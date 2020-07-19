«Чернобыль» стал триумфатором премии BAFTA TV

«Чернобыль» взял статуэтки за режиссуру, саундтрек, дизайн декораций и костюмов, операторскую работу, монтаж и звук. Для Гуднадоттир это вторая BAFTA за год — первую ей присудили в феврале за музыку к «Джокеру».
Несколько наград отошли «Темным началам» и «Острым козырькам». Приз за сценарий достался автору «Наследников» Джесси Армстронгу.
Традиционно «крафтовые» награды за работу в сериалах вручаются за несколько недель до основной церемонии — в этом году она пройдет 31 июля. Полный список номинантов доступен на сайте премии.
Ранее «Чернобыль» становился обладателем нескольких премий «Золотой Глобус» и «Эмми», в том числе как лучший мини-сериал.
Источник: film.ru
Источник фотографии: iod.media