Будущее маркетинга в XXI веке. Что будет с бизнесом, и какую стратегию выбирать в кризис

6 и 7 ноября прошел Глобальный саммит маркетологов, организованный Фондом Филипа Котлера, в котором Лаура Галиева приняла участие в качестве гостевого спикера. Делимся материалом Лауры по итогам саммита.
Лаура Галиева, родной город — Уральск, основатель компании-туроператора KazUnion и ЗОЖ-бренда Wonderlab
«В течение 5 лет, если вы в том же бизнесе, что сейчас, то у вас нет бизнеса», — Филип Котлер.
Это была самая мощная фраза, которая прошла красной линией на протяжении всего #worldmarketingsummit2020. И это не про компанию, а состояние — бизнес-модель, процессы, стили управления, инструменты и так далее. И для меня, это про ту самую пересборку.
Мое выступление было именно об этом, почему нам важно постоянно пересобирать себя и свои компании, о живых кейсах KAZUNION, как мы весной запустили корпоративный акселератор и нашли голубой океан. О новой бизнес-модели развития WONDERLAB и почему важно взращивать предпринимательский дух в команде.
Перевела для вас несколько важных тезисов от Котлера. Их много, они последовательны, здесь не все, но это наиболее интересные и полезные:
Мировые экономические последствия Covid-19:
— 760 миллионов случаев заражения и больше миллиона смертей
— гораздо больше людей умерло от голода, невозможности получить нормальное медицинское обслуживание, вакцинации от малярии, СПИДа или кори
— бедность резко возросла, обратив вспять недавнее сокращение во всем мире
— серьезно пострадали образование и карьера многих людей
— социальные издержки одиночества и печали невозможно подсчитать.
Изменения в поведении потребителей:
— исчезли некоторые слабые компании, бренды и магазины
— большинство потребителей переметнулись в сторону более дешевых брендов
— гораздо большее количество покупок перешло в онлайн
— потребители стали чувствительнее к вопросам здоровья и питания, а также к предотвращению распространения микробов
— потребители все больше экономят, на случай следующей волны пандемии
—потребители больше ориентированы на домашнюю еду, развлечения и работу из дома
— все больше людей работают и социально коммуницируют посредством онлайн
— потребители все больше обращают внимание на Covid-19, глобальные изменения климата, расизм и выборы.
Новые потребительские группы:
Life Simplifyers — упрощающие жизнь
Они хотят меньше есть и покупать. Против слишком больших беспорядков. Предпочитают аренду вместо собственности.
Degrowth Activists — противники экономического роста
Беспокоятся о том, что чрезмерное потребление превысит пропускную способность планеты. Население Земли движется от 7,7 миллиарда к 9,8 миллиарда к 2050 году. Земли и океаны страдают. Требуют консервации и уменьшения потребности в ресурсах. Продвигают обвинения в создании и производстве ложных и неустойчивых потребностей.
Climate Activists — защитники климата
Беспокоятся за углеродный след, загрязняющий наш воздух и воду, подвергающий опасности планету.
Sane food choosers — выбирающие разумное потребление еды
Вегетарианцы и веганы, против убийства животных. Выбирают растительную пищу.
Conservation Activists — ратующие за охрану природы
Они за уменьшение потребления, повторное использование вещей, ремонт товаров и передачу нуждающимся. Делают товары, которые будут дольше служить. За уменьшение потребления предметов роскоши.
Восстановление после Covid-19 по отраслям
Основные отрасли — наиболее быстро восстанавливающиеся:
— медицина и здравоохранение
— пищевая промышленность
— супермаркеты, оптовики, производители
— банковская и финансовая индустрия
— коммунальные предприятия
— строительство
— производство
— большие аутлеты: Amazon, Walmart и другие.
Не основные отрасли — медленное восстановление:
— рестораны и бары (сети фастфуд, быстрого питания против маленьких ресторанов)
— малые бизнесы (1,6 миллиарда закрылись)
— гостиничный бизнес
— авиакомпании и туризм
— школы и колледжи
— музеи и церкви
— развлекательная индустрия.
Стратегии восстановления бизнеса
Краткосрочная стратегия восстановления:
— подготовить и анонсировать открытие
— переделать рекламные сообщения
—увеличить дижитал-рекламу и инвестиции
— увеличить клиентский сервис.
Долгосрочная стратегия восстановления:
— провести оценку будущего уровня спроса и затрат на вашем рынке
— определить стратегию роста, оставаться на том же уровне, стать меньше, продать или закрыть.
Маркетинговые решения, которые нужно принять:
— определить свое время о сроках пандемии и времени появления лечащих лекарств и вакцины на вашем рынке
— рынок, на котором нужно будет оставаться
— продукты, которые нужно сохранить и увеличивать
— ценностное предложение, которое нужно продолжить или модифицировать
— новые маркетинговые тексты, сообщения и свойства (ценность) продуктов
— ваш уровень цен и маркетингового бюджета
— ваши гарантии и обещания клиентам
— ваши риски маркетингового плана.
Основные инструменты нового маркетинга:
— AI — искусственный интеллект, социальные медиа и алгоритмы
— сенсоры, AR/VR, роботы, НЛП, чат-боты
— автоматизация маркетинга
— CJM-изучение клиентского пути
— тачпоинт-маркетинг (маркетинг множества точек контакта бренда с потребителем)
— персональное и контент-продвижение
— продвижение через инфлюенсеров
— нейромаркетинг
— лин-маркетинг.
Как это повлияет на систему капитализма:
— все больше стран начнет измерять не только ВВП, но и уровень здоровья и счастья людей
— все больше американцев будет учиться у северных стран наслаждаться высоким уровнем здоровья и счастья и быть успешными в бизнесе одновременно
— все больше американцев узнают, что рост производительности не распределяется равномерно. Очень много миллионеров и очень много бедных. Завышенные зарплаты СЕО. Сфальсифицированные экономические системы. Необходимость в профсоюзах. Установление более высоких налогов на богатство.
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Я точно задумалась еще больше. Приняла некоторые быстрые решение. Удалила прежние. Убедилась в верности некоторых. Для всех, кто хочет послушать полное выступление Котлера и 80+ экспертов и спикеров из разных стран, еще можно купить доступ в записях здесь.