Большой список: 50 TikTok блогеров из Казахстана

TikTok продолжает набирать обороты, блогеров на платформе становится все больше и бренды уже даже начали запускать таргетированную рекламу. А мы сделали для вас список казахстанских блогеров.

Фаина, @fikusx





Автор страницы — молодая девушка Фаина, которая снимает смешные видео, связанные с ее жизнью, и показывает в stories самые интересные моменты.





Радик, @raides1





Ведет аккаунт молодой парень, который похож на популярного K-POP-айдола. Основной контент аккаунта — это танцы, «липсингинг» и изображение популярных персонажей из аниме.





Женис, @zheka_fatbelly





Женис не только популярный блогер, но и предприниматель, совладелец сети фастфуд-заведений. Основной контент его аккаунта — юмористические вайны.





Дарья, @ i_am_doshik





Аккаунт ведет девушка из Алматы. Основной контент аккаунта — юмористические зарисовки о жизни. Помимо TikTok'а у Дарьи есть популярная страница в Instagram.







Алина, @homm9k





Алина из Алматы, она ведет канал на TikTok под псевдонимом «Хомяк». На многих своих видео Алина с румянами на носу, чтобы соответствовать образу милого хомячка.





Kagiris Twins, @kagiristwins





Аккаунт ведут сестры-близняшки Томирис и Наргиз. Основной контент — короткие, порой смешные видео из жизни. Помимо TikTok'а у сестер есть раскрученный YouTube-канал и Instagram.





Таир Кали, @takatta





Молодой парень из Алматы снимает смешные видео и танцы на популярные треки.





Батыр, @batyr.white





На своей странице Батыр снимает юмористические видео и ведет свой лайфстайл-блог о жизни.





Скачать полный список «50 TikTok блогеров из Казахстана» можно по ссылке.