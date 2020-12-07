Чем заменяют фильм «Ирония судьбы, или с легким паром!» в разных странах

США, «Эта замечательная жизнь», 1946





Джордж Бейли, владелец кредитной компании в выдуманном американском городке Бедфорд Фоллс, подумывает о самоубийстве. И Небеса отправляют ему на выручку Кларенса, единственного свободного Ангела Второго Класса, который должен отговорить Джорджа, чтобы получить крылья. Кларенс находит единственно правильное решение — показать Джорджу мир, в котором тот не существует.



Великобритания, «Реальная любовь», 2003





Фильм о нескольких историях любви. Любовь поистине правит всеми вокруг. От премьер-министра, мгновенно влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, — до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце.



Германия, «Девяностый день рождения, или ужин на одного», 1963





Очень старая женщина хочет поужинать со своими друзьями. Но так как они все уже умерли, ее слуге приходится изображать каждого из гостей.



Франция, «Дед Мороз — отморозок», 1982





Такое впечатление, что все сумасшедшие со всей Франции решили встретить Новый год вместе. Пьер и Тереза — не вполне вменяемые операторы парижского телефона доверия. Жозетта — городская дурочка с окраины. Ее нечистый на руку дружок Феликс, подрабатывающий Дедом Морозом на улицах. А также все, кто мимо проходил, проезжал, пробегал. Праздничек получился — мама не горюй! Кстати, и без жертв не обошлось.



Италия, «Рождество, которое почти не случилось», 1966





Сэма незадолго до Рождества посещает Санта-Клаус и напоминает ему, что давно обещал помочь старику, если ему когда-нибудь понадобится помощь. Владелец северного полюса Финеас Прюн требует плату у Санты, в противном случае угрожает выселить. Санта-Клаус и Сэм должны найти управу на Финеаса Прюна, чтобы Рождество случилось.



Канада, «Чудо на 34-й улице», 1947





Перед Рождеством Крис Крингл оказался на праздничном параде в большом детском магазине. Ему предложили стать Санта-Клаусом вместо пьяного актера. Он прекрасно справился с заданием и получил работу — рекламировать игрушки. Порой, заботясь о покупателях, Крис направлял их за нужными покупками к конкурентам, чем вызвал недовольство главного менеджера Дорис Уокер. К тому же он упорно уверял, что является настоящим Санта-Клаусом.



Австралия, «Новая рождественская сказка», 1988





Вот и долгожданное Рождество. Но волшебная сила этого сказочного праздника не может растопить черствость и равнодушие сердец некоторых людей. Именно к такой категории людей относится главный герой этого фильма — состоятельный магнат по имени Фрэнк Кросс.



Чехия, «Три орешка для Золушки», 1973





Мачеха Золушки всеми силами хочет выдать свою глупую и злую родную дочь замуж за принца. Но тому совсем не хочется жениться, он ссорится с отцом и собирается покинуть дворец, но в последний момент он влюбляется в очаровательную незнакомку в маске, которая быстро исчезает.

