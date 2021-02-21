Bottega Veneta. Что мы знаем о бренде, у которого нет логотипа

Bottega Veneta — легендарный бренд для тех поклонников моды и стиля, кто ценит индивидуальность каждого изделия и роскошь внешнего вида.







О бренде





Bottega Veneta — итальянский модный бренд по дизайну и производству одежды и предметов роскоши, который основан в 1966 году в Виченце, Венеция, предпринимателями Мишель Таддеи и Ренцо Дзенгьяро. Штаб-квартира находится в Лугано, Швейцария, с офисами в Милане и Виченце.









Бренд был основан для производства изделий из кожи. Компания разработала отличительный дизайн кожаного переплетения, названный intrecciato, который использовался на внешней стороне многих ее продуктов и стал ассоциироваться с брендом Bottega Veneta. Intrecciato стал отправной точкой для эволюции Bottega Veneta и продолжает оставаться одним из самых узнаваемых элементов бренда.













В феврале 2001 года бренд был приобретен Gucci Group за 156 миллионов долларов.

Bottega Veneta представил свой первый модный показ в феврале 2005 года. В апреле 2006 года компания запустила свою первую ювелирную линию и приступила к дизайну интерьеров и мебели.

В сентябре 2016 года компания Bottega Veneta отметила свой 50-летний юбилей на ежегодном показе мод в Миланской академии Брера.





В чем уникальность





Самая знаковая вещь бренда — плетеная сумка Cabat, изготовление которой занимает два рабочих дня. Два мастера вручную переплетают полоски кожи, сложенные в четыре слоя. Сложная и уникальная технология плетения обуславливает цену на изделия фирмы. Стоимость сумки колеблется от 4 до 78 тысяч долларов.





Отсутствие логотипа. Сотрудничая с титанами, возглавляющими модную индустрию, Bottega не имел возможности разработать индивидуальный логотип, но это не было проблемой для его основателей. Его отсутствие — это некая концепция торгового дома, которая гласила: «Качество — наша визитная карточка. Что касаемо логотипа, то будет достаточно лишь наших инициалов…». Несмотря на то, что у марки нет логотипа, она очень узнаваема. Она достигла виртуозного мастерства в совмещении невероятного качества материалов и сложного ручного труда с минималистичностью дизайна, который выражается в простых силуэтах, точном крое и отсутствии лишнего декора.





Источник: fsntrend.com, wikipedia.org