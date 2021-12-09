Большой список: 50 TikTok блогеров из Казахстана

TikTok продолжает набирать обороты, блогеров на платформе становится все больше и бренды уже даже начали запускать таргетированную рекламу. А мы сделали для вас список казахстанских блогеров.
Фаина, @fikusx
Автор страницы — молодая девушка Фаина, которая снимает смешные видео, связанные с ее жизнью, и показывает в stories самые интересные моменты.
Радик, @raides1
Ведет аккаунт молодой парень, который похож на популярного K-POP-айдола. Основной контент аккаунта — это танцы, «липсингинг» и изображение популярных персонажей из аниме.
Женис, @zheka_fatbelly
Женис не только популярный блогер, но и предприниматель, совладелец сети фастфуд-заведений. Основной контент его аккаунта — юмористические вайны.
Дарья, @ i_am_doshik
Аккаунт ведет девушка из Алматы. Основной контент аккаунта — юмористические зарисовки о жизни. Помимо TikTok'а у Дарьи есть популярная страница в Instagram.
Алина, @homm9k
Алина из Алматы, она ведет канал на TikTok под псевдонимом «Хомяк». На многих своих видео Алина с румянами на носу, чтобы соответствовать образу милого хомячка.
Kagiris Twins, @kagiristwins
Аккаунт ведут сестры-близняшки Томирис и Наргиз. Основной контент — короткие, порой смешные видео из жизни. Помимо TikTok'а у сестер есть раскрученный YouTube-канал и Instagram.
Таир Кали, @takatta
Молодой парень из Алматы снимает смешные видео и танцы на популярные треки.
Батыр, @batyr.white
На своей странице Батыр снимает юмористические видео и ведет свой лайфстайл-блог о жизни.
Скачать полный список «50 TikTok блогеров из Казахстана» можно по ссылке.