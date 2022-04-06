Boston Dynamics начала продавать умных роботов для склада

Boston Dynamics запускает продажи робота-манипулятора Stretch.
Stretch способен выполнять лишь одну задачу — перекладывать коробки с места на место. Выполнение этой функции обеспечивает рука, вращающаяся на 360 градусов. Производительность составляет до 800 коробок массой до 23 килограмм в час.
Робот оснащен множеством датчиков, искусственным интеллектом и системой компьютерного зрения для определения объектов.
Первым коммерческим заказчиком новой модели от Boston Dynamics стала логистическая компания DHL. Сумма контракта составила $15 миллионов.
Источник: spot.uz