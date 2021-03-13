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Burning man откроет творческое пространство в Неваде
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Сегодня в 11:17

Burning man откроет творческое пространство в Неваде

Организаторы фестиваля Burning man работают над созданием постоянного творческого пространства в Неваде. Оно будет работать круглый год.

Ранчо недалеко от города Блэк-Рок купили еще в 2016 году. В 2020-м совместно с Land Art Generator Initiative (LAGI) Burning man запустил конкурс концепций Fly Ranch. Организаторы получили около 200 работ, из которых выбрали десять лучших.

Сейчас авторы последних занимаются разработкой прототипов для ранчо. Фокус на устойчивых системах и экологичных решениях.

Источник: 34travel.me

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#сша #творчество #burningman
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