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CEO самого популярного в СНГ TikTok-хауса о том, зачем они нужны, о рекламе и перспективах
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Сегодня в 19:00

CEO самого популярного в СНГ TikTok-хауса о том, зачем они нужны, о рекламе и перспективах

Асхат Халимов, 32 года, город Алматы, медиа-креатор, CEO BIP House

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О хаусах

Наша команда на рынке уже 12 лет, раньше мы занимались медиапроектами на платформах YouTube и Instagram, организовывали масштабные мероприятия республиканского уровня.

Перед запуском Bip House у нас был еще один хаус, который не получился, так как мы применяли к контенту технологии Instagram и YouTube. Создание хауса — это не просто продюсирование, где ты дал деньги, и все. Создание хауса — большая воспитательная работа с блогерами, так как все очень молодые, для них нужно стать большим братом и наставником.

Bip House мы создали совместно с Таиром Калиевым, он же один из участников и лидер команды. Теперь Таир не просто блогер — он стал полноправным продюсером. Сейчас у нас три хауса: Bip House, Yolo House и еще один на подходе.

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Задача любого хауса — это не блогерство, главная задача — сделать из участников профессионалов в определенной нише, в которой они сильны, а TikTok — это материнская платформа с аудиторией, которая их поддержит.

Аудитория Yolo House — это Казахстан, Россия, Юго-Восточная Азия и США. Средний возраст аудитории — 13-25 лет. Аудитория Bip House — 10 600 000 подписчиков, 1 550 000 из Казахстана, учитывая, что в Казахстане всего 1 600 000 активной аудитории во всем Tik Tok. Остальные страны — Россия, страны СНГ, Юго-Восточная Азия, Восточная Европа и США.

Мы напрямую работаем с компанией TikTok в России, всего у TikTok 20 офисов по всему миру. Так как у нас сама большая аудитория в нашем регионе — более 60 000 000 подписчиков по всем хаусам и участникам, мы можем быть представителями TikTok в Центральной Азии.


О продвижении в TikTok

У нас есть несколько основных рекламных форматов, которые мы предлагаем клиентам:

1. Раскрутка аккаунта бренда, где мы создаем медиаплан под идеологию компании — от 30 до 90 роликов. Все тренды TikTok адаптируются под клиента.

2. Хештег. Для этого нам нужна полная информация о компании или продукции. Под хештег клиента мы запускам интересный посыл, и люди в TikTоk должны снимать ролики с этим хештегом. Через месяц мы подводим итоги и награждаем победителей, которые набрали большее количество просмотров на свои ролики.

3. Product placement. Мы размещаем продукцию клиента в роликах нашего хауса.

4. Узнаваемость бренда — размещение роликов на странице хауса, где мы раскрываем посыл и продумываем подачу бренда.

5. Звук/Песня — мы разрабатываем специальный звук для липсинга и запускаем его через топовых блогеров, таким образом создаем челлендж и продвигаем бренд.

Еще в TikTok есть возможность проведения прямых эфиров, для которых можно продумать множество рекламных механик.

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Если бизнес хочет запустить рекламу разово и быстро, необходимо выбирать блогера с большой фан-базой, блогеры с маленькими аккаунтами могут совсем не дать результата. В TikTok главное ограничение — ваша фантазия.

Также «свободные» блогеры, у которых нет менеджера и команды, вряд ли смогут снять профессиональное видео с точки зрения заинтересованности аудитории, продумать посыл, раскадровку, написать синопсис и так далее. А еще в работе с такими блогерами юридически вы никак не защищены.

У нас есть услуги консалтинга, где мы можем обучить команду бренда и сформировать TikTok-команду.


О перспективах TikTok

На рынке еще есть несколько свободных ниш для TikTok-домов: казахоязычная аудитория, политические темы и взрослая аудитория от 25 лет и старше. Я думаю, что в Казахстане TikTok вырастет до 5 000 000 пользователей, и еще ближайший год платформа будет давать хороший трафик, если вы будете создавать контент регулярно. Сейчас мы занимаемся разработкой нового хауса под определенный бренд, скоро о нем многие услышат.

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Несколько советов для тех, кто хочет зайти в Tik Tok:

1. Изучить правила TikTok

2. Ознакомиться со всем функционалом

3. Делать контент регулярно и планировать его. TikTok — это фастфуд-контент, поэтому важна регулярность, нужно выкладывать минимум один ролик в день, а лучше два-три.

4. Найти надежного медиапартнера.

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#реклама #маркетинг #продюсер #tiktok #tiktokhouse
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