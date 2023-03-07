Чем отличается жизнь в Азербайджане, Армении и Грузии: правила и особенности быта в странах Закавказья

Рассказываем об особенностях жизни в Азербайджане, Армении и Грузии, о которых стоит знать перед переездом.







Армения

Вежливость

В Армении есть закон о нецензурной брани. За ругательства и оскорбления в общественном месте можно получить штраф или вовсе арест.

Также в Армении не принято перебивать собеседника.

Отношения

Армения — страна с современными нравами, но здесь не принято целоваться или открыто проявлять свои чувства в общественных местах.

Курение в общественных местах

С недавнего времени в Армении запрещено курение в общественных местах. В том числе в ресторанах и в кафе под открытом небом. Запрет на курение касается не только сигарет, но и их заменителей, сигар и кальяна.

Азербайджан





Климат

Если Вы собрались посетить Азербайджан во второй половине лета, будьте готовы к 40 градусной жаре. Людям, которые тяжело переносят такую погоду, советуем воздержаться от поездки в этот период.

Дресс- код

Девушки в Азербайджане стараются одеваться модно и стильно, не отставая от трендов. Но при этом, выглядеть откровенно здесь не принято.

Гостеприимство

Обычай чаепития широко распространен в Азербайджане. Чай считают символом гостеприимства и уважения к гостям. Отказ от чаепития может быть воспринят как оскорбление.

Грузия





Уважение к старшим

Пожилые люди в Грузии пользуются большим уважением и почитанием. Поэтому старшее поколение всегда следует приветствовать первым, прислушиваться к их советам.

Отношения с местными

Грузины не боятся ярко выражать свои эмоции. Не стоит удивляться, если люди открыто проявляют гнев или разочарование.

Употребление алкоголя

Несмотря на любовь грузинов к вину, они знают меру. Чрезмерно выпивать здесь не принято.