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«Чем больше деревьев — тем лучше для планеты»: какие еще есть экологические мифы
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Сегодня в 19:38

«Чем больше деревьев — тем лучше для планеты»: какие еще есть экологические мифы

В этой статье о наиболее вопиющих вымыслах, которые выглядят как правда. Не поддавайтесь панике и проверяйте факты, которые вам выдают за истину.


«Современный самолет не наносит большого вреда экологии»


На самом деле: Буквально недавно шведское слово flygskam («стыдно летать») приобрело сильную популярность в Европе. Все больше и больше европейцев отказывается от самолетов в пользу более экологичного наземного транспорта. Европейское агентство по окружающей среде выяснило, что современный авиалайнер выбрасывает в атмосферу на каждый пассажиро-километр в 20 раз больше CO₂, чем поезд.

По данным ученых, в период с 1990 по 2010 год удвоилось количество перелетов и, как следствие, на 70 % увеличились выбросы парниковых газов в атмосферу. Несмотря на то, что на данный момент авиационные выбросы составляют всего 2,5 % объема всех парниковых газов, попадающих в атмосферу планеты в результате жизнедеятельности людей, ученые — сторонники версии антропогенного происхождения глобального потепления считают, что к середине столетия количество выбросов от полетов увеличится на 300 %.


«Вред природе можно возместить»


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На самом деле: Само понятие «экологическая компенсация» заключает в себе идею поддержания общего качества окружающей среды в тех случаях, когда экологическим активам наносится ущерб, например, в результате жилищного или промышленного строительства или строительства дорог. Инициатива замечательная, но на практике все оказывается намного сложнее.

В настоящее время общественное мнение по поводу экологической компенсации разделилось: одни ученые одобряют эту идею, другие считают ее полностью недееспособной. Рассмотрим подробно вторую точку зрения. Почему опасно думать, что можно возместить вред природе:

— эта идея накладывает «ценник» на природные ресурсы. Получается, что раз их можно оценить в денежном эквиваленте, значит, природа — товар, который можно купить или продать. Опасность такого подхода заключается в том, что многие экологические активы уникальны и существует значительный риск того, что экологическая компенсация станет для корпораций способом приобретения права на законное уничтожение природы

— создание ложного положительного имиджа — «гринвошинга». То есть любая компания может нанести существенный вред окружающей среде и откупиться от этого ничего не значащей компенсацией, при этом создав видимость борьбы за экологию.


«Чем больше деревьев — тем лучше для планеты»


На самом деле: Высаживание деревьев считается лучшим способом решить проблему изменения климата. Мировые лидеры договорились восстановить 350 миллионов гектаров леса к 2030 году. Деревья хотят высадить в саваннах и лугах, покрывающих огромные территории Земли. Однако такие экосистемы играют существенную роль, занимая 20 % земной поверхности и являясь домом для множества диких животных, таких как львы, слоны, антилопы гну. Почти 1 миллиард человек называют это место домом, выращивая на этих территориях скот и сельскохозяйственные культуры.

В отличие от северных лесов, посадка деревьев в южных широтах может привести к вытеснению видов растений и животных, которые предпочитают открытую, хорошо освещенную среду. Результаты исследования, проведенного в Южной Африке, Австралии и Бразилии, открывают неприятную истину: оказывается, их уникальное биоразнообразие утрачивается по мере увеличения древесного покрова, а также постепенно уменьшается количество воды в ручьях и реках, на 52 %.


«Из-за жизнедеятельности человека на Земле ежегодно вымирает около 50 тысяч видов животных»


Биолог Норман Майерс предсказывал вымирание более 50 тысячам видов животных в год. По мнению ученых, флора и фауна Земли находятся в стадии 6-го массового вымирания растений и животных. Однако все не так страшно.

За последние 500 лет на Земле, согласно отчету Международного союза охраны природы и природных ресурсов (IUCN), вымерло не более 1 тысячи видов живых существ, преимущественно животных. Это естественный эволюционный процесс. Существенно затрудняет объективный подсчет то, что мы толком не знаем, сколько существует видов живых организмов на нашей планете. Разброс огромен: от 2 миллионов до 30 или даже 100 миллионов видов.


«Пластиковая тара может плавать в океане тысячу лет»


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На самом деле: Человечество производит 100 миллионов тонн полиэтилена в год. И хоть большая его часть перерабатывается, остальное попадает в воды Мирового океана. Конечно же, никто не будет спорить, что этот мусор убивает морских животных и наносит вред экологии. Но вот распространенное мнение, что пластиковая бутылка, например, может «жить» в воде около тысячи лет — заблуждение. В соленой воде, под действием солнечных лучей процесс разложения занимает примерно год. Но та же бутылка, спрессованная и находящаяся в условиях, где нет бактерий, может просуществовать и 10 веков.

Кстати, японские ученые обнаружили абсолютно новый вид бактерий, способных переработать ПЭТ (самый распространенный в мире пластиковый материал) за шесть недель. Так что у планеты есть шанс!


Источник: www.adme.ru

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