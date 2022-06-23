Чем отличается «Онлайн-школа №1» — проект, который отвечает за высокий уровень онлайн-образования уже 12 лет

«Онлайн-школа №1» — ведущая школа дистанционного образования, которая проводит обучение в рамках государственных программ в формате «живых» уроков с преподавателями, поддержкой куратора и четкой выстроенной системой коммуникации.

В любой момент каждый ребенок школьного возраста может поступить в «Онлайн-школу №1», пройти обучение и получить аттестат о среднем полном общем образовании.

У школы есть своя платформа, у каждого школьника свой личный кабинет, в котором он может отслеживать динамику обучения, а также проходить тесты для самопроверки, следовать расписанию и индивидуальному учебному плану.

Миссия «Онлайн-школа №1» в том, чтобы дать детям все для построения успешного будущего: качественное образование, желание и интерес к процессу обучения, веру в себя и свои силы, комплексный и системный подход к изучению нового, интерес к разным областям науки и жизни, навык поиска информации и, конечно, умение реализовывать свои знания и воплощать желания в жизнь.





Выпускаясь из школы, ребенок должен быть уверенным в своих силах и хорошо подготовленным к тому, что его ждет. Преподаватели и кураторы школы работают сообща, чтобы успевать замечать в каждом ребенке его сильные стороны и научить его ими пользоваться. Но вместе с этим важно замечать и то, что не получается. Потому что в этом может быть точка роста ученика. Самое главное — поддерживать ребенка на пути преодоления трудностей в обучении. И мы стараемся оказывать эту поддержку.

В онлайн-обучении важно включение родителей в вопросы организации процесса и мотивации ученика. Родители также, а может быть, еще сильнее волнуются, расстраиваются, переживают, готовятся. Они включены и заинтересованы, поэтому то, как проходит процесс обучения у ребенка, часто зависит и от отношения родителей. Каждая семья знает, что в «Онлайн-школе №1» у них есть личный куратор, которому можно задать интересующие вопросы. Родители понимают, что всегда могут получить обратную связь, они чувствуют поддержку и, безусловно, это влияет на включенность ребенка в процесс обучения.

Выпускники «Онлайн-школы №1» сдают ЕГЭ на высокие баллы, поступают в ведущие вузы страны и успешно реализовывают себя в жизни.





Как проходит обучение в «Онлайн-школе №1»





Проект предлагает разные виды взаимодействия в зависимости от желаний и возможностей семьи. Есть среди них и те, которые не предполагают официальное зачисление в школу — некоторым ребятам нужно только пользоваться нашей библиотекой с материалами и просматривать записанные раннее уроки. Такой вариант тоже есть.

Но если мы говорим о регулярном системном обучении и возможности получения аттестата, то основными вариантами остаются два формата: «Знания 3.0» и «Школа».

1. «Знания 3.0» — формат без официального зачисления в школы-партнеры «Онлайн-школы №1»

2. «Школа» предполагает официальное зачисление в школы-партнеры.

Эта разница означает, что в одном случае ученику и родителям придется самим найти школу для прохождения аттестаций, в другом — мы поможем семье это сделать и зачислим в наши школы-партнеры.





Есть также и индивидуальный формат обучения.

Здесь всегда стараются слышать потребности и желания семей, которые приходят и подобрать им тот формат взаимодействия, который впишется в их жизнь и поможет ребенку получить качественно образование.

В «Онлайн-школе №1» учиться комфортно и радостно. Перевести ребенка на семейное образование и начать обучаться онлайн может быть совсем непросто, и поэтому в начале родители получают консультацию с менеджерами школы, а ребенок проходит первую пробную неделю обучения.

И только когда становится понятно, что все готовы к сотрудничеству, а родителям и ребенку комфортно, подписываются документы о зачислении в школу.

Оформление документов происходит дистанционно, как и все обучение. Ученику важно будет приехать только на сдачу экзаменов в 9 и 11 классах и получение аттестата.

У каждого ученика есть свой личный документ и расписание уроков, которые он может посещать. Уроки проходят в первой половине дня с небольшими перерывами.

Если по каким-либо причинам, ребенок не успевает на урок, всегда есть возможность посмотреть его в записи. На уроках ребята могут свободно общаться с преподавателем и между собой в чате — задавать вопросы, отвечать на них, высказывать свое мнение, вступать в дискуссии.





При этом никто не оценивает и не сравнивает — у каждого своя скорость и учебный план. Единственное, с кем может сравнить себя ученик «Онлайн-школы №1» — это с самим собой, отследив динамику в личном кабинете.

Сам процесс обучения в школе строится по принципу перевернутого урока: сначала ученики просматривают материал темы предстоящего урока самостоятельно, потом собираются в малые группы, чтобы между собой обсудить, и далее идут на урок к преподавателю.

Так ребята учатся получать знания самостоятельно, разбираться в сложных вопросах и работать в группе. Плюс ко всему вопросы, которые ребята задают на уроке преподавателям, становятся осознаннее и целенаправленнее.

Кроме уроков у учеников также есть возможность посещать клубы по интересам. Так ребята смогут найти себе единомышленников по всему миру, проводить время вместе и создавать вместе классные проекты.

После уроков все ребята выполняют домашние задания, которые проверяются преподавателями вручную.

Это предельное внимание к выстраиванию процесса обучения в «Онлайн-школе №1» связано с желанием помогать детям быть самостоятельными, заинтересованными и включенными в обучение.

Школа — это не каторга, не нужно мучиться и страдать. Школа — это интересные преподаватели, уважение взрослых и сверстников, увлекательные интерактивные уроки и возможность учиться, где тебе удобно и комфортно — из любой точки мира, где есть интернет.





Ежегодно в «Онлайн-школе №1» обучается около 3500 учеников из 62 стран мира





210 методистов и учителей из всей России помогают им получить качественное образование. У школы большая команда, и каждый в ней играет свою важную роль.









Новые проекты «Онлайн-школы №1»





Кроме основных направлений «Онлайн-школы №1» весной этого года запустились курсы по подготовке к школе и 0 класс. Это означает, что принимать в школу ребят можно чуть раньше, и к первому классу они смогут полностью адаптироваться к дистанционному формату обучения, получат больше опыта и знаний.

Также абсолютно для всех на сайте школы работает интернет-энциклопедия «Онлайн-школы №1», в которой бесплатно можно найти записанные уроки, задания и проверочные тесты по любой теме школьной программы.

Для «Онлайн-школы №1» важно, чтобы каждый ребенок имел доступ к качественному образованию, поэтому школа продолжит расширяться и реализовывать все больше и больше интересных проектов.



