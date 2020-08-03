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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Ченнинг Татум спродюсирует мюзикл про юную леди Макбет
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Сегодня в 10:10

Ченнинг Татум спродюсирует мюзикл про юную леди Макбет

Ченнинг Татум примерит на себя новую роль продюсера. Вместе с известным музыкальным продюсером Скутером Брауном и Amazon Studios они будут работать над мюзиклом по мотивам драмы Шекспира «Макбет». Про проект пока известно мало.

Как сообщает Hollywood Reporter, главная героиня — девочка-подросток, которой приходится бороться со своими амбициями и довольно аморальными поступками, так как она решила брать пример с леди Макбет. В трагедии британского драматурга расчетливая женщина вдохновляла своего мужа — шотландского генерала на убийства и войны во имя их любви и власти. Имя героини стало нарицательным, особенно в России после выхода в свет повести Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».

Сценарий мюзикла напишет Сара Джейн Инвардс, в роли режиссера выступит Джон Макпайл.

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: kino-teatr.ru

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#продюсер #ченнингтатум #макбет
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