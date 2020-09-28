Четвертый ежегодный региональный фестиваль Go Viral пройдет в онлайн формате

Регистрация на четвертый ежегодный региональный фестиваль Go Viral открыта. В этом году мероприятие пройдет с 9 по 18 октября в формате онлайн.

Фестиваль ежегодно объединяет экспертов, новаторов, креативных людей в медиа, бизнесе, культуре и технологиях не только в Центральной Азии, но и по всему миру. Посредством презентаций, семинаров и нетворкинга Go Viral предоставляет пространство для конструктивного взаимодействия с целью поиска решений наших общих проблем. Проект Go Viral поддерживается Дипломатической миссией США в Казахстане с 2017 года.

Тема фестиваля этого года — ReThink. ReDesign. ReСonnect. Фестиваль пройдет в режиме реального времени на нескольких платформах, включая Facebook Live, YouTube и Zoom. Участники смогут подключиться к выступлениям и воркшопам от ведущих тренд-сеттеров, посмотреть авторское и документальное кино онлайн, презентации стартап-питчей, узнать как лучшие умы руководят изменениями, задать вопросы во время панельных дискуссий со спикерами из любой точки мира.

Регистрация бесплатна и осуществляется через сайт goviral.kz.

На фестивале будут обсуждаться такие вопросы, как:

— Что такое дипфейки и как их распознать?

— Что такое метаконтент и как использовать Instagram-фильтры чтобы аудитория сама продвигала ваш бренд?

— Что ждать медиа после пандемии?

— Как звучит вирус?

— Как искусственный интеллект используется в поиске работы?

— Как работает умный дом?

— и многое другое.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте goviral.kz , а также в социальных сетях. Программа фестиваля также обновляется на сайте и в полном объеме будет доступна позже.