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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Большой список: 50 TikTok блогеров из Казахстана
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Не просто блогеры

Вчера в 19:50

Большой список: 50 TikTok блогеров из Казахстана

TikTok продолжает набирать обороты, блогеров на платформе становится все больше и бренды уже даже начали запускать таргетированную рекламу. А мы сделали для вас список казахстанских блогеров.

Фаина, @fikusx

photo_2021-12-08 19.35.19.jpeg

Автор страницы — молодая девушка Фаина, которая снимает смешные видео, связанные с ее жизнью, и показывает в stories самые интересные моменты.


Радик, @raides1

photo_2021-12-08 19.35.16.jpeg

Ведет аккаунт молодой парень, который похож на популярного K-POP-айдола. Основной контент аккаунта — это танцы, «липсингинг» и изображение популярных персонажей из аниме.


Женис, @zheka_fatbelly

photo_2021-12-08 19.35.12.jpeg

Женис не только популярный блогер, но и предприниматель, совладелец сети фастфуд-заведений. Основной контент его аккаунта — юмористические вайны.


Дарья, @ i_am_doshik

photo_2021-12-08 19.35.06.jpeg

Аккаунт ведет девушка из Алматы. Основной контент аккаунта — юмористические зарисовки о жизни. Помимо TikTok'а у Дарьи есть популярная страница в Instagram.



Алина, @homm9k

photo_2021-12-08 19.35.02.jpeg

Алина из Алматы, она ведет канал на TikTok под псевдонимом «Хомяк». На многих своих видео Алина с румянами на носу, чтобы соответствовать образу милого хомячка.


Kagiris Twins, @kagiristwins

photo_2021-12-08 19.34.58.jpeg

Аккаунт ведут сестры-близняшки Томирис и Наргиз. Основной контент — короткие, порой смешные видео из жизни. Помимо TikTok'а у сестер есть раскрученный YouTube-канал и Instagram.


Таир Кали, @takatta

photo_2021-12-08 19.34.54.jpeg

Молодой парень из Алматы снимает смешные видео и танцы на популярные треки.


Батыр, @batyr.white

photo_2021-12-08 19.34.50.jpeg

На своей странице Батыр снимает юмористические видео и ведет свой лайфстайл-блог о жизни.


Скачать полный список «50 TikTok блогеров из Казахстана» можно по ссылке.

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#казахстан #бизнес #маркетинг #блогеры #инфлюенсеры
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