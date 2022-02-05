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Chelsea впервые использует на матче робота-рефери
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Сегодня в 09:29

Chelsea впервые использует на матче робота-рефери

Футбольный клуб Chelsea станет первым в Премьер-лиге, который опробует робота-рефери, новую технологию ФИФА, на грядущем турнире в Абу-Даби.

Новая технология будет отслеживать движения футболистов и автоматически принимать решения об офсайде за половину секунды — это должно помочь разобраться с задержками.

Система будет отслеживать положение футболистов в пространстве при помощи 29 специальных камер, которые будут закреплены на крышах стадионов. Таким образом будет создаваться анимированный скелет игроков.

Первый матч Chelsea с роботом-рефери состоится 9 февраля против одной из следующих команд: «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, «Аль-Джазира» из Абу-Даби или «Пираэ» с Таити.

Источник: incrussia.ru

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#футбол #абудаби #роботы #камера #chelsea
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