Busuu. О платформе, где можно быстро и с удобством учить иностранные языки

Как все началось

Проект Busuu был основан Бернардом Ниснером и Адрианом Хилти в 2008 году. Платформа названа в честь исчезающего языка бусуу, на котором говорят в Камеруне.

В 2015 году Busuu и McGraw-Hill Education разработали официальную сертификацию. Это позволяет студентам подтверждать свой уровень владения языком. Сертификация платформы признается общеевропейской компетенцией владения иностранным языком.





В мае 2016 года компанией была запущена Busuu for Organisations — платформа для изучения иностранных языков для школ, университетов и компаний.

Сегодня Busuu — крупнейшая в мире социальная сеть для изучения языков.

Об особенностях проекта

Многонациональное сообщество Busuu позволяет практиковать языковые навыки непосредственно с носителями языка. В рамках курса вы можете отправлять письменные упражнения носителям того языка, который изучаете, на проверку. В свою очередь, вы тоже можете проверять упражнения других пользователей Busuu, которые учат ваш родной язык.

Языковые курсы Busuu неоднократно признавались лучшими







Языковые курсы Busuu неоднократно признавались лучшими. Платформа получала награды от Tech Crunch, Seven Ventures Pitch Day, Edtech Innovator, Google Play и Bloomberg.

Согласно исследованию университета Мэриленда, обучение на Busuu в четыре раза эффективнее традиционных курсов.

Про контент

Обучение языкам на Busuu происходит онлайн с использованием компьютера или мобильного устройства. Платформа поддерживает и автономный режим — вы можете обучаться в любое время и в любом месте.

Проект предлагает 12 языков для обучения: английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский, китайский, японский, польский, турецкий, русский, арабский.

Каждый курс охватывает четыре основных языковых навыка: чтение, письмо, аудирование и разговорный навык, от начального уровня и до уровня «Выше среднего». Уроки содержат в себе словарный запас, грамматику и практические упражнения, которые развивают разговорные и письменные навыки.





На платформе можно зарегистрироваться бесплатно или оформить подписку «Премиум», чтобы получить доступ к дополнительным функциям. Среди них — продвинутые уроки по грамматике, сертификаты McGraw-Hill Education, план обучения и словарный тренажер.

Busuu использует искусственный интеллект, чтобы персонализировать процесс обучения каждого пользователя.

Для кого

На платформе Busuu обучаются больше 100 миллионов человек по всему миру. Она сотрудничает с образовательными учреждениями и бизнес-компаниями.

На платформе Busuu обучаются больше 100 миллионов человек по всему миру







Преподаватели школ и университетов могут использовать платформу в дополнение к учебной программе. Педагоги могут получить доступ к платформе управления для отслеживания успеваемости студентов.

Для компаний доступны корпоративные курсы, которые позволяют вовлечь всех сотрудников в процесс изучения языка. Платформа имеет возможность адаптировать контент к индивидуальным потребностям бизнеса.

Busuu сотрудничает с Adidas, Glovo, Uber, OECD и другими международными компаниями.

Что дает людям

Платформа Busuu упрощает изучение языка, сочетая курсы на базе искусственного интеллекта, мгновенную обратную связь от глобального сообщества носителей языка и уроки с квалифицированными преподавателями. В процессе обучения студенты могут завести новых друзей по переписке по всему миру.





Екатерина Симонова, устный переводчик, преподаватель английского для взрослых «Разговорный клуб RestartClub», @englishfromkate





На busuu я изучала итальянский и поддерживала испанский языки. Меня привлекло полномасштабное погружение учащегося в процесс изучения языка и геймификация. Кроме того, я указала, что у меня высокий уровень владения английским языком, поэтому часто помогала с проверкой домашних заданий по диалогам и описаниям фотографий.

Интерфейс платформы удобен. Я не помню, чтобы за два года использования у меня возник хоть один вопрос. Идеальная организация материала.

Мне нравится, что задания организованы от простых к сложным. Выучивание слов сопровождается изображением, озвучкой и повторениями.

Удобно, что есть упражнения на тренировку порядка слов в предложении. Это структурирует мышление и помогает правильно выражать мысли на изучаемом языке, не пропуская важные элементы.

Есть обязательное задание — поговорить с носителем языка. Для этого есть специальная зона на платформе, в которой видно, кто из пользователей прямо сейчас онлайн и готов с тобой поговорить.

Когда сдаешь тесты, у тебя есть свидетельство твоего прогресса в усвоении языка. Но по факту ты не говоришь, как хотелось бы, в идеале. Нужно подключать индивидуальную работу с преподавателем, а все изучение языка на платформе станет подготовкой к встрече с репетитором, один на один.

Платформа оказалось полезной для набора навыков письменной речи. Изучая итальянский, я запоминала новые слова, особенности структуры языка, старалась применять их в письменной речи. Тренировалась в записи диалогов по полям, это всегда было мое любимое задание.

Я также рекомендую эту платформу своим ученикам для самостоятельного изучения или поддержки приобретенных навыков.





Татьяна, языковой коуч, @tanya.english.coach





Я смотрела в целом, что имеется на платформе. Проходила тест на определение уровня, просмотрела грамматические темы.

В платформе понравился расчет времени, необходимый для достижения цели, в зависимости от количества занятий в неделю.

На сайте легко зарегистрироваться. Существует простая навигация, неплохой тест.

Но задания по английскому языку довольно простые. Я не нашла подходящих заданий для уровня upperintermediate. Поэтому советую busuu начинающим.