dyson, расположенным в Юго-Восточной Азии. Разработка и интеграция приложений была важнейшим проектом, призванным обеспечить безупречное подключение устройства и реализовать информативные интеллектуальные технологии мониторинга шумового загрязнения и качества воздуха. Прочность и долговечность — ключевые характеристики для продукта, который владелец берет с собой, выходя из дома. Как и другие устройства Dyson, наушники-очиститель воздуха Dyson Zone™ тестировались в экстремальных условиях: в камерах с управляемой температурой, испытаний на падение, износ материалов и тканей, прочность кнопок и многое другое. Незаменимый вклад в этот процесс внесли высококвалифицированные инженеры-испытатели из малазийского исследовательского центра Dyson, а также особенности этого региона, которые позволили тестировать продукт в более теплом и влажном климате, чем в Великобритании.

Наушники-очиститель воздуха Dyson Zone™ будут доступны для покупки онлайн и офлайн в официальных магазинах Dyson и на сайте Dyson.com с осени 2022 года по предварительным данным. Сроки могут варьироваться в зависимости от региона. Полную спецификацию продукта и дополнительную информацию о доступности компания сообщит в ближайшие месяцы.







