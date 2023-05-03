«Братья Супер Марио в кино» первыми в этом году собрали более миллиарда долларов

«Братья Супер Марио в кино» стали первым фильмом года, собравшим в прокате более миллиарда долларов.

Мультфильм Аарона Хорвата и Михаэля Еленика заработал за 26 дней проката 490 миллионов долларов в Северной Америке и 532 миллионов в остальном мире. С начала пандемии отметку в 1 миллиард сумели преодолеть лишь четыре другие картины: «Человек-паук: Нет пути домой», «Топ Ган-2: Мэверик», «Мир Юрского периода: Господство» и «Аватар: Путь воды».

«Братья Супер Марио в кино» занимают десятую строчку по сборам среди всех анимационных фильмов и первую — среди картин, основанных на видеоигре. Кроме того, лента показала лучший старт среди анимационных фильмов, заработав за первые пять дней 204 миллионов долларов.

Источник: daily.afisha.ru