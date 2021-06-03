Чистый город: где в Алматы и Нур-Султане принимают отходы на переработку и утилизацию

Вы часто спрашиваете у нас, куда можно сдать вторсырье, поэтому мы подготовили для вас список центров по утилизации отходов.











Алматы

Компания работает с 2014 года. Цель — изменить отношение общества к потреблению. В настоящий момент в Алматы больше 30 пунктов приема и несколько десятков Экобоксов KWR. По договоренности можно заказать самовывоз.

Что принимают: пластик, макулатуру, стекло, алюминиевые банки

Адрес: ул. Сабатаева, 18

Контакты: 410 642, 8775 150 54 55





Компания занимается утилизацией и переработкой с 2012 года. Консультанты организации оказывают помощь на всех этапах списания отходов. При больших объемах отходов предоставляется бесплатный самовывоз.

Что принимают: компьютерную технику, пластмассу, аккумуляторы, кабеля и осветительные приборы, нефтепродукты и бытовую химию

Адрес: ул. Мауленова, 53

Контакты: для юридических лиц — 171 709, для физических — 171 816





ТОО V-Recycling.kz работает с 2017 года. Одна из задач компании — уменьшить вредные последствия для природы. При оставлении заявки, с вами свяжутся менеджеры, которые расскажут об условиях вывоза.

Что принимают: оргтехнику, медицинские отходы, текстиль, бумажные отходы, мебель, моторные масла

Адрес: пр. Суюнбая, 499в

Контакты: 399 162, 8777 171 58 85





Компания оказывает полный пакет услуг: списание, вывоз и утилизацию разных видов отходов.

Что принимают: шины, компьютерную технику, аккумуляторы, макулатуру, батарейки, картриджи и лампы

Адрес: ул. Красногорская, 69

Контакты: 285 577, 8701 717 40 22









ТОО «Технология А» больше 5 лет работает в сфере переработки макулатуры. При желании здесь можно договориться о самовывозе, а на сайте можно рассчитать цену при помощи специального калькулятора.

Что принимают: картон, газеты, отходы типографного производства, книги

Адрес: ул. Жадаукок, 26б

Контакты: 8777 497 55 55, 8775 920 88 89





Компания уже несколько лет занимается приемом и переработкой стеклотары. Их основная миссия — очистка окружающей среды от стеклянных отходов. Здесь вам заплатят за каждую принесенную бутылку.

Что принимают: стеклотару и стеклобой

Адрес: ул. Спасская, 70б / ул. Ауэзова, 266 / ул. Осипенко, 15

Контакты: 8701 711 07 37, 8701 771 07 37





Организация производит подушки, одеяла и матрасы с 1947 года. Вместе с этим, занимается скупкой отходов текстиля. Условие принятия — отходы должны быть чистыми и упакованными в мешки.

Что принимают: обрезки, ветошь, одежда «секонд-хэнд»

Адрес: ул. Казыбаева, 7

Контакты: 336 441, 8701 758 60 05









С 1994 года «Казвторчермет» ставит своей целью сократить загрязнение почв и сохранить чистоту природы. Для того, чтобы сдать лом, вам нужно будет оставить заявку на сайте.

Что принимают: лом и отходы черных металлов

Адрес: пр. Аль-Фараби, 15, БЦ «Нурлы Тау», блок 4в, 12 этаж / ул. Рыскулова, 69

Контакты: 110 155





Компания работает по схеме: заявка — определение цены, договор — сбор-утилизация. По договоренности возможен и самовывоз.

Что принимают: медицинские отходы, аккумуляторные батареи, полимеры, оргтехнику, отходы биологического и химического происхождения

Адрес: ул. Желтоксан, 103, офис 27

Контакты: 720 633, 8701 727 51 28

















ТОО специализируется на утилизации шин и их переработке. На их сайте можно проследить этот процесс, а также оставить заявку для связи. В некоторых случаях предусмотрен бесплатный самовывоз.

Что принимают: изношенные шины и покрышки, резинотехнические изделия, отработанные масла

Адрес: ул. Аэродромная, 1А

Контакты: 121 387, 8771 790 00 28





Нур-Султан





Компания с 2004 года занимается сбором, транспортировкой и вторичной обработкой сырья. За килограмм картона здесь можно получить 33 тенге, за жестяные банки до 280, а для некоторых видов отходов можно заказать самовывоз.

Адрес: ул. Т. Шонанулы, 36а

Контакты: 8776 979 69 49





ТОО работает с 2008 года. Его главная задача — строить заводы по переработке отходов. Здесь можно сдать почти все: от пластика до химических реактивов.

Адрес: ул. Б. Майлина, 19, офис 527

Контакты: 8701 746 11 96, 25 44 16





Основная цель компании — утилизация макулатуры, картона и пластмассы. По желанию можно заказать самовывоз от 100 килограммов.

Адрес: ул. Жанажол 20/2 / пр. Богенбай батыра, 61

Контакты: 8776 563 43 43





«Ағайындар КZ» — это пункты приема вторичного сырья, в основном, макулатуры и ПЭТ-бутылки/ПВД. Средняя цена за килограмм отходов варьируется от 20 до 100 тг.

Адрес: А369, 10/4





Компания вывозит отходы с помощью современной техники. Однако здесь нужно заплатить за утилизацию — условия и цены подбираются сотрудниками индивидуально.

Адрес: ул. 187-я, 21/1

Контакты: 8775 777 77 00, 8707 777 70 02









Clean City NC работает посредством установки контейнеров по сбору отходов во дворах, на территории всего города. Сейчас они имеют 66 специальных машин для вывоза отходов. Ежемесячный платеж за установку и обслуживание контейнера у жилого дома – до 414 тг на человека.

Адрес: ул. Бараева, 23, 3 этаж

Контакты: 8707 613 33 33, @cleancitync













В мебельных магазинах ZETA установлены специальные контейнеры для сбора пластика и частей старой мебели на переработку. Для сдачи можно подойти в любой из магазинов.

Адрес: ул. Кенесары, 4 / ул. Бараева, 2б/ ул. Бирлик, 55/ ул. Сатпаева, 18/ пр. Туран, 65

Контакты: 8747 363 12 12, 268 282





Компании, где можно утилизировать только один вид отходов:

Легковые и грузовые шины

— ТОО «Резино-Технические Отходы Астана»

Адрес: Жилой массив Коктал, 39

— ТОО Premium Logistic Avtokom

Адрес: ул. Сарайшык, 36, кв 114





Макулатура

— ТОО «Технология А»

Адрес: ул. Ондирис, 85/1

Контакты: 8702 960 77 55, 8776 036 13 13





Металлолом

— АО «Казвторчермет»

Адрес: пр. Абая, 97

Контакты: 8771 300 30 03, 519 921

— ТОО «МетизВтормет Астана»

Адрес: ул. М. Дулатова, 175

Контакты: 8707 479 68 67