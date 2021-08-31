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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Чем заняться в Алматы и Нур-Султане, если ты студент
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Сегодня в 10:53

Чем заняться в Алматы и Нур-Султане, если ты студент

К сожалению, лето близится к концу, и по этому случаю мы подготовили подборку о том, чем занять себя бесплатно или почти бесплатно. Студенты и школьники, вы, особенно, не упустите возможность провести последнюю теплую неделю интересно.


Алматы


Сходить на выставку в арт-пространстве




В арт-пространство @dom36kz с 13 августа проходит персональная выставка Мадины Жолдыбековой «Смешанные чувства», которая продлится до 3 сентября. Выставка проходит в белом лектории.


Устроить пробежку или пешую прогулку в лесопарке Терренкур


Терренкур находится в восточной части мегаполиса и устремляется от центра города к предгорной части. Маршрут отлично подходит для спорта: пробежки, велопрогулки или пешей прогулки. Также есть семь воркаут-площадок разной площади.


Помочь бездомным животным


Алматинским приютам, таким как @happy_pet_almaty и @priyut_neigryshki, часто требуются волонтеры. Если нет возможности приехать, то всегда можно помочь финансово или информационно.


Заняться йогой на свежем воздухе




Восстановиться после трудовой недели, перезагрузиться и постичь дзен поможет практика на свежем воздухе. @yogadom проводят йога-завтраки каждую неделю на разных локациях. Занятия подходят всем желающим, как новичкам, так и тем, кто уже знаком с йогой. Несложные дыхательные техники позволят научиться успокаивать свой ум и наполнят силой.

Сделать красивые фотографии в Японском саду


В Алматы на территории Парка Первого Президента есть настоящий Японский сад. Здесь установлены уютные пагоды в японском стиле, скамейки и фонарики, есть пруд и ручей, цветочные композиции, интересные элементы озеленения. В ночное время в парке включается красивая подсветка.


Нур-Султан


Устроить пробежку в Триатлон парке


Бег полезно влияет на работу мозга, дыхательную и опорно-двигательную систему. В Триатлон парке есть дорожки со специальным мягким покрытием, чтобы бегунам было легко и удобно бегать. Помимо бега, здесь можно заняться и другими активностями: поиграть в баскетбол, покататься на велосипеде и роликах.

Найти все муралы в городе



В столице все чаще начали появляться различные интересные муралы. Одно из самых популярных арт-пространств находится в Триатлон парке под мостом Архар. Чтобы посмотреть на другие изображения на домах, советуем аккаунт @onemorestreetart, в котором вы найдете еще больше муралов с указанием точного адреса.

Помочь бездомным животным


Столичным приютам для животных, таким как @i_am_alive_shelter и @priut_kovcheg, часто требуются волонтеры или любая другая не финансовая помощь. Например, в @i_am_alive_shelter каждый день с 11 до 18 часов вы можете привезти одеяла, пледы, полотенца, игрушки, одноразовые пеленки, миски и лотки для комфорта животных, а также увидеться и поиграть с животными.

Устроить фотосессию на территории EXPO


На территории EXPO организованы интересные фотозоны, где можно сделать красивые фотографии для социальных сетей. Например, яркая аллея, украшенная цветами и гирляндами, стала любимым местом для фотографий жителей и гостей столицы. Также рядом есть неоновые рамки, в которых можно сделать креативные фотографии в вечернее время.

Организовать пикник в парках города

В нашем городе много уютных парков, где можно не только погулять и заняться спортом, но и устроить пикник с близкими. Особенно рекомендуем: Ботанический сад, парк Жетысу, Президентский парк.

Заняться йогой на свежем воздухе


Йога и природа — прекрасное сочетание. Проводить время на свежем воздухе, занимаясь даже небольшими физическими активностями, полезно не только для организма, но и для ментального благополучия. Вы всегда можете взять с собой друзей, коврики для йоги, включить на Youtube видео с легкими практиками и позаниматься вместе.

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