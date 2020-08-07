Чемпионка мира Айгерим Абилкадирова о 7 любимых местах в столице

Айгерим Абилкадирова, 24 года, город — Астана, чемпионка мира по дзюдо и грэпплингу, @ab_aigerimm





О себе и как проводит время





В детстве, чтобы укрепить мой иммунитет, папа отдал меня в секцию дзюдо, мне было пять лет. Так я и осталась там, тренировалась и побеждала до 2016 года. У меня есть золотые медали с чемпионатов Азии, Кубков Европы, я была призером турниров в России, Чехии, Румынии, Венгрии, Турции. Потом у меня случилась серьезная травма. И в 2018 году я вернулась в большой спорт — стала заниматься грэпплингом. В том же году я стала первой и единственной казахстанкой, завоевавшей титул чемпионки мира по грэпплингу.

Грэпплинг стал развиваться в Казахстане последние три-четыре года. Это не олимпийский вид спорта, но вид борьбы, который разработан на основе самбо, дзюдо, вольной борьбы и бразильского джиу-джитсу.

До карантина я вставала в шесть утра, бегала и тренировалась около часа, затем в распорядке дня был душ и завтрак. Дальше по расписанию еще две тренировки — днем и вечером.





Триатлон парк













Из любимых мест в городе я выделяю Триатлон парк, где каждый день проходят мои утренние тренировки. Парк удобен тем, что здесь есть специальная площадка под мостом, где можно выполнять все упражнения в тени. Это важное преимущество в жаркий летний день. Также можно расстелить коврик для йоги и заниматься у прохладной воды.

Каждый день надо находить возможность для упражнений. Всегда надо ходить пешком, избегать лифтов. И натренированные техники будут бесполезны, если человек не будет обладать силой и мощью. Для меня жизнь никогда не стоит на месте.





Недавно под мостом создали необычное арт-пространство, где ощущается особая атмосфера. Также здесь открыли новое и небольшое красивое кафе, вечером оно подсвечивается огнями.





Парк «Жеруйык»













Я часто провожу время и люблю прогуливаться в парке «Жеруйык». Выбираю это место, потому что здесь меньше людей. А также летом в парке установили кинопроектор и проводят показы фильмов на свежем воздухе. По вечерам здесь классно смотреть кино.





Район EXPO













Для красивых и стильных фотографий и видео я выбираю новый район EXPO. Здесь современные постройки, рядом есть Ботанический сад. Дома и архитектура интересные, современные, поэтому кадр получается ярким, с насыщенным голубым цветом.





Бульвар Нуржол













Еще одно популярное место для летней прогулки — район монумента Байтерек и бульвар Нуржол рядом с торговым центром «Керуен». Всегда тихо, спокойно, иногда играют и выступают уличные музыканты.





Летние террасы













На Левом берегу есть несколько мест, где можно посидеть в летнике на свежем воздухе с чашкой ароматного кофе, а также почитать интересную книгу.

Из заведений мне нравятся кофейни Coffee Boom, Rafe и «Мята» на проспекте Мангилик ел. Во всех этих заведениях удобные летние террасы, вкусная кухня и приемлемые цены.

Я рекомендую заниматься полезным делом, использовать каждую минуту и стараться, чтобы у вас не оставалось свободного времени.