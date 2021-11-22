«Черная пятница» в интернете: 6 маркетплейсов, которые предлагают скидки до 95%

Black Friday — пятница после Дня благодарения, с которой начинается традиционный рождественский сезон скидок. В день, когда торговые центры, магазины и бутики устраивают распродажи, маркетплейсы не исключение. Рассказываем о самых крупных предложениях и делимся полезными ссылками.





Wildberries













Крупнейший маркетплейс СНГ ежегодно участвует в распродажах «Черной пятницы». В 2021 году скидки продлятся до 29 ноября включительно. Для покупки будут доступны одежда, обувь, аксессуары, товары для дома и игрушки со скидкой в размере до 90%.

Скидки от 50% и выше на коллекцию «Осень-зима» можно найти здесь.

На товары категории «хиты продаж» площадка устраивает особенно большие скидки, которые доходят до 95%. Выбрать товар можно здесь.





OZON





В стороне от глобальной распродажи не остался и маркетплейс OZON. На площадке каждый магазин может устанавливать собственные даты начала акций, но обычно это период с 23 по 29 ноября.

Что нужно делать, чтобы получить хорошие скидки:

— зайти на страницу предложений и отслеживать стоимость

— пользоваться купонами. Например, промокоды Ozon помогают получить дополнительно 10, 20, 30 и даже 50% скидки. Иногда указывается фиксированная сумма в рублях за заказ. Их можно найти здесь.

— заранее подобрать позиции, которые вы хотите приобрести. Актуальные товары могут быть распроданы уже в первые часы после начала акции





AliExpress













«Черная пятница» на глобальной торговой площадке начнется 25 ноября и продлится до 27 числа. В рамках акции, маркетплейс традиционно предлагает хорошие скидки на технику и электронику. Кроме этого, покупатели смогут купить по хорошей цене одежду, обувь и аксессуары.

Выбрать товар и увидеть скидку, которую предлагают на него продавцы можно до начала акции здесь.

Для того, чтобы сэкономить еще больше, можно воспользоваться приветственными купонами. Для новичков их особенно много. Подыскать подходящий можно здесь.





eBay





На американском интернет-аукционе в «Черную пятницу» можно будет приобрести одежду, электронику, игрушки, товары для дома со скидками до 70%.

Посмотреть все предложения по акции можно здесь.

Особенность eBay в том, что площадка организовывает так называемые «Ранние скидки». В этой категории продавцы выставляют свои товары еще до официального начала распродажи. Посмотреть доступные магазины и их предложения можно здесь.





Lamoda













Официально «Черная пятница» на Lamoda пройдет в период с 13 по 29 ноября. Стоит отметить, что распродажа различных категорий товаров будет проходить в разное время. Например, косметику и парфюмерию со скидками до 60% можно будет приобрести в период с 13 по 23 ноября, товары для дома — с 13 по 29 ноября, спортивные товары и премиум коллекции — с 14 по 29 ноября, одежда, обувь и аксессуары — с 20 по 26 ноября.

Все доступные скидки на товары, представленные на маркетплейсе можно найти здесь.





Amazon





Официально на Amazon «Черная пятница» продлится только один день — 26 ноября. Но многие магазины на маркетплейсе устраивают собственные скидки, которые могут начаться раньше и длиться до конца недели. Специально для таких продавцов была создана отдельная страница Early Black Friday Deals, на которой вы сможете подобрать понравившийся товар уже сейчас.