Бьюти-минимализм. Почему мы стали покупать меньше косметики

Еще недавно было модно использовать многоступенчатую систему ухода за кожей. Этот тренд пришел к нам из Кореи. Многие были уверены: чтобы получить красивую и здоровую кожу, необходимо последовательно применять шесть, семь, десять средств. На рынок хлынули тонеры, бустеры, эссенции, эмульсии, мисты, патчи и маски. Теперь же возникла обратная волна — минимализм. Читайте о том, почему люди осознанно отказываются от лишней косметики.







Вряд ли кто-то не слышал о японской писательнице Марии Кондо. Она выпустила четыре книги про организацию домашнего быта и изобрела собственный метод по наведению порядка в доме. Мария Кондо уверена: от вещей, которые не несут никакой пользы и радости, надо избавляться.

Сейчас интерьеры модно делать в спокойном скандинавском стиле, а если и не в нем, то оставлять много пространства и воздуха. С одеждой то же самое: мы переоделись в простые и удобные вещи и покупать их стали меньше. Зачем, если в одном тренировочном костюме можно и на работу, и в кафе, на встречу с друзьями? Похожие тренды коснулись и мира косметики.





Почему мы стали покупать меньше косметики?





Причина № 1: забота о себе





Осенью 2020 года на российский рынок вышла книга Beyond Soap дерматолога Сэнди Скотницки, на русский ее название перевели как «Бьюти-минимализм». Сэнди Скотницки считает, что не следует злоупотреблять косметикой и бьюти-процедурами, так как они могут навредить коже. Скотницки пишет, что за последние несколько десятилетий количество пациентов, которые жалуются на чрезмерную чувствительность кожи, выросло: «По данным опросов, 40% людей по всему миру считают, что у них чувствительная кожа. Это очень высокий показатель. И если верить статистике, в некоторых странах он еще выше. Согласно одному из исследований, чувствительной свою кожу называют 69% американок. От аналогичного состояния страдают почти 85% француженок и 91% итальянок».

Кроме того, Сэнди Скотницки анализирует, как сильно увеличилось количество пациентов с атопическим дерматитом: «В 1940-х годах атопический дерматит наблюдался довольно редко, он был лишь у 5% детей и отсутствовал у взрослых. Сейчас в некоторых населенных пунктах от этого заболевания страдает 25% молодежи».





Причина № 2: экономия денег и времени





И это самый очевидный бонус, который вы получаете, следуя принципам бьюти-минимализма. На деньги, потраченные на очередной бьюти-шопинг, иногда можно съездить в мини-отпуск. А если из макияжа оставить только тон и тушь, утром появляется полчаса свободного времени, которое можно посвятить, например, сну или медитации.





Причина № 3: забота о природе





Все больше людей начинают подходить к шопингу осознанно. Меньше косметики — меньше вредных выбросов в атмосферу от заводов и транспорта, меньше пластика на свалках, меньше вырубленных ради производства упаковки деревьев. Наконец, меньше тестов на животных.





Причина № 4: перенасыщенность рынка декоративной косметики









Спрос на декоративную косметику начал падать не в 2020-м из-за пандемии, а гораздо раньше. В 2019-м в исследовании компании GfK были опубликованы данные о том, что продажи декоративной косметики сократились на 6% по объему и на 8% по деньгам. Почему? Помните, как раньше искали те самые румяна, ту самую тушь или тени? Сейчас можно зайти в любой магазин и сходу набрать корзину если не шикарных, то как минимум просто хороших средств. Это раньше матовая помада яркого цвета, которая не сушит и долго держится, была чем-то нереальным, сегодня такая есть почти у каждой марки, включая бюджетный сектор. Все, кто искал для себя идеальные средства, уже несколько лет как их нашли и успокоились.

Это с одной стороны. С другой — общество стало куда толерантнее. Десять лет назад было сложно выйти за хлебом без макияжа, а сейчас — запросто: хоть на работу, хоть в музей. И кстати, в 2021-м многие и на работу не ходят, теперь домашний офис может быть расположен в двух шагах от кровати.





Что в итоге





Бьюти-минимализм — тренд, который набирает популярность, о котором пишут блогеры и инфлюенсеры. Люди стали меньше заботиться о том, как преобразить свою внешность при помощи декоративной косметики, и начали уделять больше внимания поддержанию естественной красоты кожи.

Во время пандемии продажи косметических магазинов упали на 30-40%. Но на фоне падения выделялся рост продаж косметики по уходу: масок, скрабов, средств для тела. Компания Procter & Gamble в своем отчете за 2020 год указывает, что люди чаще покупали более дорогие категории домашнего ухода. Принятие своей внешности и осознанное поддержание здоровья кожи — правильные и хорошие тренды. Надеемся, что они останутся с нами надолго.





Источник: the-challenger.ru