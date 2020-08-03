Ченнинг Татум спродюсирует мюзикл про юную леди Макбет

Как сообщает Hollywood Reporter, главная героиня — девочка-подросток, которой приходится бороться со своими амбициями и довольно аморальными поступками, так как она решила брать пример с леди Макбет. В трагедии британского драматурга расчетливая женщина вдохновляла своего мужа — шотландского генерала на убийства и войны во имя их любви и власти. Имя героини стало нарицательным, особенно в России после выхода в свет повести Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».
Сценарий мюзикла напишет Сара Джейн Инвардс, в роли режиссера выступит Джон Макпайл.
Источник: intermedia.ru
Источник фотографии: kino-teatr.ru