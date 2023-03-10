Бьюти-лайфхаки от инфлюенсеров. Как оставаться здоровыми, активными и красивыми в современном ритме жизни

Поддержание здоровья и красоты — главный приоритет для многих людей. В преддверии 8 марта редакция weproject.media совместно с интернет-магазином iHerb исследуют мир здоровой жизни. Мы решили поговорить с известными инфлюенсерами и узнать их секреты красоты, здоровья и осознанного образа жизни.

Перизат Долотбакова, предприниматель, @peridoll

У меня есть три полезные привычки для поддержания своего здоровья и красоты. За завтраком я обязательно пью порцию витаминов и бадов, в которую входят omega-3, витамин D, йод и Silymarin. Silymarin — пример мощного антиоксиданта, обладает противовоспалительным эффектом и помогает при проблемах с печенью. Все эти витамины прописал мне врач после сдачи анализов.

Также я слежу за питанием — на каждый прием пищи стараюсь делать салаты, а утром есть фрукты, ведь клетчатка необходима для здоровья нашего организма.

У меня мало времени на все, потому что я мама погодок, но всегда нахожу минуту на уход за лицом — я обязательно очищаю лицо и шею перед сном, затем наношу увлажняющий ночной крем.





Данара Жамадилова, предприниматель, @zdanara

Мне 42 года. Обычно, когда люди узнают о моем возрасте, засыпают комплиментами. Говорят, что я выгляжу намного моложе.

Во-первых, секрет молодости кроется в генетике. Во-вторых, я всегда защищаю лицо и кожу тела от воздействия солнечных лучей при помощи SPF кремов. Последние 12 лет я живу в ОАЭ и не помню, когда бы я могла днем лежать на открытом солнце и загорать. Если я иду на море, то только с шести утра либо вечером. Важно беречь кожу от UV лучей.

Я не дружу с современной косметологией. Абсолютно уверена, что большая часть косметических процедур — это бизнес. К тому же эти процедуры работают временно.

Я предпочитаю, чтобы мои крема содержали минимум химических добавок. В этом меня выручает iHerb — там много органической продукции с чистым составом.

Также я посещаю косметолога, делаю чистки лица, массаж всего тела и добавляю другие приятные SPA-процедуры.

На протяжении 10 лет мой день начинается с 1-2 стаканов теплой воды. А вот с питанием, что скрывать — я люблю вкусно поесть. В этом случае также на помощь приходит iHerb, где я заказываю пектин, с помощью которого варю вкусное варенье из свежих ягод всего на 20 ккал.

Саша Югай, блогер, @sasha_yugay

Для меня важно не пропускать ритуалы красоты, как бы я не уставала. Систематический уход — это все. Важно любить и заботиться о своем лице, теле и здоровье. Поймите, что кроме вас никто больше этого не сделает.

Лайфхак по уходу от меня — применять средства в комплексе. Один крем не будет эффективно действовать без сыворотки, эмульсии и прочих помощников.

Я стараюсь не пить газированные и другие сладкие напитки, а кофе выбираю без сиропов и сахара. Также стараюсь есть больше овощей и фруктов.

Гульпери Мурзакулова, блогер, врач акушер-гинеколог, @gulperi.murzakulova

Я всегда пью много чистой воды. Чай, кофе или соки не принимаю в расчет. Вода — важный элемент для правильного функционирования человеческого организма, и ее важность невозможно переоценить. Наше тело примерно на 60% состоит из воды, и каждая клетка, ткань и орган нуждаются в воде для выполнения своих функций. Несмотря на ее решающую роль в нашем здоровье, многие люди не потребляют достаточного количества воды ежедневно. Хотя такие напитки, как чай, кофе и сок, могут обеспечить некоторое увлажнение, они не обладают таким увлажняющим эффектом, как чистая вода. Главное — рассчитать свой объем потребления правильно.

В моем ежедневном рационе присутствуют спирулина и антиоксиданты.

Я никогда не ложусь спать с макияжем и всегда тщательно смываю его в несколько этапов. Обязательно наношу тонеры, сыворотки, крема не спеша и с любовью, какое бы позднее время не показывали стрелки на часах.

Один раз в пару месяцев я посещаю своего косметолога, где мне проводят процедуры, подходящие моему типу кожи.

Маулида Иманова, блогер, основатель подкаста, @im_maulida

Чтобы быть активной и спортивной, я предпочитаю внедрять движение в жизнь, а не фокусироваться на походах в зал. Во время учебного семестра не так часто удается попасть на тренировку, поэтому делаю минимум — использую лестницы вместо эскалатора или лифта, делаю пятиминутную зарядку перед завтраком, часто гуляю на свежем воздухе.

Каждый день я стараюсь есть блюдо с добавлением темной зелени — замечаю, что употреблять зелень раз в день помогает пищеварению и общему состоянию. Также в зелени есть хлорофилл — природный зеленый краситель, содержащий только здоровые компоненты.

Также я устанавливаю лимит на пользование социальными сетями. Стараюсь не заходить в новостную ленту после 8 вечера и не листать социальные сети минимум за час до сна, потому что это приводит к тревожности и бессоннице.

Сауле Сергазинова, лайфстайл, травел блогер, @saule_sergazinova

Каждое утро я начинаю со стакана воды, также пью воду с лимоном натощак. Из добавок и витаминов я принимаю коллаген, калий, магний и витамин D.

Держу себя в спортивной форме при помощи плавания, катаний на лыжах, хайкинга в горах и ежедневной ходьбы. В день я прохожу не менее 13 000 шагов!

Я придерживаюсь интервального голодания — ем два раза в день до 19:00. Также пью не менее двух литров воды в день, а вот чаи, соки и кофе не пью.

Обожаю ходить в баню, на пилинги и массажи. Массажные щетки и SPA-массажеры стали отличным дополнением к моей рутине ухода за собой, помогают расслабиться и отдохнуть.

Я стараюсь не пропускать процедуры у косметолога, а также домашний уход, чередуя кислоты, маски, увлажнение и питание кожи.

Лайло Махмудова, психолог, @laymakhmudova

Один из главных моих лайфхаков по уходу за собой и своим организмом — это осознанное потребление пищи. Я прислушиваюсь к своему телу и даю ему именно то, что на самом деле нужно — не живу по принципу «питаюсь три раза в день».

Если я чувствую, что мое настроение на нуле или же уровень энергии слишком низкий для выполнения моих привычных задач, я иду на массаж. Хороший массаж — это как поход к психологу, только для тела. Массаж — популярный и эффективный способ расслабить тело и разум. Если вы имеете дело со стрессом, напряжением и болью в мышцах, хороший массаж поможет почувствовать себя обновленным. А когда дело доходит до максимизации пользы от массажа, использование массажного масла может поднять ваш опыт на новый уровень.

Дыхание помогает мне при болях в голове, в теле, с зажимами и при стрессе. Главное — правильно и глубоко дышать, а организм получит достаточное количество кислорода и органы начнут функционировать лучше. А еще это хорошая зарядка для мозга и концентрации внимания.

Карина Юнусова, блогер, @qarinagram

Из ухода за собой первое, что я выделяю — своевременная профилактика. В нее входят походы к эндокринологу и ежегодный чекап. Также я много внимания уделяю коже — часто хожу к косметологу, проверяю состояние кожи.

Последние годы я активно занимаюсь спортом и слежу за питанием. Правильное питание очень важно, ведь именно оно дает нам энергию, нежели еда с добавками или фастфуд.

Периодически мне приходится пропивать витамин D3, который у всех казахстанцев в дефиците, а также биотин. Мало кто знает про биотин, но его часто советуют нутрициологи — это обычные таблетки для роста волос, которые действительно работают. Также я пью магний и фолиевую кислоту.

В уходе за собой мне помогает психотерапия — прямой путь к спокойствию души и гармонии. Когда можно разобрать важные жизненные ситуации, понять причинно-следственную связь и взаимоотношения с людьми, мне становится спокойнее.

Нужно помнить, что путь каждого человека к красоте и здоровью уникален, и важно найти тот, что лучше всего подходит именно вам. Для большего эффекта добавки и витамины следует принимать по рекомендации врача. А помощником в поиске полезных витаминов и еды станет интернет-магазин iHerb. Сегодня мы дарим вам промокод WEPROJECT со скидкой 10% на покупки выше 60 долларов. Удачи!



