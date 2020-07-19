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«Чернобыль» стал триумфатором премии BAFTA TV
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Сегодня в 10:47

«Чернобыль» стал триумфатором премии BAFTA TV

Мини-сериал HBO «Чернобыль» получил семь «технических» наград BAFTA TV. Церемония вручения прошла в онлайн-формате.

«Чернобыль» взял статуэтки за режиссуру, саундтрек, дизайн декораций и костюмов, операторскую работу, монтаж и звук. Для Гуднадоттир это вторая BAFTA за год — первую ей присудили в феврале за музыку к «Джокеру».

Несколько наград отошли «Темным началам» и «Острым козырькам». Приз за сценарий достался автору «Наследников» Джесси Армстронгу.
Традиционно «крафтовые» награды за работу в сериалах вручаются за несколько недель до основной церемонии — в этом году она пройдет 31 июля. Полный список номинантов доступен на сайте премии.

Ранее «Чернобыль» становился обладателем нескольких премий «Золотой Глобус» и «Эмми», в том числе как лучший мини-сериал.

Источник: film.ru

Источник фотографии: iod.media

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#чернобыль #награда #baftatv
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