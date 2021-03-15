Частный остров на Багамах выставили на продажу

Остров Литл Раггед ищет нового владельца. Стартовая цена — € 16,3 миллиона.

Это самый южный остров на Багамах. Добраться до него можно за 10 минут на лодке от города Дункан или на частном самолете с острова Рэггид.

Он не застроен, поэтому может быть интересен владельцам бизнеса, которые хотели бы открыть здесь свой курорт. Места хватит и для отелей, и для гольф-поля. Пляжи тянутся на 10 километров вдоль берега. Есть возможность организовать причалы для крупных яхт.

Аукцион по продаже острова будут проводить в конце марта. Для заинтересованных покупателей нынешний владелец готов провести частную онлайн-экскурсию.

Источник: 34travel.me