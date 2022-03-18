Честность, пытливый ум и умение делегировать: какие навыки нужны успешному IT-предпринимателю

Адилет Маратов — основатель и CEO компании Reviro с опытом работы на рынках Кыргызстана, России и США. Мы поговорили с ним о том, какие качества нужны успешному предпринимателю в сфере IT.





Адилет Маратов, 28 лет, город — Бишкек, основатель и CEO компании Reviro, @adiletmaratov

О себе

Первый стартап я создал еще в школе. В восьмом-девятом классе мы с братом запускали онлайн-библиотеку. Успехом проект не увенчался, но это был классный опыт. Я понял, что мне интересна данная сфера. Дальше верстал страницы, занимался дизайном. У меня был выбор между музыкой — ей я тоже занимался с детства, и программированием. К десятому классу уже знал, что выберу последнее.





Когда пришло время поступать в университет выбрал специальность Information Technology в University of Central Asia. Там было свое IT-сообщество, с которым я участвовал в конкурсах по спортивному программированию. После третьего курса подал заявку на стажировку в IT Attractor, после которой меня взяли на работу. Около года совмещал ее с учебой — ездил из Токмака, тратя на дорогу по три часа в одну сторону.

Дальше началась карьера разработчика. Поработал в BeSmart, Zensoft. В последней компании занимал руководящую должность, где получил опыт менеджмента команды разработчиков.

В 2020 году запустил Reviro — это IT-компания, которая занимается разработкой продуктов для своих стартапов и других бизнесов.

Мы работали над стартапом в сфере лидогенерации для юридических фирм на российском рынке. Сделали платформу с отделом продаж, разработки и помогали компаниям находить клиентов. Разработали платформу для американской компании, которая занимается перевозками. Создали приложение, которое считывает QR-код с памятников и предоставляет детальную информацию. Сейчас строим платформу агрегатора такси с элементами искусственного интеллекта.

В компании 30 человек. Есть опыт мобильной разработки, проект-менеджмента, направления по Python и JavaScript.

Недавно запустили Reviro Bootcamp — это программа для ребят, которые окончили курсы программирования или университеты с базовыми знаниями. Обычно у них нет коммерческого «боевого» опыта, чтобы построить продукт с нуля. Помогаем им с этим в формате стажировки.

О предпринимательстве в IT

Главное для меня — репутация. Важно выстраивать правильные отношения с клиентами, погружаться в их бизнес. Бывает, что компаниям на самом деле не нужны IT-решения, а их проблемы связаны с другими процессами. В таких случаях не продаем услуги, так как наша работа все равно не поможет.

Специфика IT-сферы в том, что здесь сложно поставить все на конвейер

Команда — это и есть компания. Мы следим за тем, чтобы среди сотрудников была правильная культура, уважительная атмосфера. В Reviro есть собственная философия — каждый член команды должен постоянно развиваться как технически, так и в коммуникационном плане, настраиваться на других и брать на себя ответственность.

Специфика IT-сферы в том, что здесь сложно поставить все на конвейер. Работа творческая, поэтому важны отношения между членами команды, менеджментом и клиентами.

IT-предприниматель должен быть честным. Делать правильные вещи не только потому что надо, а потому что такие принципы. Необходимо обладать пытливым умом — стараться всегда добраться до сути любой проблемы.

Часто у предпринимателей возникают проблемы с делегированием. Многие этого не делают или делают неправильно. Это сложный, долгий процесс, но он необходим, чтобы построить стабильный бизнес, который работает в плоской структуре — когда в каждой команде принимают решения самостоятельно и не зависят от одного человека.

В нашей сфере две стороны — клиенты, которые заказывают услуги, и работающая над этим команда. Чем лучше они друг друга понимают, тем успешнее бизнес.

О трендах

Большие инвестиции получают блокчейн-проекты. Развиваются Web 3.0, метавселенные. Во многих сферах задействован искусственный интеллект — эта технология на пике популярности.





На локальном уровне в тренде автоматизация бизнес-процессов, сбор аналитики и отчетность. Рынок небольшой, он решает личные проблемы. О метавселенных или Web 3.0 еще не говорят массово.

Советы начинающим



Начинающие в сфере стартапов могут пойти в акселераторы. Они предоставляют менторов, помогают наладить бизнес-процессы.

Нужно пробовать, узнавать и разбираться каждый день. Мы с партнером начинали вдвоем и выросли до команды в 15 человек через 7-8 месяцев. Я смотрел курсы, читал книги по предпринимательству, а потом совмещал эти знания с тем, что знаю в IT. Это непрерывный процесс.

Начать можно с идеи, которую захочется реализовать. Она не обязательно должна быть новой, можно подглядеть — это нормально. Становление в качестве предпринимателя — только инструмент.

Главное — не бояться ошибок. Через них придется пройти в любом случае. Выстраданность — показатель успешного предпринимателя. Если все всегда было гладко, скорее всего вы еще не все увидели.