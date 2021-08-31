Чем заняться в Алматы и Нур-Султане, если ты студент

Алматы
Сходить на выставку в арт-пространстве
В арт-пространство @dom36kz с 13 августа проходит персональная выставка Мадины Жолдыбековой «Смешанные чувства», которая продлится до 3 сентября. Выставка проходит в белом лектории.
Устроить пробежку или пешую прогулку в лесопарке Терренкур
Терренкур находится в восточной части мегаполиса и устремляется от центра города к предгорной части. Маршрут отлично подходит для спорта: пробежки, велопрогулки или пешей прогулки. Также есть семь воркаут-площадок разной площади.
Помочь бездомным животным
Алматинским приютам, таким как @happy_pet_almaty и @priyut_neigryshki, часто требуются волонтеры. Если нет возможности приехать, то всегда можно помочь финансово или информационно.
Заняться йогой на свежем воздухе
Восстановиться после трудовой недели, перезагрузиться и постичь дзен поможет практика на свежем воздухе. @yogadom проводят йога-завтраки каждую неделю на разных локациях. Занятия подходят всем желающим, как новичкам, так и тем, кто уже знаком с йогой. Несложные дыхательные техники позволят научиться успокаивать свой ум и наполнят силой.
Сделать красивые фотографии в Японском саду
В Алматы на территории Парка Первого Президента есть настоящий Японский сад. Здесь установлены уютные пагоды в японском стиле, скамейки и фонарики, есть пруд и ручей, цветочные композиции, интересные элементы озеленения. В ночное время в парке включается красивая подсветка.
Нур-Султан
Устроить пробежку в Триатлон парке
Бег полезно влияет на работу мозга, дыхательную и опорно-двигательную систему. В Триатлон парке есть дорожки со специальным мягким покрытием, чтобы бегунам было легко и удобно бегать. Помимо бега, здесь можно заняться и другими активностями: поиграть в баскетбол, покататься на велосипеде и роликах.
Найти все муралы в городе
В столице все чаще начали появляться различные интересные муралы. Одно из самых популярных арт-пространств находится в Триатлон парке под мостом Архар. Чтобы посмотреть на другие изображения на домах, советуем аккаунт @onemorestreetart, в котором вы найдете еще больше муралов с указанием точного адреса.
Помочь бездомным животным
Столичным приютам для животных, таким как @i_am_alive_shelter и @priut_kovcheg, часто требуются волонтеры или любая другая не финансовая помощь. Например, в @i_am_alive_shelter каждый день с 11 до 18 часов вы можете привезти одеяла, пледы, полотенца, игрушки, одноразовые пеленки, миски и лотки для комфорта животных, а также увидеться и поиграть с животными.
Устроить фотосессию на территории EXPO
На территории EXPO организованы интересные фотозоны, где можно сделать красивые фотографии для социальных сетей. Например, яркая аллея, украшенная цветами и гирляндами, стала любимым местом для фотографий жителей и гостей столицы. Также рядом есть неоновые рамки, в которых можно сделать креативные фотографии в вечернее время.
Организовать пикник в парках городаВ нашем городе много уютных парков, где можно не только погулять и заняться спортом, но и устроить пикник с близкими. Особенно рекомендуем: Ботанический сад, парк Жетысу, Президентский парк.
Заняться йогой на свежем воздухе
Йога и природа — прекрасное сочетание. Проводить время на свежем воздухе, занимаясь даже небольшими физическими активностями, полезно не только для организма, но и для ментального благополучия. Вы всегда можете взять с собой друзей, коврики для йоги, включить на Youtube видео с легкими практиками и позаниматься вместе.