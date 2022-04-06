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Boston Dynamics начала продавать умных роботов для склада
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Сегодня в 09:41

Boston Dynamics начала продавать умных роботов для склада

Boston Dynamics запускает продажи робота-манипулятора Stretch.

Stretch способен выполнять лишь одну задачу — перекладывать коробки с места на место. Выполнение этой функции обеспечивает рука, вращающаяся на 360 градусов. Производительность составляет до 800 коробок массой до 23 килограмм в час.

Робот оснащен множеством датчиков, искусственным интеллектом и системой компьютерного зрения для определения объектов.

Первым коммерческим заказчиком новой модели от Boston Dynamics стала логистическая компания DHL. Сумма контракта составила $15 миллионов.

Источник: spot.uz

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