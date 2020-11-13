Будущее маркетинга в XXI веке. Что будет с бизнесом, и какую стратегию выбирать в кризис

6 и 7 ноября прошел Глобальный саммит маркетологов, организованный Фондом Филипа Котлера, в котором Лаура Галиева приняла участие в качестве гостевого спикера. Делимся материалом Лауры по итогам саммита.

Лаура Галиева, родной город — Уральск, основатель компании-туроператора KazUnion и ЗОЖ-бренда Wonderlab

«В течение 5 лет, если вы в том же бизнесе, что сейчас, то у вас нет бизнеса», — Филип Котлер.

Это была самая мощная фраза, которая прошла красной линией на протяжении всего #worldmarketingsummit2020. И это не про компанию, а состояние — бизнес-модель, процессы, стили управления, инструменты и так далее. И для меня, это про ту самую пересборку.





Мое выступление было именно об этом, почему нам важно постоянно пересобирать себя и свои компании, о живых кейсах KAZUNION, как мы весной запустили корпоративный акселератор и нашли голубой океан. О новой бизнес-модели развития WONDERLAB и почему важно взращивать предпринимательский дух в команде.

Перевела для вас несколько важных тезисов от Котлера. Их много, они последовательны, здесь не все, но это наиболее интересные и полезные:

Мировые экономические последствия Covid-19:

— 760 миллионов случаев заражения и больше миллиона смертей

— гораздо больше людей умерло от голода, невозможности получить нормальное медицинское обслуживание, вакцинации от малярии, СПИДа или кори

— бедность резко возросла, обратив вспять недавнее сокращение во всем мире

— серьезно пострадали образование и карьера многих людей

— социальные издержки одиночества и печали невозможно подсчитать.

Изменения в поведении потребителей:

— исчезли некоторые слабые компании, бренды и магазины

— большинство потребителей переметнулись в сторону более дешевых брендов

— гораздо большее количество покупок перешло в онлайн

— потребители стали чувствительнее к вопросам здоровья и питания, а также к предотвращению распространения микробов

— потребители все больше экономят, на случай следующей волны пандемии

—потребители больше ориентированы на домашнюю еду, развлечения и работу из дома

— все больше людей работают и социально коммуницируют посредством онлайн

— потребители все больше обращают внимание на Covid-19, глобальные изменения климата, расизм и выборы.

Новые потребительские группы:

Life Simplifyers — упрощающие жизнь

Они хотят меньше есть и покупать. Против слишком больших беспорядков. Предпочитают аренду вместо собственности.

Degrowth Activists — противники экономического роста

Беспокоятся о том, что чрезмерное потребление превысит пропускную способность планеты. Население Земли движется от 7,7 миллиарда к 9,8 миллиарда к 2050 году. Земли и океаны страдают. Требуют консервации и уменьшения потребности в ресурсах. Продвигают обвинения в создании и производстве ложных и неустойчивых потребностей.

Climate Activists — защитники климата

Беспокоятся за углеродный след, загрязняющий наш воздух и воду, подвергающий опасности планету.

Sane food choosers — выбирающие разумное потребление еды

Вегетарианцы и веганы, против убийства животных. Выбирают растительную пищу.

Conservation Activists — ратующие за охрану природы

Они за уменьшение потребления, повторное использование вещей, ремонт товаров и передачу нуждающимся. Делают товары, которые будут дольше служить. За уменьшение потребления предметов роскоши.





Восстановление после Covid-19 по отраслям

Основные отрасли — наиболее быстро восстанавливающиеся:

— медицина и здравоохранение

— пищевая промышленность

— супермаркеты, оптовики, производители

— банковская и финансовая индустрия

— коммунальные предприятия

— строительство

— производство

— большие аутлеты: Amazon, Walmart и другие.

Не основные отрасли — медленное восстановление:

— рестораны и бары (сети фастфуд, быстрого питания против маленьких ресторанов)

— малые бизнесы (1,6 миллиарда закрылись)

— гостиничный бизнес

— авиакомпании и туризм

— школы и колледжи

— музеи и церкви

— развлекательная индустрия.

Стратегии восстановления бизнеса

Краткосрочная стратегия восстановления:

— подготовить и анонсировать открытие

— переделать рекламные сообщения

—увеличить дижитал-рекламу и инвестиции

— увеличить клиентский сервис.

Долгосрочная стратегия восстановления:

— провести оценку будущего уровня спроса и затрат на вашем рынке

— определить стратегию роста, оставаться на том же уровне, стать меньше, продать или закрыть.

Маркетинговые решения, которые нужно принять:

— определить свое время о сроках пандемии и времени появления лечащих лекарств и вакцины на вашем рынке

— рынок, на котором нужно будет оставаться

— продукты, которые нужно сохранить и увеличивать

— ценностное предложение, которое нужно продолжить или модифицировать

— новые маркетинговые тексты, сообщения и свойства (ценность) продуктов

— ваш уровень цен и маркетингового бюджета

— ваши гарантии и обещания клиентам

— ваши риски маркетингового плана.

Основные инструменты нового маркетинга:

— AI — искусственный интеллект, социальные медиа и алгоритмы

— сенсоры, AR/VR, роботы, НЛП, чат-боты

— автоматизация маркетинга

— CJM-изучение клиентского пути

— тачпоинт-маркетинг (маркетинг множества точек контакта бренда с потребителем)

— персональное и контент-продвижение

— продвижение через инфлюенсеров

— нейромаркетинг

— лин-маркетинг.





Как это повлияет на систему капитализма:

— все больше стран начнет измерять не только ВВП, но и уровень здоровья и счастья людей

— все больше американцев будет учиться у северных стран наслаждаться высоким уровнем здоровья и счастья и быть успешными в бизнесе одновременно

— все больше американцев узнают, что рост производительности не распределяется равномерно. Очень много миллионеров и очень много бедных. Завышенные зарплаты СЕО. Сфальсифицированные экономические системы. Необходимость в профсоюзах. Установление более высоких налогов на богатство.

Делитесь с друзьями, кому это может быть полезно. Сохраняйте. Восстанавливайтесь. Растите.

Я точно задумалась еще больше. Приняла некоторые быстрые решение. Удалила прежние. Убедилась в верности некоторых. Для всех, кто хочет послушать полное выступление Котлера и 80+ экспертов и спикеров из разных стран, еще можно купить доступ в записях здесь.