Бренд Tic Tac вместе с певицей Yenlik и нейросетью запустили музыкальный проект

Бренд Tic Tac и одна из самых ярких восходящих звезд рэп-сцены — Yenlik — запустили масштабный музыкальный проект с нейросетью. В период с 24 апреля по 30 июня любой желающий может создать свежий трек с помощью искусственного интеллекта и получить шанс выиграть крутые призы. Кампания разработана совместно с рекламным агентством Rabbit&Carrot.

Современные исполнители постоянно находятся в поиске свежего звучания, пробуют новые жанры и экспериментируют с технологиями. Tic Tac тоже не первый год демонстрирует креативный подход в работе с музыкой. Следуя актуальным трендам, бренд запустил кампанию, в которой в равной степени сочетаются творчество и искусственный интеллект — теперь каждый пользователь сможет почувствовать себя музыкантом и превратить слова в музыку. Проект создавался в коллаборации с молодой казахской исполнительницей Yenlik, которая показывает на личном примере, что самовыражение и оригинальность — это про нее и про Tic Tac.





Для участия в акции нужно зайти на сайт music-tictac.kz и ввести несколько ключевых слов, например: «Мята, свежесть, вдохновение» или «Весна, позитив, яркий ритм». Специальный алгоритм превратит их в особенную для каждого пользователя мелодию, исходя из запросов, а также заданных исходных данных: жанра, темпа и настроения.

Yenlik, певица

Эта платформа дает уникальную возможность творческому самовыражению. Конечно, это не сделает тебя музыкантом в два счета, но, если ты найдешь свой ритм и тебе понравится — это уже первый этап на твоем музыкальном пути.

Поделиться своими треками и послушать, что получилось у других, можно будет в социальных сетях с помощью хештега #tictacfreshmusic или в разделе «Свежие треки» на сайте проекта. Все мелодии можно будет отправить на конкурс, зарегистрировав чек от покупки Tic Tac, и получить возможность выиграть классные призы: колонки, наушники, брендированные худи, панамки и очки — настоящий набор фрешмена!





Это не первый проект бренда при участии певицы. Ранее звук упаковки с драже Tic Tac лег в основу ритма в треке ESEP. Трек для коллаборации с Tic Tac вдохновляет идти навстречу своей цели, несмотря на сомнения окружающих и верить в себя. Этот подход разделяет и бренд, который готов в любой момент помочь освежить взгляд на ситуацию и создать позитивный внутренний настрой.





Об артистке

Yenlik известна своей вдохновляющей музыкальной карьерой. Преподаватель английского языка из Бурундая покорила слушателей своей техникой речитатива, исполняя искренние и мотивационные песни на родном языке.





О бренде и его музыкальной истории

Tic Tac — это знаменитые на весь мир освежающие драже от компании Ferrero. Уже больше 50 лет бренд является одним из мировых лидеров в категории карманных сладостей, и хорошо знаком взрослым и детям. Каждое драже заключает в себе больше 100 слоев восхитительного вкуса с эффектом легкого освежения. Мята, Апельсин, Клубничный, Арбузный, Фруктовый и Ягодный Микс — калейдоскоп вкусов дарит заряд свежести и позитивной энергии. Tic Tac — твое мягкое освежение.

Последние годы Tic Tac внимательно следит за музыкальной культурой и всегда рад поддержать артистов, которые привносят что-то новое в современную музыку. Ранее бренд уже выпускал целый «свежий» плейлист треков на отдельной музыкальной платформе — он состоял из современных каверов на любимые песни молодых музыкантов. Коллаборация с Yenlik стала продолжением музыкального проекта Tic Tac.



