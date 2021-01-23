Будущим искусствоведам и программистам: 9 сильных онлайн-курсов для детей

Одаренные дети живут в каждом городе, а вот преподаватели, которые готовы выходить за рамки школьной программы, есть далеко не везде. Зато в интернете много ресурсов для обучения — самостоятельного и под руководством опытных преподавателей. Научиться можно чему угодно: собирать роботов, создавать художественные инсталляции из обычных вещей или программировать в Minecraft. Перед вами 9 сайтов, которые заботятся о качественном и интересном образовании для детей и подростков, — в подборке есть платные курсы и бесплатные альтернативы.

ПОДГОТОВИТЬСЯ К ШКОЛЕ

Тилли

Сколько стоит: 10 заданий в день — бесплатно, полный доступ — от 83 Р в месяц

Возраст: от 2 до 7 лет

На «Тилли» собраны развивающие курсы для детей от двух лет и для подготовки к школе тех, кто постарше. Дети учатся различать цвета, узнают, как называются детеныши разных животных, и тренируются определять, плоский или объемный предмет на картинке.





А будущим первоклассникам занятия помогают разобраться с системой звуков и букв русского языка и математическими понятиями, которые понадобятся в школе: сложением и вычитанием, четными и нечетными числами, числовой прямой и составом числа.

Занятия проходят в форме интерактивных упражнений. Дети смотрят слайды с теорией и слушают комментарии диктора, а потом выполняют задания: пробуют сами подставить нужный математический знак в пример или найти, куда падает ударение в слове.

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ИСКУССТВОМ

Детская комната «Арзамас»

Сколько стоит: бесплатно

Возраст: от 5 лет

Тексты основного раздела сайта ориентированы на взрослую аудиторию, но в «Детской комнате «Арзамас» материалы подобраны специально для семейного досуга. Некоторые из них помогут разобраться со школьной программой в игровой форме, а другие просто подскажут, как весело и познавательно провести время: посмотреть мультфильмы об искусстве, отгадать старые загадки из «Мурзилки» или «Чижа» или раскрасить иллюстрации из старинных книг.

Кроме детских аудиоспектаклей и рассказов «Арзамас» собрал полезные игры — ребусы и логические задачи.

ДШИ-онлайн

Сколько стоит: бесплатно

Возраст: от 7 до 17 лет

Создатели «Детской школы искусств онлайн» решили посмотреть на окружающий детей мир с точки зрения искусства и поговорить со школьниками на понятном им языке.

Например, основы фотографии предлагают изучать на мастер-классе по селфи, а на курсе о создании нестандартного аватара дети узнают об истории портрета в мировой живописи. Ребятам, которые любят танцевать, преподаватели расскажут, как покорить «Тик-ток», а родителям помогут найти общий язык с подростком — например, вместе превратив бардак в его комнате в художественную инсталляцию.

Заниматься можно в любое время: ребенок смотрит заранее записанные лекции и выполняет задания — пока не сдаст домашнее задание, доступ к новым урокам не получит. При этом учителя все равно на связи: они проверяют работы и помогают ученикам разобраться с возникающими вопросами.

Анимация и я

Сколько стоит: бесплатно

Возраст: от 14 лет

«Анимация и я» — это курс, который научит ребенка создавать мультфильмы. Он состоит из 30 лекций, записанных легендарными художниками-аниматорами — Юрием Норштейном и Константином Бронзитом — и молодыми профессионалами, которые рассказывают о современных приемах в мультипликации.





Лекции делятся на два блока. Сначала дети знакомятся с теорией — историей анимации и основами профессии. А дальше узнают о практических навыках, которые необходимы любому мультипликатору. Сами уроки не длинные — по 20-25 минут, но после каждого дают домашнее задание: оно поможет набить руку, прежде чем приступить к созданию настоящего мультфильма.

Проверять домашнее задание никто не будет, но можно сравнить свою работу с другими: выполненные задания размещены прямо под видео с лекциями. А в группах проекта во Вконтакте и в Фейсбуке опубликованы мультфильмы ребят, которые уже прошли курс.

НАУЧИТЬСЯ ПРОГРАММИРОВАТЬ

Code.org

Сколько стоит: бесплатно

Возраст: от 4 лет

Курсы программирования на этом сайте больше напоминают головоломки: ученики пользуются блоками с готовыми командами, чтобы решить игровые задачи: например, помочь художнику нарисовать картинку по трафарету или птице — выбраться из лабиринта.

Заниматься могут даже те, кто еще не умеет читать. Действия на простых уровнях обозначены пиктограммами, но суть остается той же: чтобы решить задачу, придется разобраться, в каком порядке совершать действия, как работают циклы и как переменные числовые значения меняют поведение персонажей на экране.

Айтигенио

Сколько стоит: от 550 Р за двухчасовое занятие, первое занятие — бесплатно

Возраст: от 8 лет

Эта онлайн-школа подойдет детям, которые хотят попробовать себя в программировании, но не знают, с чего начать.





В «Айтигенио» нет готовых программ: курс индивидуально подстраивается под интересы и способности ребенка, а направление обучения в любой момент можно изменить — например, перейти от программирования игр в Scratch к программированию в Minecraft или вовсе заняться «Фотошопом» или 3Д-моделированием.

Занятия проходят не в группах, а один на один с преподавателем: можно выбрать удобное время и заниматься в собственном ритме.

Если ребенку наскучит программирование, можно попробовать себя в творчестве — например, научиться 3Д-моделированию

Школа программистов

Сколько стоит: от 4300 Р в месяц

Возраст: от 8 лет

«Школа программистов» — это не развлекательный курс, а полноценное дополнительное образование с программой на несколько лет. Занятия проходят по расписанию в режиме вебинаров: ученики в прямом эфире общаются с преподавателями, пишут и сдают на проверку код и сразу же получают обратную связь. Уроков много: каждую неделю 4 часа отводится только на обязательные занятия, а еще каждый ученик может выбрать факультативы по интересам, например, по веб-дизайну, информационной безопасности или робототехнике.

Поступить в школу могут ученики 2-11 классов, программа зависит от возраста. Для зачисления придется сдать экзамены.

Дети, которые занимаются в «Школе программистов» с пятого класса, к восьмому освоят уже два языка программирования: Python и С++.

ПОДТЯНУТЬ ШКОЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Дети и наука

Сколько стоит: бесплатно

Возраст: от 7 лет

Проект «Дети и наука» — не дополнение, а альтернатива школьным урокам по биологии, химии, физике и математике. Онлайн-курсы для портала создали лучшие российские педагоги, которые не хотят работать по устаревшим учебникам и программам. Раньше их авторские занятия могли посещать только ученики из нескольких элитных московских школ, а теперь они доступны любому, у кого есть интернет.

Каждый курс состоит из видеолекций, конспектов, игровых заданий и финального теста, который поможет оценить, насколько ребенок усвоил программу. Темп и траекторию учебы каждый ученик выбирает сам: кому-то достаточно проглядеть конспекты, чтобы уловить все самое важное, а кто-то захочет посмотреть несколько связанных лекций по разным предметам, прежде чем переходить к следующему тематическому блоку.

Проект «Дети и наука» не сможет полностью заменить школьные занятия: пока на портале всего по одному-два урока для каждого класса. Больше всего занятий по математике: среди них есть и такие темы, о которых в школе даже не упоминают, например, «Теория игр» и «Теория вероятностей и статистика».

Летово.Онлайн

Сколько стоит: бесплатно

Возраст: от 11 лет

«Летово» — это особенная частная школа-пансион, которой важнее найти талантливого ребенка, чем семью, которая сможет оплачивать обучение. Детей принимают на основании строгого конкурсного отбора.

Чтобы помочь талантливым детям подготовиться к экзаменам и сделать хорошее образование доступным, преподаватели «Летово» создали онлайн-школу. На этом портале ученики могут проверить свой уровень знаний по школьным предметам: тест покажет, в каких темах есть пробелы, и предложит материалы, которые помогут улучшить результат.





Еще «Летово.Онлайн» предлагает детям попробовать свои силы в решении олимпиадных задач, а если это пока не получается, можно посмотреть вебинары, на которых учителя объясняют логику решения конкурсных заданий. Или присоединиться к онлайн-кружку, чтобы готовиться к олимпиадам вместе с другими школьниками. Правда, сразу начать не получится: ближайший набор будет только в сентябре.

Источник: journal.tinkoff.ru