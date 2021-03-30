Чемпион России, Беларуси и стран Балтии Валерий Жумадилов о жизненных принципах и о том, как стал спортсменом в 50 лет

О себе

Я спортсмен. Около 5-6 лет назад я написал так о себе в Facebook. Это был тот момент, когда я стал блогером, стал рассказывать о тренировках, соревнованиях и спорте. И многие мои подписчики считают, что я профессиональный спортсмен и зарабатываю этим себе на жизнь. На самом деле это мое хобби и, может быть, призвание.







Мне помогает идти вперед врожденный оптимизм. Оскар Хартманн, когда мы с ним встречались, задал мне вопрос: «Почему некоторые люди в твоем возрасте уже опускают руки и не занимаются собой, а ты нет?». Я думал над ответом и понял — я всегда был оптимистичным человеком. У меня не было тяжелых жизненных ситуаций, по крайней мере, я их не помню. Мне всегда нравилось жить, к чему-то стремиться, соревноваться. При этом тренировки и соревнования не изматывают меня, после них я чувствую огромный прилив жизненной энергии, это меня заряжает. Поэтому энергия, оптимизм и стремление соревноваться — это те качества, которые мне не нужно прокачивать.

Энергия, оптимизм и стремление соревноваться — это те качества, которые мне не нужно прокачивать



Я делаю то, что мне нравится, и наслаждаюсь каждым днем. Когда я был ребенком и ходил в детский сад, я думал, что, когда пойду в школу, произойдет что-то невероятное. Мне купили портфель, я пришел в первый класс, сел за парту, и ничего такого не произошло. Я подумал, когда окончу школу, тогда что-то произойдет. Но опять же, школу окончил, и ничего. Потом того же самого я ждал от армии. В конце концов, примерно к 20-ти годам я понял, что не нужно ждать чего-то, что произойдет с тобой в будущем, нужно просто делать то, что тебе нравится, здесь и сейчас и радоваться каждому моменту жизни, тому, что ты жив и здоров, что рядом твои близкие.





Любого человека делает счастливым, прежде всего, любовь. Любовь родителей, любовь к мужу или жене, любовь к детям. Я считаю, что умение любить — это приобретенное качество. Ребенок рождается и не умеет любить, но он видит, что его любят родители, заботятся о нем, и он в ответ тоже начинает их любить. Кто испытал любовь, лучше этому научился. Ребенок, выросший в любви, может сам любить и дарить эту любовь своим близким и вообще всему человечеству, потому что у него этого чувства в избытке.

О людях в жизни

Люди, которые значительно повлияли на меня — это родители. Считаю важным для себя, что они меня очень любили. Никогда, ни на секунду у меня не возникало сомнения, что мама и папа любили меня. Они дали мне столько любви, что это дало мне заряд энергии на всю жизнь.

Мое отношение к спорту сформировалось под влиянием отца. Хотя он сам не был профессиональным спортсменом. Но он купил мне первые лыжи, еще когда я ходил в детский сад. Также отец покупал мне гантели, эспандер, а дома у нас постоянно были журналы по спорту. Я смотрел на фотографии спортсменов и восхищался. На меня, ребенка, это все накладывало отпечаток.





Кроме отца, у мальчика в жизни всегда есть фигура мужчины, который на него влияет. У меня это был мой дядя, который жил у нас какое-то время. Он часто говорил о том, что нужно быть военным, что мужчина должен быть мужественным, и благодаря его внушению потом я стал военным.

Когда учился в военном училище, я занимался в драмстудии. Нашим преподавателем был Вячеслав Николаевич Корниенко — очень интересный человек, профессиональный режиссер, окончил театральное училище в Москве, дружил с Высоцким. Он много говорил с нами и больше, чем многие другие преподаватели, которые учили меня в дальнейшем, дал понимания жизни и мировоззрения.

О жизненных принципах

Вячеслав Николаевич, руководитель драмстудии, говорил нам: «Нет профессионального или любительского искусства. Искусство либо есть, либо его нет. Вы не профессионалы, у вас нет театрального образования, но вы долго репетировали, вжились в свою роль, и, будучи на сцене, вы создали настоящий убедительный образ, которому веришь. Вне зависимости от того, являетесь вы профессионалами или нет, у вас получилось». В этом смысле мой принцип звучит так: «Каждый любитель может и должен быть профессионалом в своем деле, несмотря на то, что это не является его профессией». Многие спортсмены-любители занимаются у профессиональных тренеров, проходят все специальные тренировки и даже выступают наравне с профессионалами.





Мой второй принцип связан с ветеранским спортом. У нас есть поговорка: «Если ты не можешь победить своего соперника, ты должен его пережить». Каждые пять лет у нас меняются возрастные категории. Самая массовая категория — от 45 до 55 лет, потом количество участников понемногу сокращается. После 70 сокращение значительное, после 80 еще больше, а после 90 участников уже единицы. И эта поговорка не только шутка, но и суровая реальность жизни. Поэтому моя задача — найти баланс между интенсивностью тренировок, нагрузкой и восстановлением, чтобы занятия спортом продлевали мою жизнь, улучшали ее качество, чтобы максимально долго быть способным заниматься этим как спортсмен.

О деятельности

Физкультурой я занимался всю жизнь, а всерьез заниматься спортом, ездить на соревнования начал в 50 лет. Когда мне было 10 лет, и мы жили в Черепаново, в течение одного года я занимался легкой атлетикой в местном ДЮСШ. Потом мы стали переезжать с места на место и в конце стали жить в Московской области, где не было никаких секций. Но тот единственный год в ДЮСШ дал мне ценный опыт на всю жизнь. Мы бегали 15-20 минут, а потом делали разминку, и эту методику я усвоил на всю жизнь. Даже когда стал офицером и служил на корабле, я каждое утро вставал и делал разминку. Поэтому несмотря на то, что я начал заниматься спортом в 50 лет, я никогда себя сильно на запускал.





Многие люди по достижении неких возрастных рубежей — 30, 40 и тем более 50 лет — начинают задумываться о своей жизни и анализировать, происходит кризис среднего возраста. Я в эти периоды, рубежи старался привести свое тело в особо хорошую форму. А в 50 лет перешел на новый этап — дети подросли, стало больше времени на себя, жизнь поменялась. Тогда я узнал о существовании ветеранского спорта и соревнований и увлекся ими.

В 90-х годах вынужденно, из-за необходимости зарабатывать, я занялся бизнесом, это приносило свой результат. Но с гораздо большим удовольствием я бы занялся преподавательской деятельностью. Потому что мне всегда нравилось анализировать что-то, понимать суть вещей и потом рассказывать это людям. Сейчас на своем YouTube-канале я занимаюсь тем, что рассказываю людям полезные вещи о спорте, технике бега, питании. И мне это очень нравится.





У меня есть примерный план дел, которые я должен еще реализовать. Среди них есть промежуточные цели и отдаленные. По спорту, например, хочу в перспективе сделать рекорд Азии для своего возраста. Но более важным я бы назвал другое. Я хочу увидеть, как мои дочери окончат школу, хочу помочь им определиться в жизни и чтобы у них все сложилось хорошо.